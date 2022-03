Trailer e data de lançamento de “Yaksha: Merciless Ops”, o novo filme de ação sul-coreano na Netflix

Os sucessos sul-coreanos desde a vitória dos Parasitas continuam sendo repetidos e multiplicados em outras plataformas. De filmes de ação, dramas e outros gêneros, o mercado ocidental hoje abraça a Coréia do Sul, suas obras e cineastas. Nesse caso, a Netflix está apostando em seu novo filme de ação com dois membros do elenco de The Squid Game.

Jinyoung da boy band sul-coreana GOT7, Sol Kyung Gu, com uma extensa e brilhante carreira na indústria cinematográfica, e Park Hae Soo, que participou de The Squid Game, são as grandes estrelas deste novo filme de suspense e ação que será lançado na Netflix em 8 de abril. Yaksha: Ruthless Operations é o título em inglês, enquanto em espanhol é Yaksha: Merciless Operations, apresenta um filme com espiões, agentes secretos e muito mais.

A sinopse do filme apresenta a história com Yaksha no centro da cena: “O líder implacável de uma equipe secreta internacional de operações secretas, parte em uma missão perigosa em um campo de batalha minado por espiões e agentes. Depois de ser vítima de várias armadilhas e traições, ele não tem escolha a não ser unir forças com um inspetor moralista especial enviado de Seul.”

Ji Kang In, que será interpretado por Sol Kyung Gu, é o chefe da equipe de operações especiais e uma pessoa implacável que não tem medo de violar as leis para desempenhar perfeitamente suas funções. Seu nome é “Yaksha”, que significa: um fantasma que consome pessoas. Na história, ele liderará sua equipe por meio de uma operação secreta de inteligência na qual o destino do nordeste da Ásia é decidido.

A Netflix expandiu a descrição do filme com mais informações, fornecendo contexto para Shenyang, o centro geopolítico do nordeste asiático e a cidade com a maior densidade de espiões do mundo que servirá de palco. Além disso, é o local de operações de Kang-in, o nome real do veterano apelidado de Yaksha. Quando o Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul descobre que todas as descobertas sobre tendências em Shenyang relatadas pela equipe de operações secretas são falsas, Yeom Jeong-won, o quarto chefe do Serviço de Inteligência, envia o inspetor especial Han Ji-hoon como inspetor especial.

Do lado de Park Hae-soo, será a contrafigura do personagem mencionado e quem terá que investigar o caso. Deve-se lembrar que Park teve enorme popularidade após sua participação no The Squid Game no ano passado. Por causa desse sucesso, Yaksha: Ruthless Operations será o primeiro projeto de filme de Park Hae-soo para a Netflix depois de se tornar uma das faces do sucesso da Squid Game.

Cartaz de “Yaksha: Operações Impiedosas”, novo filme da Netflix

Yaksha: Merciless Ops estreia em 8 de abril na Netflix

