Alejandro Encinas recebeu um arquivo de Londres sobre pessoas desaparecidas durante a Guerra Suja

O subsecretário de Direitos Humanos, População e Migração, Alejandro Encinas Rodríguez, publicou em suas redes sociais que em 22 de março recebeu o arquivo em Londres de relatos de pessoas desaparecidas durante o período conhecido como Guerra Suja.

Este período ocorreu no México em meados da década de 1960 até a década de 1980, quando o governo mexicano liderado pelo Partido Revolucionário Institucional (PRI), através da Direção Federal de Segurança (DFS), realizou o desaparecimento de centenas de pessoas associadas a diferentes movimentos.

O governo naqueles anos manteve uma severa repressão contra qualquer grupo que fosse contra a ordem estabelecida pelo governo do PRI. Repressão militar, espionagem, sequestros e torturas, bem como execuções extrajudiciais, foram as táticas usadas pelas autoridades para reprimir os manifestantes.

Como o presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometeu a esclarecer o assunto como parte da Quarta Transformação, foi elaborada uma Comissão da Verdade por meio da assinatura de um decreto em 2 de outubro de 2021, que busca garantir a certeza dos desaparecimentos causados pelo Estado. Mexicano dos anos 60 aos 90.

Em fevereiro de 2019, o presidente Andrés Manuel López Obrador ordenou que todos os escritórios do governo mexicano entregassem à AGN todos os arquivos históricos pendentes sobre violações de direitos humanos, perseguição política e corrupção (Foto: AP/Marco Ugarte)

Esta Comissão foi composta por especialistas selecionados por Alejandro Encinas que revisarão os arquivos de instituições relacionadas à repressão para localizar arquivos relacionados a violações de direitos humanos.

Na tarde de 22 de março, ela compartilhou que a Diretora Executiva da Anistia Internacional, Edith Olivares, entregou seu arquivo em Londres: “A pedido de @Busqueda_MX da documentação que salvaguarda e compila relatos de desaparecimento forçado durante as guerras sujas na América Latina. Hoje, a diretora-executiva, Edith Olivares, da @AmnistiaOnline, entrega seu arquivo em Londres.”

“Agradeço ao @AIMexico por fornecer esta documentação, que sem dúvida será uma grande contribuição para o trabalho da chamada Comissão da Guerra Suja”, concluiu o subsecretário.

No entanto, a liberação e obtenção de documentos relacionados à Guerra Suja têm sido extremamente lentas. Em 2019, o presidente também emitiu um decreto forçando as agências a incluir seus arquivos no Arquivo Geral da Nação (AGN) discutindo a repressão política e social, mas apenas a CNI divulgou um documento: o do assassinato de Emmanuel Buendía.

Por sua vez, em outubro de 2021, o ministro das Relações Exteriores Marcelo Ebrard, chefe do Ministério das Relações Exteriores (SRE), pediu à Agência Central de Inteligência (CIA) que desclassificasse massivamente uma série de documentos que tratavam do assunto.

Miguel Nazar Haro foi diretor do DFS durante os anos de 1978 e 1982 e continuou com a chamada Guerra Suja (Foto: Especial)

A Comissão “constitui-se como um grupo de trabalho especial para desempenhar as funções de investigação, acompanhamento, acompanhamento, proposta e emissão de relatórios relacionados com os atos de violações graves dos direitos humanos no período de violência política de 1965 a 1990”.

Os membros da Comissão são: Abel Barrera Hernández, ativista dos direitos humanos e antropólogo de profissão; Eugenia Allier Montaño, investigadora do Instituto de Investigação Social da UNAM; Carlos A. Pérez Ricart, professor investigador do CIDE; David de Jesús Fernández Davalos, ativista, ex-reitor da Universidad Iberoamericana e jornalista; e Aleida García Aguirre, historiadora especialista no tema da tortura no México.

Também será composto pelo chefe do Ministério do Interior, Martí Batres, através do subsecretário encarregado de Encinas; o Secretário da SRE, Marcelo Ebrard; o chefe do Ministério das Finanças e Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, bem como aqueles em responsável pelo Comitê Executivo de Atendimento às Vítimas (CEAV) e da Comissão Nacional de Busca de Pessoas (CNB).

