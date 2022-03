Perú vs Uruguai: Federico Valverde e seu impressionante tiro de longa distância que caiu no travessão para as eliminatórias do Qatar 2022

Perú vs Uruguai: O atacante do Charrúa, Federico Valverde, quase marcou um gol sensacional de fora da área na partida para a data 17 do Qatar 2022 Qualifiers que foram disputados no Estádio Centenário em Montevidéu.

Aos 47 minutos de jogo, um ataque da seleção uruguaia foi eliminado pela defesa peruana e o futebol foi disputado por Federico Valverde.

O segundo ataque do Uruguai parecia não trazer perigo e Celeste deveria retomar seu ataque na área branca vermelha.

No entanto, Federico Valverde surpreendeu com um tiro de cerca de 35 metros fora da caixa. O chute foi forte e direcionado para bater na trave, apesar do trecho do goleiro peruano Pedro Gallese.

A seleção peruana chega ao jogo com o Uruguai depois de encadear quatro partidas sem perder com três vitórias e um empate. A roja branca venceu a Bolívia em Lima (3-0), venceu a Venezuela em Caracas (2-1) e a Colômbia em Barranquilla (1-0). Na data 16 ele empatou 1-1 com o Equador (1-1)

A seleção uruguaia quebrou a sequência ruim de cinco jogos sem uma vitória com quatro derrotas e um empate. O Charrúas empatou (0-0) contra a Colômbia em Montevidéu, perdeu para a Argentina (3-0) em Buenos Aires, Brasil (4-1) como visitante, Argentina em casa (1-0) e Bolívia (3-0) em La Paz. Em seguida, com o técnico Diego Alonso, ele ganhou duas vitórias consecutivas contra o Paraguai (1-0) em Assunção e venceu a Venezuela (4-1) no estádio Centenário.

O treinador Ricardo Gareca alinhou-se com Pedro Gallese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco, Sergio Peña, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Christian Cueva e Gianluca Lapadula.

O estrategista uruguaio Diego Alonso escolheu este onze: Sergio Rochet; Ronald Araújo, Diego Godin, Josema Gimenez, Mathias Olivera; Facundo Pellistri, Giorgio De Arrascaeta, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde; Darwin Nunez e Luis Suarez.

JOGOS DA ÚLTIMA DATA DO PLAYOFF

Terça, março 29

Perú vs Paraguai (Lima)

Equador vs Argentina (Guayaquil)

Bolívia vs Brasil (La Paz)

Chile vs Uruguai (Santiago)

Venezuela vs Colômbia (Puerto Ordaz)

