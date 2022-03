Escândalo na NBA: Jimmy Butler, a estrela do Miami Heat, teve uma briga violenta com seu treinador no meio do jogo

MIAMI, FLORIDA - MARCH 23: Head coach Erik Spoelstra of the Miami Heat yells at Jimmy Butler #22 during a timeout in the second half against the Golden State Warriors at FTX Arena on March 23, 2022 in Miami, Florida. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Eric Espada/Getty Images/AFP (Photo by Eric Espada / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A NBA já entrou na fase de definição da temporada regular. Com cerca de 10 jogos restantes até o final da fase inicial antes do início dos playoffs, uma das melhores equipes da competição é o Miami Heat. Líderes da Conferência Leste com uma marca de 47 vitórias e 26 derrotas, a franquia da Flórida está concorrendo como candidata para lutar por um novo título na liga de basquete mais importante do mundo.

Em um novo dia que foi disputado nesta quarta-feira à noite, o Heat perdeu em casa para o Golden State Warriors 118-104, mas o pior da noite não foi a queda para a equipe de São Francisco. Tudo começou após o início da segunda metade do jogo que aconteceu na FTX Arena: depois de pagar aos 50, a equipe visitante marcou uma sequência de 19 pontos para assumir a liderança no terceiro quarto (69-50) e no meio do tempo limite dos locais, uma cruz muito forte de palavras estourou entre Jimmy Butler e o treinador Erik Spoelstra.

O jogador questionou a atitude coletiva durante a corrida de pontuação dos visitantes que os deixaram no placar por uma ampla margem e automaticamente o treinador experiente foi para o cruzamento. Butler, que começou a sentar em uma das cadeiras do banco, levantou-se quando foi atacado por seu parceiro Udonis Haslem com uma frase contundente: “Eu chutaria sua bunda”. O avançado de 41 anos serve como um dos pilares de confiança de Spoelstra no vestiário e, neste caso, saltou para a defesa do treinador do Heat.

“Temos outras metas mais importantes para cumprir, mas queremos jogar melhor no geral. Isso começa com nossa liderança. Nossos jogadores mais velhos precisam assumir a liderança e, em geral, precisamos jogar melhor de forma mais consistente. Foi nesse ponto que as discussões começaram. Estou ciente de como isso poderia ter sido visto de fora, mas essa é a nossa linguagem”, disse Erik sobre o confronto. E encerrou o conflito com uma reflexão sobre os futuros playoffs: “Você pode estimular as pessoas através da frustração e da decepção. As equipes também podem ir para o outro lado. Não vejo o último acontecendo em nosso grupo, em nosso camarim, mas precisávamos de um chute na bunda”.

Os mesmos jogadores de Miami não puderam deixar de responder às perguntas dos jornalistas na sala de imprensa e um dos que procurou dar uma explicação foi Bam Adebayo. “Somos nós na prática. Quando treinamos, chegamos a esse ponto em que parece que queremos lutar uns com os outros quando ficamos com tanta raiva, mas é apenas a natureza competitiva que temos nessa equipe”, argumentou um dos líderes da franquia da Flórida.

“Foi uma loucura. Foi uma explosão de paixão”, acrescentou Kyle Lowry às opiniões de seus pares. E concluiu com um pensamento semelhante a todos que passaram na frente do microfone na noite de quarta-feira: “Nossos caras querem ganhar jogos e trabalham arduamente para conseguir isso. Essa paixão pode vir à tona. Às vezes, o fogo e as emoções surgem. Mas para nós, isso não é nada. Já falamos sobre isso e vamos continuar remando juntos.”

Faltando algumas semanas para o final da temporada regular da NBA, o Heat lidera a Conferência Leste, mas não consegue relaxar sobre os louros: eles têm três equipes a menos de 1,5 jogos de arrebatar a melhor semente antes dos Playoffs. Philadelphia 76ers, Milwaukee Bucks e Boston Celtics aguardam pacientemente um novo obstáculo de Miami com o sonho de subir para a primeira posição apenas alguns jogos antes do final da temporada. A equipe Spoelstra jogará novamente nesta sexta-feira no 21 (horário da Argentina) na FTX Arena.

