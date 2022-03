Chegada de refugiados ucranianos alimenta tensão étnica na Letônia e na Estônia

Juris Kaza Riga, 23 Mar A chegada ao Báltico de dezenas de milhares de ucranianos que fogem da invasão russa da Ucrânia força as autoridades a gerenciar questões logísticas, mas também para proteger os refugiados da hostilidade dos apoiadores russos entre a grande população étnica russa da Letônia e da Estônia. Assim, as autoridades estonianas, letãs e lituanas devem, de repente, enfrentar problemas que vão desde acomodação, cuidados e educação de crianças recém-chegadas até a proteção de refugiados contra gangues de tráfico e a hostilidade dos defensores das políticas da Rússia. A mídia local da Estônia e da Letônia está preocupada que as histórias de sofrimento de ucranianos recém-chegados (principalmente mulheres com filhos) também agravem a hostilidade entre estonianos e letões étnicos e apoiadores predominantemente russos do presidente Vladimir Putin, bem como contra os russos como um grupo. Até a guerra, as relações étnicas eram principalmente pacíficas. No entanto, uma pesquisa realizada na primeira semana de março pelo centro de pesquisa social SKDS e pela emissora pública letã revela que 90% dos cidadãos com letão como língua materna apoiam a Ucrânia, em comparação com apenas 22% dos falantes de russo. Nacionalistas nas redes sociais aproveitaram esta pesquisa para afirmar que existe uma “quinta coluna” composta por uma porção significativa de russos étnicos letões, muitos deles descendentes de russos se mudaram para aquele país báltico durante a ocupação soviética como trabalhadores nas indústrias soviéticas ou no exército. O primeiro-ministro letão, Krisjanis Karins, pediu repetidamente unidade e solidariedade entre todos os habitantes do país e para evitar expressões de raiva contra os russos. Ainda assim, alguns políticos e comentaristas nacionalistas argumentam que essa visão ignora a necessidade de confrontar e desafiar os partidários óbvios de Putin e da invasão russa. Os governos nacionais e locais devem administrar essas tensões crescentes em potencial e, ao mesmo tempo, processar um número de requerentes de asilo nunca vistos desde os primeiros meses da Segunda Guerra Mundial, quando poloneses e alguns judeus austríacos e alemães encontraram refúgio no então neutro Báltico. Já houve incidentes com bandeiras ucranianas e cartazes de apoio arrancados em alguns bairros de Riga ou alguma agressão por usar um emblema ucraniano. Também existem problemas na comunidade ucraniana da Letônia, uma das maiores minorias étnicas depois dos russos. A embaixada ucraniana divulgou recentemente um comunicado condenando várias organizações ucranianas locais por serem pró-Kremlin, algo que Irina Dukule, presidente da organização União das Sociedades Ucranianas da Letônia negou veementemente em declarações aos meios de comunicação. Na terça-feira, o presidente da Letónia, Egils Levits, dirigiu-se aos estudantes da Escola Ucraniana de Riga, que acolheu cerca de 130 novos estudantes entre os milhares de refugiados que chegam à capital letã. “Os russos estão a manter-se discretos” à espera do fim da guerra na Ucrânia”, disse Juri Estam, publicitário e ex-comentarista político da televisão estoniana, à Efe, Juri Estam, da capital, Tallinn. No entanto, os “Postimees” relatam que os refugiados de guerra ucranianos estão relutantes em vir para uma área predominantemente russa do leste da Estônia. “Os ucranianos têm um pouco de medo de vir para o condado de Ida-Viru. Eles não insistem em vir aqui porque conhecem a nossa região”, disse um funcionário local, citado pelo jornal. Em Riga, a coalizão entre social-democratas, liberais, conservadores e nacionalistas tenta evitar um momento crítico: a comemoração de 9 de maio da “vitória” soviética sobre a Alemanha nazista em um memorial em Riga que muitos letões consideram um monumento à opressiva ocupação soviética por quase 50 anos. O prefeito de Riga, liberal Martins Stakis, está organizando uma exposição fotográfica da guerra ucraniana perto do chamado “Monumento da Vitória” e garante que nenhuma reunião pública será permitida em 9 de maio. Nos anos anteriores, mesmo apesar das restrições devido à pandemia, 9 de maio, atraiu milhares de pessoas, principalmente russos étnicos, para colocar flores, ouvir discursos e apresentações musicais. Representantes da União dos Russos da Letônia (LKS), na oposição municipal em Riga, insistem que as pessoas têm o direito de colocar flores para os soldados que morreram libertando a Letônia da ocupação nazista. Enquanto isso, na Lituânia, os russos étnicos representam cerca de 5% da população. CHEFE jkz/egw/jgb