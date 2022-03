Colômbia lidera o Grande Prêmio de Para-Atletismo em Dubai, com 17 medalhas

Lima, Monday August 26, 2019 - Buinder Bermudez from Colombia competes in the Men's Para Athletics 400m T12 Final at the Villa Deportiva Nacional - VIDENA at the Parapan American Games Lima 2019. Copyright Hector Vivas / Lima 2019 Mandatory credits: Lima 2019 ** NO SALES ** NO ARCHIVES **

O Club For People Determination em Dubai sediou pela terceira vez o dia da competição do Grande Prêmio de Atletismo do Pará. Durante este terceiro dia de competição, a Colômbia ganhou um ouro, uma prata e dois bronzes, para um total de quatro medalhas. O quadro oficial de medalhas do evento, que com o acumulado do segundo dia colocou a Colômbia em primeiro lugar, terminou nesta quarta-feira com um ouro conquistado por Yamil Acosta, Buinder Bermúdez ficou com a prata, enquanto Julián Acosta e Mayerli Buitrago usaram bronze neste dia.

Durante o desenvolvimento deste dia de competições, a Colômbia brilhou no tiro da bala F40/41, dos 200mts T35/37 e 400mts planos T11/12 e 13. A Colômbia começou nesta quarta-feira, 23 de março, um terceiro dia de competições no Grande Prêmio de Atletismo do Pará, em Dubai. A medalha de ouro neste dia foi conquistada por Yamil Acosta nos 400mts, que conquistou o tempo de 50,48 e a sétima medalha de ouro para o país.

Quanto à prata, Buider Bermudez ficou em segundo lugar no teste T13 de 400mts, alcançando um tempo de 50,90. O bronze desta vez foi para Mayerli Buitrago e Julián Acosta. Buitrago, que ficou em terceiro lugar no teste de arremesso de balas após atingir uma distância de 9,38m, foi ultrapassada por sua rival direta, a atleta tunisiana, Raoua Tlili.

Quanto a Acosta, o corredor ficou em terceiro lugar com um tempo de 29,55 durante a final dos 200m flat T35/37. Agora, a delegação colombiana está se preparando para seu quarto e último dia de competições em Dubai, que acontecerá nesta quinta-feira, 24 de março. Com os resultados obtidos até o momento, o país tem 17 medalhas, 7 ouros, 6 pratas e 4 bronzes.

Em Maringá, Brasil, a equipe colombiana de paraciclismo brilhou. A seleção nacional, que participou com 10 pilotos no Pista e Estrada Pan-Americana, entre 17 e 20 de março, teve um desempenho formidável, que fez a onda tricolor nacional, em 27 ocasiões, nos pódios dos eventos de pista e, em 17, nos eventos de estrada. A seleção terminou com 44 medalhas no total, ficando em segundo lugar, perdendo apenas para o Brasil.

Alejandro Perea, Javier Serna, Jaime Castañeda, Juan José Betancourt, Carolina Munévar, Paula Ossa, Eulises León, Leonardo Varón, Róbinson Jaramillo e Juan José Florian foram os representantes da Colômbia no Velódromo da Vila Olímpica de Maringá e nas rotas do estado do Paraná , no Brasil.

Javier Serna e Alberto Castañeda foram os responsáveis por desenhar um sorriso no país. No evento de pista dupla, eles deixaram um recorde de 4.34.841 para subir o degrau mais alto do pódio e conquistar a primeira medalha de ouro para a Colômbia na competição continental. Desde então, a trilha amarela, azul e vermelha começou a se tornar recorrente na pista do pódio no Brasil.

Carolina Munévar, parte da Equipe Colômbia, uma estratégia criada com um investimento inicial de 7 bilhões de pesos para o setor paralímpico busca projetar grandes conquistas para Paris 2024, foi uma das mais destacadas em todo o mundo pan-americano. O piloto ganhou seis metais de ouro, nos testes de: perseguição individual; 500 m; arranhão; omnium; contra-relógio individual e circuito rodoviário.

Da mesma forma, entre Paula Ossa, Alejandro Perea e Juan José Betancourt, que também foram convocados para a equipe paralímpica da Colômbia, o país ganhou mais 12 metais. Nove deles de ouro, enquanto os três restantes eram de prata.

