Cadelas, lobos e gangues “mandam seus bebês” para o berçário

Há muitos anos, e especialmente nos povos muito isolados do mundo moderno e sem comunicação ou recursos, algumas mulheres, com uma forte marca psíquica de desejo materno, poderiam passar por uma “gravidez psicológica” que é o que ocorre quando aquela mulher pensa que está grávida, sem realmente estar grávida, apresentar sintomas e sinais objetivos peculiares à gravidez.

A gravidez psicológica ou “gravidez fantasma” representa uma das condições mais debatidas no campo da psicologia. É considerada uma síndrome estranha devido à sua baixa prevalência, que é de aproximadamente 0,005% das gestantes. Atualmente, em humanos, uma ultrassonografia a tempo, pode estragar qualquer fantasia de gravidez.

Quem mora com um cachorro, ou mais especificamente com um cachorro, sabe da existência de um fenômeno semelhante com sinais de gravidez que ocorre dois meses após o término de cada calor infértil. Essa “gravidez psicológica” no cão não é gravidez nem psicológica.

Não é “gravidez” porque, no mundo dos animais, quando queremos definir o estado da gravidez, falamos claramente de gravidez. Também não é “psicológico” porque tal qualificação implicaria o conhecimento prévio do cão sobre seu poder de conceber e gerar gravidez, o que não é racionalmente muito possível.

Os cães que nada mais são do que lobos civilizados, descendentes refinados daqueles lobos que entram no calor uma vez por ano e que, esperançosamente e em um bom ano, engravidam e chegam a um nascimento feliz uma vez por ano (REUTERS)

A verdade é que esse fenômeno, muitas vezes considerado uma doença, não é uma doença, mas um processo fisiológico, um quadro absolutamente normal pelo qual todas as cadelas passam quando não estão grávidas.

Os lobos que não engravidam, devido ao comportamento do rebanho, através de um fenômeno chamado altruísmo biológico, sofrem modificações hormonais e consequentemente físicas, semelhantes à gravidez, sua barriga incha, seus peitos são carregados de leite e, exceto por pequenas diferenças de comportamento, tudo acontece como se eles tivessem tido filhotes, embora nunca os tivessem tido. Tudo isso é feito para que aqueles que não têm filhotes, por um motivo ou outro, possam atuar em solidariedade e ajudar mães reais atuando como enfermeiras, na criação da alface.

“Gravidez falsa ou pseudociese” ocorre em todos os cães que não têm descendência e não é uma doença, mas um processo fisiológico, absolutamente normal (REUTERS)

É assim que se constitui um verdadeiro “berçário para filhotes”, no qual os bebês são criados juntos por todas as mulheres. E as cadelas herdaram essa qualidade. A diferença com os lobos é que, uma vez que eles não vivem em um rebanho canino real, e além disso sua capacidade reprodutiva é controlada por humanos.

Este fenômeno em cadelas é chamado de “falsa gravidez ou pseudociese”, ocorre em todas as cadelas que não têm descendência e não é uma doença, mas um processo fisiológico, absolutamente normal. Se quisermos evitá-lo, restam duas maneiras: ou o cachorro tem um bezerro ou nós a castramos e ela não entrará no cio novamente e, portanto, não poderá engravidar ou ter uma gravidez falsa. A gravidez falsa é, portanto, um processo de altruísmo biológico que os humanos tomaram para uma doença tentando corrigi-la em vez de compreendê-la e admirá-la...

*O Prof. Dr. Juan Enrique Romero @drromerook é médico veterinário. Especialista em educação universitária. Mestrado em Psicoimunoneuroendocrinologia. Ex-diretor do Small Animal School Hospital (UNLPAM). Professor universitário em várias universidades argentinas. Palestrante internacional.

