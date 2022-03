Aprenda a cultivar unhas naturalmente

10-11-2021 Cómo podemos favorecer el crecimiento de las uñas. MADRID, 14 (CHANCE) En ocasiones las uñas necesitan un poco de ayuda para estar más fuertes y saludables, sobre todo en una época tan inestable como suele ser el otoño. Para ello, la firma norteamericana de esmaltes ORLY cuenta con el tratamiento Nailtrition, ideal para el crecimiento y cuidado de las uñas dañadas, débiles y descamadas. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CEDIDA POR ORLY

Ter unhas longas e saudáveis é o desejo de muitos, especialmente mulheres. No entanto, conseguir isso quase nunca é fácil devido a diferentes fatores que não permitem que isso seja alcançado, como ter uma alimentação pobre, fazer um trabalho que usa muito as mãos, o uso de produtos de baixa qualidade, etc Esses e outros fatores fazem com que o sonho de ter unhas longas e firmes pareça cada vez mais distante.

Se você é daqueles que não quer usar unhas postiças ou gastar muito em tratamentos caros que prometem dar firmeza e comprimento às unhas, você tem sorte de que há anos existem remédios caseiros altamente eficazes que foram passados de geração em geração entre as mulheres para alcançar unhas saudáveis naturalmente sem gastar em excesso.

Se você quiser saber 4 remédios caseiros para cultivar unhas naturalmente, continue lendo a seguinte nota.

1. COM SUCO DE LIMÃO E LEITE

Uma das receitas mais conhecidas para apresentar resultados rápidos é aquele leite com limão, pois não só ajuda a endurecer as unhas, mas também evita que elas se quebrem facilmente. Além disso, esta receita também ajudará a clarear as unhas e deixá-las com um tom mais bonito e unificado, basta seguir os passos abaixo:

1. Misture 1/2 xícara de leite e o suco de 1 limão espremido na hora.

2. Quando você tiver a mistura preparada em um recipiente, mergulhe as unhas nesse líquido.

3. Mergulhe as unhas por 15 minutos e

4. Repita o tratamento pelo menos 3 vezes por semana e você verá como, aos poucos, suas unhas ficam mais fortes, ficando mais rápidas e saudáveis.

2. COM ALHO

Caso você não saiba, o alho é um dos ingredientes naturais mais famosos para cultivar as unhas rapidamente e fortalecê-las ao mesmo tempo. Além disso, possui propriedades antibacterianas excelentes para prevenir infecções, melhorar a circulação na área e endurecer as unhas mais fracas e quebradiças. Se você quiser aprender a cultivar unhas com alho, siga estas etapas:

1. Pegue 1 ou 2 dentes de alho grandes.

2. Amasse-os até que haja uma pasta.

3. Coloque essa pasta nas unhas por 10 minutos.

4. Após esse período, remova com bastante água.

Para ver os resultados em breve, repita esse remédio todos os dias durante uma semana.

3. COM ALHO E LIMÃO

Ao misturar alho e limão, você pode obter um excelente remédio caseiro para cultivar unhas, fortalecê-las e torná-las mais bonitas e cuidadas do que nunca. Você pode usar esta receita para cultivar unhas dos pés e das mãos, basta seguir estas etapas:

1. Esmague 1 dente de alho grande e leve para ferver em 1/2 xícara de água.

2. Depois que o líquido ferver, retire-o do fogo e espere esfriar.

3. Em seguida, adicione 1 colher de chá de suco de limão natural.

4. Misture tudo bem e despeje em um recipiente de esmalte vazio.

Aplique esta mistura todas as noites antes de dormir e você verá como, em questão de dias, suas unhas ficam saudáveis e fortes.

4.WITH RABO DE CAVALO

A cavalinha é uma planta medicinal com um grande número de usos estéticos que se tornaram populares nos últimos anos. Um de seus benefícios mais conhecidos são suas propriedades para acelerar o crescimento das unhas e garantir que elas sejam sempre resistentes. Isso se deve ao seu teor de sílica, um mineral que permite tratar unhas fracas e quebradiças, evitando que se quebrem e tornando-as muito mais fortes.

1. Prepare uma infusão de rabo de cavalo e deixe esfriar.

2. Quando estiver frio, mergulhe as unhas nele por 15 minutos.

3. Você pode repetir esse procedimento várias vezes por semana para obter melhores resultados.

Sabe-se também que a cauda de cavalo ajuda a melhorar a condição do cabelo, fortalecê-lo e repará-lo.

CONTINUE LENDO