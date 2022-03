A mãe de Yoshimar Yotún está “muito orgulhosa” de seu filho e lança sua pontuação para Perú x Uruguai: “1-0”

María Julia Flores, mãe de Yoshimar Yotún, esteve presente no set de D' Mañana, espaço de Karla Tarazona na TV Panamericana. Aqui a feliz progenitora foi questionada sobre sua expectativa antes deste encontro que tem todos os peruanos à espreita. Dona María Julia indicou que, como peruana, vive essa partida com emoção, enquanto como mãe se orgulha do atleta que seu filho se tornou.

“Como peruana, é incrível aproveitar (depois) tanto tempo que passamos por momentos difíceis, a alegria do povo e, como mãe, muito orgulhosa do meu filho. Aquele garotinho que cresceu de mim sempre vem à mente, brincalhão e agora olha onde ele está. É um grande orgulho”, disse a Sra. Flores, que evitou levar o crédito por tudo o que o jogador de futebol vem conquistando. “Por sua perseverança dele também” , destacou os apresentadores de TV.

ELE DEU A ELES UM APARTAMENTO.

Em outro momento, o programa perguntou se era verdade que Joshimar havia comprado um apartamento para ele. A mãe do atleta indicou que é verdade. Ele foi até encorajado a contar em que ano era e a emoção que sentia naquela época.

Tudo aconteceu em 2013, quando Joshimar a chamou para voltar do exterior, onde trabalhava há 8 anos para sustentar sua família. O atleta pediu que ele voltasse, porque ele e a irmã já estavam crescidos e era hora de cuidarem dos pais.

“Quando entrei naquele apartamento, para mim, era um palácio, porque sempre morei em uma casa de madeira. Eu compro tudo novo”, disse Maria Julia bastante animada, indicando que sente um “grande orgulho” pelo filho. Ele também confessou que ficou chocado ao mudar de distrito, porque em seu bairro, localizado em Callao, ele conhecia todo mundo. Ele podia se reunir com seus amigos, enquanto em San Miguel tudo estava quieto porque ele não conhecia ninguém.

O progenitor do futebolista confessou que, quando lhe mostraram o apartamento, toda a família chorou, porque se lembraram de tudo o que tinham acontecido para progredir. Ele também ressaltou que suas vidas mudaram muito desde que Joshimar teve sucesso em sua carreira esportiva.

ANSIANDO POR PEQUENOS

No entanto, ele não pode dizer que essa mudança ocorreu da noite para o dia, porque seu filho sempre desejou e lutou por ela. Mesmo no começo, Yotún sempre pedia à mãe que o levasse “a lugares bonitos” e toda vez que via uma casa dizia: “Vou comprá-la para você”.

Flores também ficou muito grato, porque o jogador de futebol não só viu por seus pais, mas também por sua irmã, sobrinhos, tios e primos. “Quando você honra seu pai e sua mãe, você se sai bem na vida”, disse ele.

Finalmente, ele foi encorajado a dar sua pontuação para a partida que seu filho enfrentará com a seleção peruana em 24 de março, contra o Uruguai. Com grande entusiasmo, Doña María Julia disse que nosso país vencerá seu adversário por 1-0.

ONDE ASSISTIR THE PERÚ VS. URUGUAI AO VIVO ONLINE?

Perú e Uruguai se encontrarão no dia 24 de março a partir das 18h30 (horário peruano) no Estádio Centenário em Montevidéu, que terá um estádio cheio depois de vender todos os ingressos que foram disponibilizados aos torcedores locais. Em seguida, o 'white-roja' jogará contra o Paraguai em Lima em 29 de março.

Após esta partida, a seleção peruana retornará a Lima para jogar contra a seleção paraguaia no Estádio Nacional. Por outro lado, os liderados por Diego Alonso viajarão para Montevidéu para mediar contra o Chile.

Se você está no Perú, pode acompanhar a partida Perú x Uruguai através do Movistar Play ou via América TVGo. Você também pode aproveitar o minuto a minuto que a Infobae oferece a você.

CALENDÁRIO DE PERÚ X URUGUAY

- Costa Rica/17h30

- Honduras/17h30

- Guatemala/17h30

- El Salvador/ 17h30

- México/17h30

- Panamá/18h30

- Peru/18h30

- Colômbia/18h30

- Equador/18h30

- Venezuela/ 19h30

- Bolívia/19h30

- Estados Unidos (Miami) /19h30

- Paraguai/20h30

- Uruguai/20h30

- Chile/20h30

- Argentina/20h30

- Brasil/ 20h30

- Espanha/12:00

