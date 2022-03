Ataques cardíacos são a principal causa de morte acima da covid-19

De acordo com o DANE, de acordo com seu último relatório sobre nascimento e mortalidade na Colômbia, os ataques cardíacos são a principal causa de morte durante o quarto trimestre de 2021 e até agora em 2022. Assim, superando o covid 19 como a principal causa de morte nos últimos dois anos.

Assim, entre as dez principais causas de morte em homens até agora em 2022, a doença cardíaca isquêmica ocupa o primeiro lugar, com 17,7% das mortes ocorrendo. É seguido por certas doenças infecciosas e parasitárias, nesta categoria, as mortes por covid-19 confirmadas e suspeitas são classificadas, com 17,1%. Em terceiro lugar estão os ataques, em especial os homicídios com 6,0% e que aumentaram 16,5% em relação ao mesmo período de 2021.

No que diz respeito às mulheres, houve 14.293 mortes até o momento em 2022, das quais 18,1% foram devidas a doenças isquêmicas do coração, seguidas por certas doenças infecciosas e parasitárias que atingiram 16,2%.

Em relação às doenças infecciosas e parasitárias, o relatório destaca que entre 16 de março de 2020 e 6 de março de 2022, um total de 138.511 mortes confirmadas por covid 19, 12.820 por suspeita de covid-19 e 20.457 mortes por pneumonia e gripe foram relatadas.

E pondera que de todos os meses que a pandemia durou na Colômbia, o mês de junho de 2021 foi o que registrou o maior número de mortes por covid 19 confirmadas com 17.186 casos.

O relatório também apresenta números de nascimentos, por isso foi confirmado que durante o quarto trimestre de 2021, foram registrados 154.788 nascimentos, refletindo uma queda de 3,3 por cento (menos 5.335 casos) em comparação com o mesmo período de 2020. Destes, 51,4 por cento eram meninos e 48,6% eram meninas.

Na perspectiva da idade materna, 53,1% dos nascimentos notificados no quarto trimestre de 2021 ocorreram no grupo de mulheres entre 20 e 29 anos, e 26,3% concentraram-se em mães de 30 a 39 anos.

O número de nascimentos no grupo de mães de 15 a 19 anos subiu de 27.807 no quarto trimestre de 2020 para 26.701 no mesmo período de 2021, refletindo uma queda de 4,0%.

Na comparação do quarto trimestre de 2021 versus 2020, há também um aumento de 15,5% no número de nascimentos de mães menores de 14 anos em território nacional.

Ao comparar o ano de 2022 (janeiro) com o mesmo período de 2021, foram notificados 46.942 nascimentos (51,1% dos homens e 48,9% das mulheres), com maior participação nos grupos de mulheres de 20 a 24 anos e de 25 a 29 anos; no entanto, a proporção na faixa etária de 20 a 24 anos diminuiu um pouco, de 29,2% em 2021 para 27,5 por cento em 2022, o que corresponde a uma variação de 4,5%.

Há um aumento de 20,1% no número de nascimentos de mães de 10 a 14 anos até agora em 2022.

Até agora este ano, destacamos a diminuição dos nascimentos de mães com estado civil “não são casadas” e “moram com o parceiro há menos de dois anos”, em comparação com o mesmo período de 2021, com uma redução de 2,8%.

