Minsa está mais uma vez possibilitando vacinações a partir deste sábado, 26 de março

Imagen de archivo de brigadas de vacunación recorren el distrito de Villa El Salvador para aplicar la tercera dosis contra la covid-19, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

María Martínez, chefe de imunizações do Ministério da Saúde, comentou que eles buscam continuar motivando a população a completar seu cronograma de vacinas. Por esse motivo, uma vacinação intensiva será realizada neste fim de semana, colocando a vacinação por 12 e até 36 horas em alguns pontos especiais.

“Peça à população para vir e receber suas vacinas. Hoje, o Estado já fez uma disposição obrigatória de que, a partir de abril, todos os maiores de 18 anos devem ter seu esquema de vacinação completo com as três doses”, disse Martínez.

Ele disse que foi visto que em alguns lugares a população não vai para se vacinar. E diante disso, Minsa montou algumas táticas com pessoal de saúde e brigadas de vacinação que vão para pontos focados, casa por casa. Essa estratégia agora vai se intensificar muito mais neste fim de semana, já que o risco do vírus no país continua iminente.

“Não estamos seguindo uma única estratégia, também há varreduras de vacinação, elas se deslocam para mercados ou para áreas de difícil acesso onde não podem usar a vacina. Isso se chama estratégia e táticas mistas”, disse.

Além do fato de que todas as três doses serão obrigatórias para pessoas a partir dos 18 anos de idade, outra disposição é que ela não é chamada de dose de reforço, mas é uma terceira dose obrigatória que a população deve ter.

Nessa linha, ele anunciou que foi arranjado que a partir de amanhã, sábado, meninos de 12 a 17 anos receberão sua terceira dose. Isso se aplica àqueles que tomaram a segunda dose há cinco meses. Por exemplo, aqueles que foram vacinados em outubro, já podem aplicar a terceira dose. Martinez chamou os pais para virem.

Vacinações que atenderão por 36 horas contínuas

* Estádio Chancas (Santa Anita)

* Estádio Municipal de Ollantaytambo (Ate)

* Campo de Marte (Jesus Maria)

* Parque Zonal Huiracocha

* Universidade Cesar Vallejo (San Juan de Lurigancho)

* Parque Mayta Capac (San Martín de Porres)

* Parque Zonal Sinchi Roca (Comas)

* Complexo Esportivo Municipal (Puente Piedra)

* IPD San Juan de Miraflores (San Juan de Miraflores)

* IPD Villa Maria del Triunfo (VMT)

* Centro Esportivo Villa El Salvador (VES)

* Estádio Luis Galvez Chipoco (Barranco)

* Jockey Plaza (Santiago de Surco)

Vacinas que atenderão por 12 horas contínuas

* Estádio Solis Garcia (Chosica)

* Estádio Pachacutec (Chaclacayo)

* Estádio Gabriel Nicho (El Agustino)

* Barbones Barracks (El Agustino)

* Louça de barro esportiva Cieneguilla (Cieneguilla)

* Louça esportiva de San Andres (Huaycan)

* CIAM La Molina (La Molina)

* Universidade Agrária Vaccinacar (La Molina)

* Vacunacar Costa Verde (Magdalena)

* IPD Bayovar (San Juan de Lurigancho)

* Estádio Bonilla (Miraflores)

* Estádio Campolo Alcalde (La Perla)

QUARTA DOSE

Em relação à aplicação da quarta dose que já está sendo realizada em alguns países, o diretor de imunização da Minsa disse que em nosso país, embora atualmente tenha uma taxa mínima de contágio, uma nova variante pode nos afetar. “Um grupo de especialistas em imunização vem avaliando com as evidências. Na próxima semana estaremos dando algumas novidades sobre isso”, disse.

Por sua vez, ele indicou que há muitas crianças de 5 a 11 anos que têm sua segunda dose pendente, então ele pediu aos pais que permitissem que seus filhos fossem vacinados.

Ele também deixou claro que a Minsa não aplicará nenhuma vacina vencida, já que tudo é aplicado de acordo com o vencimento. “Os peruanos devem se sentir tranquilos de que de forma alguma isso vai ser permitido”, disse.

