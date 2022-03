“The Wild Girl”: primeiro trailer do filme que adapta o romance de sucesso de Delia Owens.

Produzido por Reese Witherspoon e Lauren Neustadter, hoje a Sony Pictures lançou o primeiro trailer oficial de The Wild Girl, que foi confirmado para os cinemas e estrelado por Daisy Edgar-Jones. O filme é baseado na obra literária de Delia Owens e contará com Taylor Swift na trilha sonora principal.

“Kya é uma jovem que foi abandonada por sua família e que cresceu nos pântanos do sul. De acordo com esse avanço, a mulher se tornará a principal suspeita do assassinato de um homem com quem já esteve envolvida”, descreve a sinopse oficial do filme. É dirigido por Olivia Newman (First Match) e roteirizado por Lucy Alibar, indicada ao Oscar por Beasts of the Southern Wild.

O romance de 2018 de Delia Owens, “Where the Crawdads Sing”, aborda questões complexas como conflitos familiares, isolamento, amor e traição e sua história se tornou um sucesso. O quadro é uma cidade costeira fictícia e os pântanos da Carolina do Norte e no centro da cena está Kya, removida do resto da cidade por uma espécie de mito que foi construído em torno de sua imagem. O livro foi escolhido pela atriz Reese Witherspoon para fazer uma adaptação cinematográfica.

Estrelado por Daisy Edgar-Jones, a jovem que se destacou por seu trabalho na série Normal People, vem de estrelar outro filme com temas profundos como Fresh, disponível no Star Plus. Nesse caso, ela vai estrelar esse drama com aquele olhar melancólico, pois só ela pode levar adiante. The Wild Girl é um thriller policial no qual Kya deve lutar para sobreviver quando se encontra no meio de uma investigação de assassinato e é a principal suspeita.

Reese Witherspoon apresentando sua produção de “The Wild Girl”

O trailer também apresenta outra novidade: o novo original de Taylor Swift, “Carolina”, uma melodia que se encaixa bastante bem com o desenvolvimento dessa história. A cantora postou o teaser em sua conta no Instagram e escreveu que queria “criar algo perturbador e etéreo que coincidisse com essa história fascinante”.

Embora não tenha data de lançamento confirmada na América Latina, La chica salvaje seria lançado em julho, próximo à estreia nos EUA.

CONTINUE LENDO: