HRW denuncia violência contra a comunidade LGBT no Iraque

BAGDÁ (AP) - Uma mulher transexual disse que vários homens a espancaram, a jogaram em uma lixeira, a cortaram e colocaram fogo nela antes que ela fosse resgatada. Um homem homossexual contou que seu namorado foi assassinado diante de seus olhos. Uma mulher lésbica foi esfaqueada na perna e avisada para parar seu “comportamento imoral”.

Essas histórias fazem parte de um relatório da Human Rights Watch que acusa grupos armados no Iraque de sequestrar, estuprar, torturar e matar lésbicas, gays, bissexuais e transexuais impunemente. O governo iraquiano, acrescentou, não levou os responsáveis à justiça.

Lançado quarta-feira, o relatório do grupo sediado em Nova York, em colaboração com a organização iraquiana de direitos LGBT Iraqueer, também acusa a polícia e as forças de segurança de serem muitas vezes cúmplices no agravamento da violência contra a comunidade e na prisão de pessoas “por causa de sua aparência não normativa”.

O relatório apresenta uma imagem em que pessoas LGBT são assediadas em várias frentes, incluindo “violência extrema” por membros da família, assédio nas ruas, e perseguição e assédio digital por grupos armados nas redes sociais e aplicativos de namoro, acrescentou.

“Os ataques contra iraquianos LGBT tornaram-se multifrontais e os métodos de ataque se expandiram”, disse Rasha Younes, pesquisadora de direitos LGBT no Oriente Médio e Norte da África para a HRW e uma das autoras do relatório, em resposta a perguntas enviadas por e-mail.

De acordo com o relatório, “muitas pessoas LGBT dizem que se sentem compelidas a esconder quem são para se manterem vivas”.

Em grande parte do Oriente Médio e Norte da África, pessoas LGBT e grupos de direitos humanos enfrentam violência e discriminação, e a maioria dos países da região tem leis que criminalizam as relações entre pessoas do mesmo sexo, disse Younes, acrescentando que, onde isso não acontece, outras leis são usadas para atacar a comunidade.

Especificamente no Iraque, “a cultura da impunidade e a relativa ausência do Estado de Direito (...) permitem que grupos armados evitem punição por violência contra iraquianos comuns, incluindo pessoas LGBT”, disse.

Grupos armados suspeitos de abuso comunitário, de acordo com o relatório, estão principalmente dentro das Forças de Mobilização Popular, um grupo de milícias sancionadas pelo governo, das quais os mais poderosos são xiitas apoiados pelo Irã.

O porta-voz do Ministério do Interior, major-general Khaled al-Muhanna, negou ataques das forças de segurança contra homossexuais. Um comandante de nível médio de uma poderosa facção do FMP contatado pela Associated Press também rejeitou as alegações e apontou que a violência provavelmente veio de suas famílias.

O grupo extremista Estado Islâmico, que no auge de seu poder controlava grande parte da Síria e do Iraque, reservou um de seus métodos mais brutais de assassinato para os suspeitos de serem homossexuais: jogá-los no vazio dos telhados.

O relatório foi baseado em parte em 54 entrevistas com iraquianos LGBT. A Human Rights Watch conduziu sua pesquisa entre junho e novembro de 2021.

Fam relatou do Cairo. O jornalista da Associated Press Qassim Abdul-Zahra, em Bagdá, contribuiu para este escritório.

A cobertura religiosa da Associated Press é apoiada por meio de uma colaboração com a The Conversation US, com financiamento da Lilly Endowment Inc. A AP é a única responsável pelo conteúdo.