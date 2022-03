“Se o liberalismo quer abraçar o fascismo, não podemos impedi-lo”: Petro para Gaviria sobre a ruptura dos diálogos

Colombian presidential candidate Gustavo Petro arrives at a meeting of members of the Historical Pact coalition to define the vice-presidential formula, in Bogota, Colombia, March 22, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez REFILE - QUALITY REPEAT

Nesta quarta-feira, 23 de março, o ex-presidente da Colômbia e diretor do Partido Liberal, César Gaviria, anunciou que um diálogo com o Pacto Histórico era “inviável” e fechou todas as possibilidades de união com a coalizão de esquerda antes da primeira volta presidencial a ser realizada em 29 de maio.

Em comunicado, o ex-presidente desta comunidade, que obteve uma votação importante durante as eleições legislativas, rejeitou as declarações da ativista afro-colombiana, Francia Márquez, que foi anunciada na manhã desta quarta-feira como a fórmula vice-presidencial do líder da oposição e candidata à presidência da Colômbia, Gustavo Petro.

“Lamento muito que o pacto histórico pense que sua linguagem incendiária é algo que nós colombianos podemos celebrar. Espero que nosso país não espere aquela linguagem e atitude que levem a mais violência e confronto total entre suas forças econômicas, sociais e políticas”, disse o diretor do Partido Liberal.

No entanto, o senador de esquerda e candidato à presidência da Colômbia, Gustavo Petro, que lidera as pesquisas de intenção de voto, disse ao ex-presidente com quem se aproximou nos últimos dias, diante das eleições legislativas e presidenciais, que uma “atitude liberal estará sempre disposta a aceitar críticas e colocar os argumentos em vez disso”.

Por sua vez, ele apontou que não procurou desqualificar as pessoas quando reconheceu que a Colômbia precisava de um caminho de retificação, e convidou as fileiras do partido liberal para tornar o país “um poder de vida”, deixando a porta aberta para membros dessa bancada e militantes para apoiar o projeto político de o Pacto Histórico.

“Reconhecemos em César Gaviria a pessoa em quem o Partido Liberal nomeou seu porta-voz. Esperamos que o liberalismo se prepare para o caminho das reformas de que a Colômbia precisa. Se o liberalismo quer abraçar o fascismo, não podemos impedi-lo, a história vai julgá-lo duramente”, disse o senador de esquerda.

Por sua vez, o senador e chefe de debate do Pacto Histórico, Roy Barreras, destacou que César Gaviria tinha sido o gestor da Constituição de 1991 “que o Pacto Histórico deve defender” e que acompanhou “sem entorses” o Acordo de Paz, apontando que ofendê-lo foi um erro “Espero você entende que nem o mundo tem experiência na construção da unidade”.

“Muito difícil assim. Em relacionamentos desse nível, você não pode improvisar. Aplausos da galeria animada. Portas fechadas para construir governança. Desperdiçar os esforços feitos para somar e vencer na primeira rodada não é uma boa ideia. Mesmo ganhando, você tem que governar. A ponte está quebrada... com o que vamos curá-la... ”, disse o deputado Barreras, que parece puja Francia Márquez por suas declarações contra o ex-presidente.

As declarações que teriam gerado ressentimento de César Gaviria foram mencionadas por Francia Márquez durante sua apresentação como a fórmula vice-presidencial do Pacto Histórico, lembrando que ela nunca havia negado a necessidade de trabalhar com a comunidade que obteve resultados importantes nas eleições para o Congresso. .

“Sempre dissemos: 'com o Partido Liberal como tal, há toda a abertura para seguir em frente'. Outra coisa que eu disse foi o problema com César Gaviria como pessoa. Ele representa o neoliberalismo, representa mais do mesmo e este país exige mudança”, disse o candidato, que conquistou a terceira maior votação dentro das coalizões em consultas internas, com quase 800 mil votos.

