Como é “o Dagger”, o míssil hipersônico russo que pode carregar uma ogiva nuclear e ser indetectável

An airman checks a Russian Air Force MiG-31 fighter jet prior a flight with Kinzhal hypersonic missile during a drill in an unknown location in Russia, in this still image taken from video released February 19, 2022. Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT

Se há uma verdade que se sabe em voz alta sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, é que o presidente russo Vladimir Putin não pensei em encontrar uma resistência tão feroz. em território ucraniano e que sua invasão levaria mais de um mês sem conquistar a capital Kiev.

À medida que o conflito se desenvolve e a Ucrânia adiciona tecnologia militar dos países europeus e dos Estados Unidos para aumentar suas defesas, as forças armadas russas buscam acelerar o avanço e conquistar pontos mais estratégicos enviando mais tropas e, fundamentalmente, aumentando o número de bombardeios.

Nesse sentido, Putin está testando novas armas desenvolvidas nos últimos anos que são realmente surpreendentes e causam um perigo real em termos do nível de destruição que podem causar e da tecnologia que as torna indetectáveis ou inatingíveis.

Uma das últimas armas russas com as quais várias posições ucranianas atacaram é o míssil hipersônico Kh-47M2 Kinzhal, que em russo significa “punhal” e tem a capacidade de voar a Mach 5 ou cinco vezes a velocidade do som em algumas versões e em outras até Mach 10. Além disso, ele pode carregar uma bomba convencional de 1000 quilos ou uma ogiva nuclear e tem o alcance de tiro de até 2000 quilômetros , a distância entre Buenos Aires e Santiago do Chile ou São Paulo.

O Kinzhal, um míssil balístico hipersônico que tem a capacidade de manobrar no ar, tornando muito difícil detectar ou neutralizar por sistemas de defesa antimísseis. É uma versão modificada do míssil Iskander da Rússia que já foi usado várias vezes no conflito Rússia-Ucrânia.

Um porta-voz do Ministério da Defesa russo confirmou há uma semana que a Rússia havia usado um míssil hipersônico Kinzhal, ou “punhal”, no final da semana passada para destruir um depósito de munições no oeste da Ucrânia. No domingo, o Kremlin disse que suas forças lançaram mísseis hipersônicos pela segunda vez, desta vez do espaço aéreo sobre a Crimeia, destruindo uma instalação de armazenamento de combustível na região de Mykolaiv, na Ucrânia, de acordo com um comunicado do Ministério da Defesa russo.

Especialistas em armas e os governos dos Estados Unidos e do Reino Unido minimizaram as capacidades hipersônicas da Rússia e o grau de importância de seu uso no campo de batalha. Mas pela velocidade que atingem, sua energia cinética, basta abrir buracos mesmo nos navios de guerra mais reforçados. É por isso que pode ser o pesadelo dos porta-aviões.

Em teoria, um míssil hipersônico poderia ser acoplado a um veículo que poderia deixar brevemente a atmosfera da Terra antes de voltar a entrar e atacar um determinado alvo. Isso reduziria ainda mais a capacidade de resposta das nações alvo.

Ao contrário dos mísseis balísticos, os mísseis hipersônicos podem mudar sua trajetória e se desviar, se necessário. Isso os torna mais evasivos, mais ameaçadores e mais letais. “Manobras de mísseis em velocidades que excedem várias vezes a velocidade do som permitem que ele contorne de forma confiável todos os sistemas de defesa aérea e mísseis antibalísticos existentes ou em desenvolvimento” disse em 2018 o comandante-chefe da Força Aeroespacial, Sergei Surovikin.

Um míssil hipersônico Kh-47M2 Kinzhal transportado por um Mikoyan MiG-31K

O que são esses mísseis? E o que significaria se a Rússia os usasse?

Existem dois tipos principais: mísseis de cruzeiro hipersônicos, que funcionam com scramjets - motores de alta velocidade -; e veículos hipersônicos de deslizamento, que são lançados de um foguete, mas deslizam em direção ao alvo.

Ao contrário de outros sistemas de mísseis, que devem ser lançados a partir de complexos móveis ou fixos, o Kh-47M2 Kinzhal opera com dois modelos de aeronaves russas. Quando são lançados do MiG-31K, podem atingir alvos a 2.000 km de distância e, quando o fazem, do Tu-22M3 até 3.000 km, de acordo com a agência de notícias TASS.

Caça russo MiG-31 dispara míssil hipersônico Kinzhal (REUTERS)

A Rússia tem buscado armas hipersônicas desde a década de 1980, mas acelerou seus esforços em resposta à retirada dos EUA do Tratado de Mísseis Antibalísticos em 2002 e às implantações de mísseis de defesa dos EUA em solo americano e na Europa, observa o relatório CRS. Além de Kinzhal, a Rússia está trabalhando em dois outros programas de armas hipersônicas: o 3M22 Tsirkon (ou Zircon) e o Avangard.

Moscou afirma que seus foguetes letais 'Kinzhal' não podem ser parados pelos sistemas ocidentais de defesa antimísseis. O vídeo filmado de um drone militar mostra o momento em que um grande depósito de munição ucraniano em Ivano-Frankivsk foi atingido por um míssil hipersônico russo Kinzhal mortal. “O sistema de mísseis de aviação Kinzhal com mísseis aerobalísticos hipersônicos destruiu um grande armazém subterrâneo contendo mísseis e munições de aviação na aldeia de Deliatyn, na região de Ivano-Frankivsk”, confirmou o porta-voz do Kremlin, Igor Konashenkov, acrescentando que a arma “imparável” foi implantada na sexta-feira.

Esta é a primeira vez que o novo Kinzhal é conhecido por ser usado no conflito com a Ucrânia. Anteriormente, foi “testado” na Síria em condições de guerra.

Fotografia de um depósito de munições ucraniano atingido por este míssil

O presidente Putin anteriormente chamou o míssil de “uma arma ideal” que voa a 10 vezes a velocidade do som e não pode ser abatido pelos sistemas convencionais de defesa aérea. “Tem um alcance de 1250 milhas e é incomparável no Ocidente”, de acordo com Moscou. No mês passado, o presidente Vladimir Putin alertou que a Rússia havia estocado mísseis hipersônicos “incomparáveis”.

Putin anunciou pela primeira vez os mísseis letais Kinzhal como parte de uma exibição de novas armas russas em 2018. Naquela época, o presidente russo disse sobre o Ocidente: “ Eles precisam levar em conta uma nova realidade e entender que isso não é uma farsa ”.

O uso de armas militares pela Rússia foi um aviso para a Ucrânia e o Ocidente de que “tem os meios para escalar” o conflito ainda mais, disse um especialista em defesa. “A velocidade do Kinzhal o coloca além do alcance de qualquer sistema de defesa aérea ucraniano, e as plataformas de lançamento podem ser lançadas de faixas além do alcance da Ucrânia”, disse o Dr. James Bosbotinis, especialista em armamento.

O míssil hipersônico Kh-47M2 Kinzhal, que em russo significa “punhal”

Esses mísseis são um tipo de arma relativamente novo no ramo militar mundial. Poucos países no mundo têm a capacidade de desenvolver, construir e operar essas armas. Entre eles estão a China, que fez seus primeiros testes em outubro do ano passado, e a Rússia, que os colocou em serviço em 2017.

Enquanto isso, os Estados Unidos pesquisam armas hipersônicas desde o início dos anos 2000 e as desenvolvem sob o programa Conventional Prompt Strike da Marinha, bem como outros programas da Força Aérea, da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa e do Exército. .

Infográficos: Marcelo Regalado

