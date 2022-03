Supremo Tribunal de Justiça tem áudios que comprovariam a compra de votos de Laureano Acuña

Em 25 de março, soube-se que o Supremo Tribunal de Justiça tem em sua posse mais de três horas de gravação das comunicações telefônicas de Laureano Acuña e do ex-presidente do Congresso, Arturo Char, onde falariam sobre compra de votos. Os áudios servirão para que o tribunal superior decida se abre uma investigação contra os dois congressistas.

De acordo com a Rádio RCN, o advogado Miguel Ángel del Río disse que a investigação está relacionada com as declarações de Aida Merlano sobre a compra de votos em 2018, mas também haveria evidências de compra de votos nas eleições legislativas de 2022

A mídia revelou que os áudios a serem ouvidos pela Corte, aparentemente, Edisson Enrique Massa pode ser ouvido conversando com o então diretor do hospital em Malambo (Atlántico), Eimy Camargo falando abertamente sobre compra de votos na região.

Os áudios também mostrariam que Acuña é o 'Gato Voador', um pseudônimo que ela usou para se identificar às pessoas para comprar cerca de 70.000 votos para sua campanha política, e o pedido ao gerente do hospital para apoiá-lo nas eleições.

“O que se segue neste caso é que o Tribunal continuará investigando, entregarei mais provas e as manifestarei em Acuña e Char. Esse processo gerou uma compulsão de cópia para o que Aida Merlano disse”, disse o advogado Del Rio.

O senador Arturo Char esteve no Supremo Tribunal de Justiça dando conta da suposta compra de votos que turva sua família, o que foi denunciado pelo ex-congressista foragido, Aida Merlano.

O ex-presidente do Senado da República vai se encontrar com o questionado senador Laureano Acuña, que também foi convocado pelo tribunal superior para explicar a suposta corrupção eleitoral no departamento de Atlántico.

De acordo com o que a Suprema Corte informou, Char e 'o gato voador', como Acuña é conhecido, devem explicar se tiveram algum envolvimento no caso merlanopolítica, no qual vários políticos costeiros teriam se beneficiado em suas campanhas para o Senado, a Câmara e outras corporações.

A audiência onde um dos membros do clã Char aparecerá, contará com a presença como testemunha contra ele pelo advogado Miguel Ángel del Río, que representa a defesa de Merlano, e que explicará os áudios polêmicos que ele revelou em ocasiões anteriores em que a suposta compra de votos é espirrada.

Essas convocações acontecem depois que Aida Merlano revelou em meados de fevereiro deste ano que as famílias Char, Gerlein, entre outras, compraram votos para ajudar em suas campanhas, bem como a de outros atores políticos do país, o que provocou um escândalo na opinião pública no meio da campanha eleitoral.

De fato, as declarações polêmicas de Merlano reconhecem figuras políticas do país como o presidente Iván Duque, os ex-presidentes Juan Manuel Santos e Álvaro Uribe, bem como o ex-procurador-geral Néstor Humberto Martínez, além dos irmãos Arturo e Alejandro Char, que se queimaram no consultas interpartidárias de 13 de março.

Diretamente, Merlano apontou para o senador Arturo Char (Partido da Mudança Radical), que também é irmão do ex-prefeito de Barranquilla e ex-candidato presidencial pela Equipe para a Colômbia, citado acima. Ele também mencionou Julio Gerlein e também os senadores José David Name (Partido da U) e Laureano Acuña (Partido Conservador), entre outros que, segundo o ex-congressista, formariam uma rede de corrupção conhecida como “a Casa Branca”.

CONTINUE LENDO: