Novo massacre em Valle del Cauca: quatro pessoas foram mortas dentro de uma casa

O Instituto de Estudos para o Desenvolvimento e a Paz (Indepaz) relatou nas últimas horas o 26º massacre até agora este ano na Colômbia. Os eventos ocorreram na madrugada desta sexta-feira, 25 de março, na aldeia de La María, uma área rural do município de El Águila (Valle del Cauca), deixando quatro pessoas mortas.

Os primeiros relatos sugerem que as vítimas (três homens e uma mulher) estavam dentro de uma casa, localizada a 20 minutos do centro da cidade, quando foram mortas com uma arma de fogo. O Indepaz garantiu que, aparentemente, dois dos indivíduos mortos seriam um casal, embora ainda não tenham sido totalmente identificados.

Foram os habitantes que notaram o múltiplo homicídio, pois os tiros podiam ser ouvidos à distância acompanhados de gritos. A mídia local indicou que o tiroteio durou cerca de 30 minutos. Poucos minutos depois, os moradores se aproximaram da casa, encontrando a cena dura.

As autoridades não conseguiram chegar ao local de madrugada, pois havia temores de insegurança nos arredores. Posteriormente, o CTI da Procuradoria-Geral da República pôde realizar a remoção dos órgãos, enquanto se aguarda o andamento das investigações para determinar o paradeiro dos responsáveis.

O prefeito de El Águila, Yulian Daniel Gallego García, fez declarações ao El Tiempo e garantiu que o crime estaria relacionado “a questões de microtráfico de entorpecentes”. Da mesma forma, ele especificou que um dos jovens mortos era dessa população, enquanto os outros eram de outras áreas.

“Em La María houve alguns problemas de insegurança porque é um centro povoado que, infelizmente, não tem força pública. Não temos uma delegacia lá, não temos policiais lá”, disse o presidente.

Segundo Gallego, as dicas de segurança que foram realizadas nos últimos meses mostram que a maioria dos crimes está relacionada à venda de medicamentos.

“O território localizado no norte do departamento de Valle, e que fica próximo ao departamento de Risaraldna, tem a mobilidade de atores armados que geram ações em diferentes municípios” da região”. Além disso, a terceirização de grupos fora da lei, como 'La Cordillera' e 'Los Flacos', estão presentes nesta área, alertou o Indepaz.

Com esse novo caso, cinco pessoas teriam sido mortas nesta cidade em menos de duas semanas.

O último massacre foi relatado em 23 de março na cidade de Usme (Bogotá). Três pessoas (dois homens e uma mulher) foram mortas com armas de fogo em um prédio localizado no bairro de Compostela.

A Ouvidoria emitiu o Aviso Antecipado (AT) 010/21 no qual assegura que as ações das autoridades para combater os atores armados ilegais têm sido confusas na capital do país. A entidade indicou que nenhuma medida está sendo tomada para evitar o impacto e o controle social e territorial dessas estruturas armadas.

Desde a assinatura do Acordo de Paz entre o Governo Nacional e as extintas FARC, 1327 líderes sociais e signatários do tribunal de 17 de março foram assassinados. O estudo foi realizado entre novembro de 2016 e março de 2022, deixando um número arrepiante, na sequência de um evento que marcou um marco histórico para a redução da violência no país e a reintegração social de muitos cidadãos, que na época só conheciam armas.

