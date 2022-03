Guillermo Lasso revelou os nomes de 5 membros da assembléia que pediram dinheiro ao governo em troca da votação de uma lei

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en una fotografía de archivo. EFE/Javier López

O presidente do Equador, Guillermo Lasso, revelou os nomes de cinco legisladores e um conselheiro da Assembleia Nacional que haviam solicitado “benefícios econômicos”, em troca de votar a favor da lei de investimentos proposta pelo Executivo e que não foi aprovada por falta de votos. Com essa revelação, Lasso assegurou que cumpre sua “obrigação moral, política e legal de trazer à atenção a corrupção da Assembleia Nacional”.

Em carta enviada ao Procurador-Geral, Lasso indica que os legisladores Rosa Cerda, Gisella Molina, Edgar Quezada, Celestino Chumpi e Cristian Yucailla, e o conselheiro deste último, Marcelo Rosero, pediram “benefícios econômicos para eles próprios em troca de registrar seu Eu estou votando a favor do projeto de lei acima mencionado”. Os legisladores chegaram ao congresso sob a capa do partido indígena Pachakutik e pertencem à bancada do congresso. Para o presidente equatoriano, o que foi solicitado pelos membros da assembleia “é extremamente grave”, como detalhou na carta enviada pela Carondelet, sede do governo.

Na última quinta-feira, Lasso postou em suas redes sociais que o projeto de lei de investimento não ganhou os 70 votos para passar porque o Executivo não aceitou a chantagem dos legisladores. Embora não tenha citado nomes, o presidente explicou que alguns congressistas pediram cargos, “hospitais, empresas de eletricidade, ministérios” e outros caixa.

Carta enviada por Guillermo Lasso para investigar os membros da assembléia que pediram benefícios em troca de votos

“É o auge das alturas dos membros da assembléia que vieram pedir dinheiro ao governo. Não podemos permitir a corrupção de sonegadores de impostos, que querem mudar seu voto porque não cobramos impostos. Neste país você tem que dizer a verdade: alguns para cargos públicos e outros por dinheiro, e outros para sonegação de impostos”, disse Lasso com um tom severo em um vídeo que foi transmitido em suas contas oficiais.

Diante do que o presidente disse naquele vídeo, vários políticos e atores de opinião exigiram a divulgação dos nomes dos legisladores que Lasso acusou de chantagem em troca de votos.

Da mesma forma, horas antes da votação da lei, na última quinta-feira, o presidente Guillermo Lasso denunciou que o ex-candidato presidencial pela Esquerda Democrática, Xavier Hervas, pediu que ele não fosse tributado para que a bancada de seu partido vote a favor da lei: “Há políticos que só querem conversar com o presidente e pedir 'se livrar da Receita Federal (Internal Revenue Service), para não me cobrar'. Isso é corrupção, e eu não estou aqui para defender nenhum interesse particular de ninguém.”

O presidente Lasso deu publicamente o nome de Hervas e questionou seu status de empresário: “Ele diz que é um empreendedor, e eu não acredito nisso: ou ele é um empreendedor ou ele foge aos impostos”. Hervas e o banco de identificação negaram as acusações de Lasso e até alertaram que pode haver consequências judiciais para as declarações do presidente.

Neste fim de semana, Lasso também pediu à Receita Federal (SRI) que investigue declarações fiscais feitas pelo ex-candidato presidencial da Esquerda Democrática. Na carta a Marisol Andrade, diretora do SRI, Lasso fornece “instruções formais e expressas para uma investigação completa das declarações fiscais de Hervas. Em sua carta, Lasso assegurou que “este assunto não pode se limitar ao político, devemos avançar na esfera jurídica, por isso devo observar as seguintes informações públicas sobre o cidadão Xavier Hervas para serem consideradas nos processos de auditoria que foram iniciados ou iniciados ”.

Guillermo Lasso pede para investigar ex-candidato presidencial por evasão fiscal

Em resposta às denúncias do presidente, Hervas também publicou um vídeo para contar sua versão das conversas em torno da lei de investimentos. O ex-candidato presidencial disse que Lasso entrou em contato com ele e “ele me disse que precisa de apoio de identificação para a lei de investimentos, ao que eu respondi que não voto, porque eu não sou deputado nem possuo os votos de outros, que nosso partido é justamente democrático e com isso dizemos adeus ao presidente. Nunca lhe pedi nada, não depois de o ter apoiado no segundo turno, nem pior agora e nunca o farei, isso não é da minha natureza”, disse.

Hervas disse que as declarações de Lasso o surpreenderam e que ele está com dores: “Espero que nunca passem pelo que estou passando agora, que nunca sejam atacados por alguém que vai à sua casa e pior o presidente da República que tem o poder que tem fica indefeso”. O ex-candidato falou em iniciar uma ação legal.

