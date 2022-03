Música eletrônica na FEP: é assim que a festa continua para os mais 'ravers'

O Stereo Picnic Festival (FEP) está ocorrendo atualmente no Campo de Golfe Briceño 18, em Bogotá. Até 27 de março, os moradores da capital colombiana, nacionais e estrangeiros, desfrutarão do retorno de “Um mundo diferente”, onde mais de 60 artistas estarão implantando seus talentos em diferentes palcos.

Mas há um desses espaços que chama a atenção de todos os participantes, o Dome atrás de portas fechadas que pisca luzes para o exterior e, acima de tudo, uma poderosa batida eletrônica que atrai até os mais inexperientes do gênero.

Esses sons ganharam os palcos da FEP desde 2019, com apresentações de artistas lendários e inesquecíveis, como Justice, Disclosure ou Underworld. Este ano vai receber Dj Harvey, Martin Garrix, Ela Minus, Julio Victoria Ensamble, entre outros.

“O Dome é o quinto estágio e o mais particular entre os outros porque sua infraestrutura, seu conteúdo é. É uma festa eletrônica que não para das 2 da tarde até as 5 da manhã, então, para a maioria dos festeiros, eles podem ficar lá por até doze horas de festa. Há pessoas que não vivem o festival além da cúpula”, disse Miguel Santacoloma, chefe da barragem da FEP.

O Electronic Music Dome no Estéreo Picnic. Infobae.

Da mesma forma, ele disse que “a experiência procura emular os espaços que existem em outros festivais ao redor do mundo, como Coachella, Glastonbury, onde esses espaços de festa contínua são porque sabemos que há ravers que não querem parar de dançar e é para isso que serve o Budwiser Dome”.

E o fato é que a música eletrônica tem desempenhado um papel de liderança no festival desde o seu início, prova disso é que um dos artistas mais importantes do gênero se apresentará neste sábado; é Caribou ou Daniel Victor Snaith (seu nome verdadeiro), um músico canadense que chega com um live- produziu show de som, onde a percussão é protagonista.

“Acima de tudo, gosto da melodia. Eu não faço música super obtusa ou abstrata ou impossível de ouvir. Mesmo assim, meu pop favorito é aquele que carrega algo subversivo. Eu tento a mesma coisa: algo que soa familiar, mas de repente há uma mudança inesperada que faz você sentir as coisas”, explicou o autor de 'Não posso ficar sem você' em entrevista ao El Mundo.

Com Caribou, que se apresentará neste sábado, Nina Kraviz também entrará no palco no domingo, uma DJ russa que se tornou um dos expoentes mais importantes da música eletrônica no cenário internacional. Ele é caracterizado por exibir sons techno em suas sessões, mas é sabido que ele adora experimentar o transe e as manifestações mais clássicas do gênero.

Também haverá a lenda do electroclash, The Hacker. Michel Amato é seu nome verdadeiro e junto com Carolina Hervé (Miss Kittin), deixaram um legado na história da música eletrônica com hinos da cena europeia como “1982″ ou “Frank Sinatra”.

Conforme descrito pela FEP, sua música foi influenciada por artistas como Duran Duran e Jeff Mills, que com sua “técnica sobrenatural, o envolveram completamente em eletrônica”.

“A música eletrônica sempre busca a vanguarda, mas também a festa, a principal característica dos atos eletrônicos é que eles são foliões, que são muito enérgicos, nesse sentido, a fome de procurar esse tipo de conteúdo é tentar procurar perfis que tenham uma festa, então esse será o lema de agora em diante”, concluiu Santacoloma.

Estes são os artistas que receberão o Domo neste fim de semana:

Picnic Stereo 2022

