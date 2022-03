Ramón Arroyo, o “Ironman” que compete com a esclerose múltipla: “Eu virei as costas para a doença por 3 anos e praticar esportes mudou minha vida”

“Eu era um cara comum, que fazia o que qualquer pessoa comum deveria fazer durante sua vida diária: terminar a escola, ir para a faculdade, conseguir um emprego para crescer, melhorar e ter sucesso. Ele atendeu ao esquema médio de uma pessoa que fez o que tinha que fazer até 15 de agosto de 2004 ″, lembra Ramón Arroyo em diálogo com Infobae enquanto se prepara para jogar o meio Ironman em San Juan (Argentina) junto com a equipe Re Max.

“Trabalhei por muitos anos como gerente comercial para diferentes áreas do mundo. Em uma empresa multinacional espanhola com ligações ao Oriente Médio e Extremo Oriente, nos últimos anos ele tem sido responsável pelo desenvolvimento de negócios da empresa e busca de acordos estratégicos no setor. Mas naquele dia a vida decidiu nos surpreender e algo extraordinário aconteceu conosco. Algo fora do comum”, continua o ex-empresário e agora atleta semiprofissional.

“Eu estava com minha namorada de férias em Almeria (no sudeste da Espanha) em um lugar lindo com praias maravilhosas com águas cristalinas. Gostamos de tudo: mergulhar, ir à praia, jantares românticos... Mas naquele dia eu estava muito cansado e decidi ficar no apartamento. Eu fumei e em um ponto o cigarro caiu da minha mão não uma vez, mas algumas vezes. Ao mesmo tempo, quando peguei a lata de refrigerante, minha mão começou a tremer. 48 horas depois, acabei com hemiplegia por todo o lado direito do meu corpo. Eu não tinha capacidade para controlar esse setor. Eu mal conseguia andar.”

“Aos 32 anos eu estava tendo as primeiras manifestações de esclerose múltipla (EM)”, diz Ramón sobre a doença autoimune e neurodegenerativa de causas desconhecidas que ataca diretamente a mielina, uma substância que envolve as fibras nervosas causando má comunicação e uma interrupção nos sinais elétricos entre neurônios.

Ramón Arroyo deu as costas à doença por três anos

Embora, graças ao avanço da ciência e da tecnologia, agora seja mais fácil diagnosticar a doença, Arroyo revela que há 18 anos “Eu não tinha ideia do que estava acontecendo comigo. Alguns dias atrás, eu sofri de algumas dores no pescoço. Eu pensei que poderia ser uma hérnia de disco, mas é claro, as hérnias não eram tão brutais a ponto de causar paralisia no rosto. Nunca pensei que a EM pudesse ser tratada, nem sabia que essa doença existia”.

“Eu estava com muito medo. No início, fomos diagnosticados com um acidente cardiovascular, um derrame. Mas depois de alguns testes, eles viram que não havia nada de anormal. Foi surpreendente até para os próprios médicos”, explica o espanhol sobre os primeiros meses em que caminhou de um centro médico para outro com a namorada sem ter certeza do que realmente estava acontecendo com ele.

“Quatro meses depois tive uma recaída e fui internado novamente no hospital e lá um médico foi muito claro desde o início que era esclerose múltipla, ela me testou e confirmou.”

Desconfiado do resultado, como resultado dos diagnósticos anteriores imprudentes, a primeira posição de Ramón sobre o que estava acontecendo foi de ceticismo: “Acho que meu cérebro estava tentando se proteger do que eles estavam me dizendo. Duvidei que o laudo estivesse correto, mas ao mesmo tempo vi um infográfico sobre a doença com 12 itens e ao ler percebi que tinha 12 em 12”.

Daquele momento em diante, suas vidas mudaram. Não só o dele, mas também o de sua namorada Inma, que diz que se tornou um pilar fundamental. Durante a entrevista, Ramón fala sobre como ela convive com a doença no plural, pois, embora ele não tenha optado por tê-la, ela fez: “Estávamos namorando, ela poderia ter dito: 'Olha Ramón, chego aqui. Quero estar com um homem saudável, que não me cause problemas. 'Mas ela nunca duvidou de estar ao meu lado.”

Ramón casou-se com Inma e começou uma família

DA DEPRESSÃO À SUPERAÇÃO

“Eu virei as costas para a doença por três anos. Não consegui aceitar, não aceitei viver com a incerteza do que poderia acontecer comigo. Temendo que ele não soubesse quando teria um surto ou que tipo de recaída ele teria. Viver com isso e aceitar viver sob aquela Espada de Dâmocles (definição usada para expressar medo de ameaça ou perigo iminente) é muito difícil.”

A principal característica da EM em 85% dos casos é o aparecimento de múltiplos surtos e remissões. O primeiro pode durar entre 24 e 72 horas, gerando consequências neurológicas em cada uma delas dependendo da intensidade com que ocorre e do setor afetado, enquanto o segundo corresponde a um período de tempo em que a doença não se manifesta explicitamente, permitindo uma total, parcial ou persistente. De qualquer forma, a saúde do paciente se deteriora, assim como seu sistema cognitivo a cada novo surto.

“Mas com o nascimento do nosso primeiro filho, percebi que não era culpado de ter EM; fui responsável por como viver com a doença que me tocou e aquela criança não tinha culpa de nada. Ele precisava de um pai em tempo integral querendo brincar, fazer cócegas nele e dar-lhe todo o amor que uma criança precisa. Esse foi o ponto de viragem mais importante para tomar a decisão de começar a cuidar de mim mesmo e tentar conviver com a doença”, detalha animadamente.

Ao mesmo tempo, o jovem de 51 anos de Bilbao define esclerose múltipla como A doença da incerteza: “Eu digo que o pior não são as consequências neurológicas que cada surto pode causar a você. Pode-se recuperar com mais ou menos trabalho de reabilitação porque o cérebro e o corpo são tão sábios que procuram voltar para recuperar essa capacidade perdida: por exemplo, se em um surto você acaba incapaz de andar, procura uma cadeira de rodas e aprende a se mover. Se você perder a capacidade de mover a mão direita, acabará escrevendo ou se alimentando com a mão esquerda. Há uma certeza aí.”

“Mas o pior é viver sabendo que estou falando com você hoje e que vou fazer um médium Ironman, mas que ao mesmo tempo não tenho certeza de que não terei um surto e que no domingo em vez de estar em San Juan estou em um hospital no meio do tratamento”, explica.

“Viver com isso é muito complicado, porque não se trata de perder uma competição ou um churrasco com amigos ou qualquer outra atividade, mas a cada surto você pode perder a capacidade de trabalhar ou fazer coisas cotidianas na vida. Viver com essa incerteza o condiciona em muitas decisões: mudar de emprego, ter mais filhos, comprar uma casa ou simplesmente pagar por uma reserva de hotel para sair de férias em agosto. De qualquer forma, aprendemos que temos que tomar essas decisões porque temos que continuar vivendo.”

Ramón Arroyo competiu no Ironman em Barcelona 2013

SUA LIGAÇÃO COM ESPORTES E COMO ISSO O AJUDOU A SAIR DA DEPRESSÃO

Ramón Arroyo foi um daqueles caras que no início do ano começou a academia, pagou o passe anual, mas depois de dois ou três meses acabou abandonando-o por algum motivo. No entanto, quando diagnosticado com EM, e após sucumbir à depressão, ele usou o esporte como uma ferramenta terapêutica para conviver com a doença. “O que eu não sabia era que eu ia chegar tão longe”, diz o espanhol, que hoje perdeu a conta das maratonas e meio Ironman em que participou.

Sua paixão pelo atletismo surgiu como resultado de seu instinto de superar: “Comecei a correr apenas 100 metros porque era a distância que um médico me disse que eu não seria capaz de alcançar por causa da doença e lesões que eu tinha no meu cérebro. Eu fiz isso e, pouco a pouco, aumentei as distâncias: de 100 para 200, meio km, 1 km, 2, 5, 10. Mais tarde, decidi tentar meias maratonas e isso me levou a tentar uma maratona.”

O espanhol, que se orgulha de não ser um homem sem coração, apostou em mais com uma competição que marcou uma virada em sua vida: o Ironman 2013 em Barcelona, uma competição que consistiu em 42,2 quilômetros de maratona, 3,80 km de natação e 180 km de ciclismo.

“Lembro-me daquele dia com muita alegria e felicidade. O objetivo não era terminar o teste, mas chegar lá com toda a preparação anterior. Senti muita paz e satisfação quando chego à linha de chegada”, lembra Ramón, que no filme sobre sua história (100 metros, na Netflix) ele pôde ver o momento emocional em que cruzou a linha acompanhado de sua família. “Outubro de 2023 marcará 10 anos disso e, se a doença me permitir, eu gostaria de estar lá”, diz ele ansiosamente e acrescenta: “O esporte se tornou uma parte vital da minha vida. É engraçado, mas, de certa forma, sou um atleta profissional velho e deficiente.”

Aos 51 anos, Arroyo já está em San Juan para competir na meia maratona da província (1900 metros de natação, 90 km de ciclismo e 21,1 km de maratona) com Sebastián Sosa da equipe Re Max com quem treinou pela última vez: “Estou muito animado, me disseram que San Juan é muito bela cidade para desfrutar. Quero me divertir, sem esquecer que é uma competição, é claro”.

Ramón treinou com seu amigo para jogar a metade Ironman de San Juan

Além de praticamente se tornar um atleta semiprofissional, o presente de Ramón é muito diferente do que ele tinha antes de ser diagnosticado com EM. Em relação à sua situação de emprego, a doença o obrigou a deixar o emprego na multinacional: “Foi um trabalho muito intenso, com muitas viagens, responsabilidades e pressões. Meu cérebro não está mais lá para esse tipo de coisa. Você não pode fazer um trabalho quando sua memória falha, ou quando você luta para falar ou pensar com clareza. Eu tive que sair e lutar com o governo espanhol para reconhecer minha incapacidade. Uma luta que não é só minha, mas a de muitas pessoas”.

Mas isso não o impediu. Ele não quer ficar quieto, embora o descanso seja uma das recomendações médicas em sua situação: “Decidi aproveitar as oportunidades que a vida me deu e obter retorno financeiro, porque afinal as contas não se pagam, as crianças comem todos os dias e assim por diante”.

Graças à sua experiência e sua maneira de ver a vida há 18 anos, Ramón Arroyo é um dos escolhidos para dar palestras motivacionais sob o lema “Render-se não é uma opção”, como a que realizou recentemente no evento Re Max para Argentina/Uruguai diante de mais de duas mil pessoas.

Além disso, ele colabora com organizações em vários eventos e se orgulha de seu trabalho solidário: “Aproveito a popularidade para dar visibilidade não apenas à nossa causa, mas também à de outras pessoas com doenças pouco conhecidas”.

Hoje Ramón é uma pessoa feliz, que vive uma vida como qualquer outra, mas entende que tem que viver com uma doença crônica. “A doença vai tirar as coisas de nós, mas nos permitirá fazer novas. Sendo positivos, devemos usar a EM como desculpa para fazer esse tipo de coisa que nunca ousamos fazer; agora temos a desculpa porque somos loucos, temos EM e ninguém vai nos dizer não (sorriso)”.

De acordo com o site Neurología.com, estima-se que cerca de 2,5 milhões de pessoas em todo o mundo sofram da doença. Na Europa, o número é de 700.000 pessoas, enquanto a Espanha tem uma taxa de 80-180 casos por 100.000 habitantes.

