Prefeito de Morena em Coahuila foi pego jogando milhares de pesos durante o batismo de seu filho

Os governos liderados pelo Movimento Nacional de Regeneração (Morena) continuam a dar o que falar, e não pela boa maneira como você governa, mas porque dão declarações ou ações que se tornam virais e são questionadas por cidadãos, políticos e personalidades da oposição.

Foi o caso do prefeito de San Juan de Sabinas, no estado de Coahuila, que foi pego jogando milhares de pesos, em notas e dólares nacionais, durante o tradicional “bolo” que realizou no batismo de seu filho mais novo.

Seu nome é Mario Alberto López Gámez, conhecido como Mayito, que foi exibido nas redes sociais enquanto realizava esse ato com vários pacotes de notas na mão. Ao lado dele, seu parceiro e outros membros da família sorriem enquanto ele joga o dinheiro sem se preocupar.

Pelo menos vinte menores se reuniram onde as notas de 200 e 500 pesos caíram, além de alguns dólares. Testemunhas disseram que, pelo menos, o Morenista teria distribuído 100.000 pesos somente neste ato.

“Mayito” foi exibido nas redes sociais por sua maneira peculiar de comemorar (Foto: Especial)

Além desse desperdício de dinheiro, Mayito também teve quatro grupos de música ao vivo, mariachi, banquete e um grande show de fogos de artifício durante a celebração realizada em um grande jardim que permitiu a instalação de um palco.

Até agora, o prefeito não emitiu nenhuma declaração a esse respeito. Espera-se que nas próximas horas ele esclareça a situação e anuncie de onde vieram os 100 mil pesos que lançou em 18 de março no Clube de Caça, Tiro e Pesca de Nueva Rosita, onde a festa teria ocorrido.

Esta não é a primeira vez que López Gámez se envolve em tal polêmica. Durante a campanha pré-eleitoral realizada em 2021, o político foi evidenciado em estado de intoxicação e com pilhas de notas de 500 pesos.

A gravação foi compartilhada em março do ano anterior para revelar as maneiras pelas quais esse personagem renomado é tratado na região do carvão. Mayito está em um veículo com pelo menos outras três pessoas.

O tempo todo o material durou, o Morenista e seus companheiros estavam sorrindo enquanto cantavam, porque um deles sentado atrás estava tocando violão, e outro estava cantando um violino.

López Gámez é prefeito de San Juan de Sabinas desde 1º de janeiro de 2022, depois de vencer nas eleições passadas (Foto: EFE/Francisco Guasco)

Além do vídeo, também foi revelada uma fotografia em que ele parece muito sorridente segurando uma pilha de notas de 500 pesos, depois de ser destacado para dar dinheiro para apoiar sua própria campanha.

Na época, essa atitude foi duramente criticada por personagens dentro e fora de Morena, embora as vozes da oposição tenham sido ouvidas para deixar o candidato do partido fundado pelo próprio presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Dessa forma chegou o dia 6 de junho de 2021, dia da eleição. Neles, López Gámez foi vitorioso e foi reconhecido como prefeito eleito de San Juan de Sabinas, desde que assumiu o cargo em 1º de janeiro de 2022, acompanhado de seu conselho e família.

“Tudo com as pessoas, nada sem isso (...) A partir de hoje vou governar para todos os cidadãos sem distinção dos partidos políticos, esta será uma administração de portas abertas para receber os pedidos dos cidadãos, que serão levados em consideração para transformar um município próspero”, disse o morenista durante a cerimônia.

