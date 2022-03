As transportadoras teriam atacado caminhões com passageiros indo para a AIFA

Poucos dias após a inauguração do Aeroporto Internacional Felipe Angeles (AIFA), houve uma série de ataques supostamente realizados por pessoal de transporte local do Estado do México. Um dos ônibus em direção ao megaprojeto de Andrés Manuel López Obrador foi recentemente atacado na rodovia federal México-Pachuca.

Um grupo de transportadoras supostamente apedrejou um caminhão da linha de ônibus Primera Plus, registrada sob o número econômico 2647. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra como o ônibus está estacionado com os indicadores acesos, sem passageiros a bordo, mas com as janelas batidas.

Em algum momento do caminho - não foi especificado onde ou a que horas - a unidade de transporte foi atacada com pedras. Pelo menos três impactos diretos podem ser vistos no para-brisa, enquanto nas laterais, onde os passageiros estavam, também há danos nas janelas.

Um segundo incidente ocorreu na manhã de quinta-feira, 24 de março, quando uma van na linha ADO foi atacada com pedras enquanto dirigia pela rodovia México-Pachuca (Foto: Presidência do México/Governo do México)

Isso foi relatado pelo usuário Jorge Suárez, que compartilhou o vídeo nas redes sociais. De acordo com sua versão, esse incidente teria ocorrido dois dias após a abertura do aeroporto, ou seja, na quarta-feira, 23 de março. Embora não se saiba onde na estrada foi atacado, o caminhão havia marcado a rota de San Juan del Río (Querétaro) e disse 07:30 horas.

Conforme narrado pelo usuário, havia famílias com menores a bordo do ônibus, que desceram imediatamente ao chegar ao destino. Até o momento, não há registro de pessoas feridas após os ataques.

No entanto, este não foi o único incidente ocorrido desde a inauguração da AIFA. Outro incidente relatado ocorreu na manhã de quinta-feira, 24 de março, quando uma van na linha ADO também foi atacada com pedras enquanto dirigia pela rodovia México-Pachuca, no auge do Rancho.

De acordo com relatórios locais, os ataques teriam sido provocados por operadores de transporte do Tecámac e Zumpango, que supostamente colocaram guardas nas estradas que levam à AIFA como forma de protesto contra não serem contemplados para prestar seus serviços.

O Governo do México anunciou através de sua conta oficial no Twitter quais tarifas e rotas estarão disponíveis no CDMX e em algumas áreas do Edomex (Foto: Governo do México)

Com anúncios que diziam “Inclusão em projetos Tecámac-Aifa”, eles colocaram um posto de controle em San Jerónimo Xonacahuacán, localizado naquele município. Da mesma forma, um ônibus da Costa Line, registrado sob o número econômico 2529, também foi apedrejado a alguns quilômetros da base de Santa Lúcia, resultando em três ataques a ônibus particulares na última semana.

Até o momento, nenhuma das empresas afetadas relatou uma possível reclamação contra os responsáveis por esses ataques.

Deve-se lembrar que as linhas de ônibus registradas com rotas para a AIFA são: Primera Plus, Estrella Roja, ADO, Pullman de Morelos, Caminante, Costa Line e Estrella Blanca, que partem de Morelos, Puebla, Querétaro e Edomex.

Da mesma forma, o Governo do México indicou que haveria dez rotas disponíveis no CDMX e em algumas partes do Edomex para chegar à AIFA, que deixaria Perisur, Santa Fe, Mundo E, Cuautitlán, Auditório Nacional, World Trade Center, Indios Verdes, Ciudad Azteca e Toreo.

