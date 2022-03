COVID-19: Nuevo León discute a eliminação do uso obrigatório de coberturas faciais para qualquer espaço

CIUDAD DE MÉXICO, 19NOVIEMBRE2020.- Las bajas temperaturas continúan en la capital del país por lo que las alcaldías de: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco mantienen activa la alerta amarilla. Por tal motivo, el gobierno capitalino exhorta a los habitantes a vacunarse contra la influenza, consumir abundantes líquidos y evitar los cambios bruscos de temperatura, esto dentro del contexto de pandemia por covid-19. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

O governador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, anunciou que seu governo está considerando a opção de declarar como opcional o uso de máscaras em qualquer espaço (aberto ou fechado).

Dada a queda nos casos de COVID-19, em 13 de março, entrou em vigor a erradicação do uso obrigatório de máscaras para gabinetes externos - anunciada em 10 de março pelo presidente emecista -, tornando a entidade a primeira na República Mexicana a implementar esse mandato.

Assim, pouco mais de uma semana depois, o governador informou que instruiu o Ministério da Saúde do Estado a propor ao Comitê a extensão da medida a outros espaços “em virtude dos resultados muito positivos” registrados.

“Hoje peço à Dra. Alma que (...) proponha ao comitê o que mais podemos avançar; o que mais podemos cobrir; que espaços ou lugares podemos expandir”, disse ela em entrevista coletiva em 22 de março.

Samuel Garcia. Foto: @samuel_garcias

Samuel García esclareceu que a proposta será submetida à análise de um comitê de saúde e outro de especialistas cujo veredicto, uma vez aprovado, será o que representará a análise de sua aplicação no governo: “Não depende de Samuel”, ressaltou.

Pela primeira vez em toda a pandemia, em 21 de março, os 32 estados da República Mexicana entraram no semáforo verde epidemiológico (baixo risco ) da COVID-19, que será válida até o próximo dia 03 de abril.

Isso confirmaria o fim da “quarta onda” de infecções registradas no início de 2022 e caracterizadas pela predominância da variante Ómicron. Assim, várias entidades determinaram o retorno total às atividades, bem como o uso opcional de coberturas faciais, como foi o caso de Nuevo León e Quintana Roo.

(Foto: Cuartoscuro)

A segunda entidade a eliminar o uso obrigatório de máscaras em espaços abertos foi Quintana Roo: “Sei que você compartilha comigo a satisfação de ter chegado a esse estágio e nos deparamos com um novo cenário que por muito tempo parecia distante”, disse o governador Carlos Joaquín González.

Ele explicou que não será obrigatório usá-lo ao se exercitar em espaços abertos (como na praia ou na rua), mas não a bordo de transportes públicos ou em locais fechados como escritórios, supermercados, bancos e em locais com multidões, como tianguis e mercados.

Mesmo assim, o governador esclareceu que o decreto é temporário e sua validade dependerá do progresso e comportamento do COVID-19 nas próximas semanas, com atenção especial para a época da Páscoa.

De acordo com o último relatório do Ministério da Saúde (SSA), nas últimas 24 horas o México registrou 15 novas mortes e 671 infecções pelo coronavírus, aumentando o número acumulado para 5.635.500 casos positivos e 322.107 mortes.

Em 22 de março, Hugo López-Gatell, subsecretário de Saúde, informou que o México já teve “sete semanas consecutivas de redução da epidemia” e disse que “já é uma tendência muito sustentada” e certamente atingirá “níveis mínimos desta epidemia”, após a quarta onda de infecções.

CONTINUE LENDO: