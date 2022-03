Talibã fecha escolas para jovens afegãs, logo após a reabertura

Os adolescentes afegãos voltaram às escolas secundárias na quarta-feira, sete meses após o Talibã tomar o poder; mas, poucas horas depois que as aulas foram retomadas, os líderes islâmicos os mandaram para casa novamente em uma mudança repentina na política que causou confusão.

O Ministério da Educação não deu nenhuma explicação clara, apesar de, na capital, as autoridades terem até organizado uma cerimônia por ocasião do início do novo curso.

“No Afeganistão, especialmente nas aldeias, as mentalidades não estão prontas”, disse à imprensa o porta-voz do ministério da educação, Aziz Ahmad Rayan. “Temos algumas restrições culturais [... +] mas os principais porta-vozes do Emirado Islâmico fornecerão melhores esclarecimentos”, acrescentou.

De acordo com uma fonte talibã entrevistada pela AFP, a decisão teria sido tomada após uma reunião de altos líderes realizada na noite de terça-feira em Kandahar (sul), o berço do movimento islâmico fundamentalista que de fato governa o país.

- Chorando -

Uma equipe da AFP estava na escola Zarghona em Cabul, uma das maiores escolas da capital, quando um professor entrou e ordenou que todos voltassem para casa. Alicaidas, os estudantes juntaram suas coisas em lágrimas e marcharam.

“Vejo meus alunos chorando e relutantes em sair da aula”, disse Palwasha, professora do colégio feminino Omra Khan, em Cabul. “É muito doloroso ver seus alunos chorarem”, acrescentou.

A Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, disse em comunicado que “compartilha a profunda frustração e decepção de estudantes do ensino médio e estudantes afegãs”.

Bachelet considerou o “fracasso das autoridades de fato em respeitar seu compromisso” como “profundamente prejudicial” para o Afeganistão.

A ativista paquistanesa Malala Yousafzai, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz e defensora de longa data da educação das mulheres, também expressou sua indignação.

O Talibã “continuará a encontrar desculpas para impedir que as meninas aprendam, porque elas têm medo de meninas educadas e mulheres autônomas”, disse Yousafzai, que sobreviveu a uma tentativa de assassinato do Talibã paquistanês quando ela tinha 15 anos.

Quando os talibãs tomaram o poder em agosto, as escolas foram fechadas devido à pandemia de covid-19, mas apenas meninos e meninas no ensino primário puderam retomar as aulas dois meses depois.

A comunidade internacional fez do acesso das mulheres à escola um ponto-chave nas negociações sobre ajuda e reconhecimento do regime islâmico, que em seu mandato anterior (1996-2001) proibiu a educação das mulheres.

- “Responsabilidade” -

Para Andrew Watkins, especialista em Afeganistão no Instituto Americano para a Paz, essa mudança reflete uma ruptura na liderança do Taleban.

“Essa mudança de última hora parece ser motivada por diferenças ideológicas dentro do movimento [...] sobre como seus apoiadores vão perceber as meninas voltando à escola”, disse ela à AFP.

Os talibãs garantiram que precisavam de tempo para garantir que as meninas entre 12 e 19 anos estivessem bem separadas dos meninos e que os centros funcionassem de acordo com os princípios islâmicos.

“Não abrimos escolas para agradar a comunidade internacional ou para obter reconhecimento do mundo”, disse à AFP Aziz Ahmad Rayan, porta-voz do Ministério da Educação.

“Fazemos isso no âmbito de nossa responsabilidade de fornecer educação e estruturas educacionais aos nossos alunos”, acrescentou ela.

- “Qual será o nosso futuro?” -

Havia também famílias que desconfiavam do Talibã e receavam deixar suas filhas saírem, ou que não viam o significado da educação das mulheres diante de um futuro sombrio de emprego.

Em sete meses de governo, os talibãs impuseram inúmeras restrições às mulheres, que foram excluídas do emprego público, controladas em suas roupas ou impedidas de viajar sozinhas fora de sua cidade.

O regime fundamentalista também prendeu vários ativistas que haviam se manifestado pelos direitos das mulheres.

“As meninas que terminaram seus estudos ficaram em casa e seu futuro é incerto”, lamentou Heela Haya, que decidiu deixar a escola. “Qual será o nosso futuro?” , a jovem se perguntou.

Por causa da pobreza ou conflito que assolou o país, os estudantes afegãos perderam grandes períodos do ano letivo. Alguns continuam seus estudos até os vinte anos de idade.

O país também enfrenta uma escassez de professores, como muitos deixaram no êxodo de dezenas de milhares de afegãos após a tomada do poder pelo Taleban.

