Falta de energia em Lima e Callao de segunda-feira 21 a domingo 27 de março nesses distritos

Atenção! Entre segunda-feira, 21 de março, a domingo, 27 de março, haverá cortes programados de energia (ou eletricidade) em várias áreas de alguns distritos de Lima e Callao. O anúncio foi feito pela empresa Enel Perú. O motivo das interrupções é realizar trabalhos de manutenção e expansão do sistema elétrico.

Além disso, indicaram que durante esses dias a verificação, manutenção e expansão do sistema elétrico serão realizadas em áreas específicas (ruas, avenidas e/ou quarteirões), com o objetivo de preservar a rede elétrica em ótimas condições.

“Nós nos preocupamos com sua segurança e com a garantia da qualidade do nosso serviço de energia. É por isso que realizamos trabalhos de manutenção preventiva nas redes elétricas todas as semanas”, disse a Enel em comunicado ao público.

Nesta semana, as quedas de energia programadas ocorrerão nas seguintes zonas e horários:

FALTA DE ENERGIA NA SEGUNDA-FEIRA 21-03-2022

Carmen de la legua

08:00 — 10:00

ESFREGUE. PARQUE INTERNACIONAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO AV. ARGENTINA CDRAS 57,

58, 59, 60, 61, DE. ENRIQUE MEIGGS CDRA 3.

08:30 — 17:30

CIDADELA PACHACUTEC MZ A, B, C, D, E, CENTRO POVOADO MENOR EL MIRADOR NUEVO

MZ 1B, 1D, 1E, 1F, 1G, 1J, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I, 2J, 2K, 2L, 2N, 3, 3A, 3B, 3C, 3D,

3E, 3F, 3G, 3H, 3I, 3M, 3K, 3L, 3M, 3N, 3O, 4, 4A, 4B, 4D, 4E, 4F, 4G, 4H, 4I, 4M, 4L, 4M, 4N, 4P,

4P, 4Q, 4R, 4S, 4T, 5A, 5B, 5C, 5E, 5F, 5G, 5H, 5I, 5J, 5K, 5M, 5N, 5O, 5P, 5Q, 5R, 5S, 5T, 5U, 6A,

6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G, J, Z.

08:30 — 09:30

ESFREGUE. ZARATE AV. AS COLINAS CDRA 5, MZ A6, JR. CAIXA MARQUILLA CDRAS 12, 13, MZ A1, A6,

E, E5, R, JR. VILA EM CERAS 12, 13, MS A6.

09:00 — 17:00

ESFREGUE. TORREBLANCA AV. MICAELA BASTIDAS MZ A, B, C.

Janela

09:30 — 12:30

PROJETO ESPECIAL PARQUE INDUSTRIAL 4 MZ B, B3, C, D.

Callao

09:30 — 11:30

ESFREGUE. FAZENDA INDUSTRIAL BOCANEGRA AV. NESTOR GAMBETA CRAS 63, 64, 6.

Lima Cercado

11:00 — 12:00

ESFREGUE. CHACRA RIOS NORTE AV. REYNALDO SAAVEDRA CDRAS 21, 24, RUA VARGAS CDRA 17,

RUA ALBERTO REYES CDRA 17, ENRIQUE GUZMAN E BARRON RUA CDRA 17, 24, 25, RUA

CASTELO THEOPHILUS CDRA 17, 24, JR. J. RIOS CDRA 17, MZ C, PASSAGEM AMAUTA CDRA 24, MZ B,

PASSAGEM BORDA CDRA 1.

Carmen de la legua

11:00 — 13:00

ESFREGUE. PARQUE INTERNACIONAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO AV. ARGENTINA CDRAS 54,

55, 56, 57, 59, 62, MZ A, DE. MEIGGS CEDRA 3, MZ A.

Bellavista

14:00 — 16:00

ESFREGUE. MEU REFÚGIO AV. OSCAR R. BENAVIDES CDRA 53, RUA BORDA CDRA 3, RUA

EDMUNDO ZAPATEL CDRAS 1, 6, MZ C, JR. GARCILASO DE LA VEGA CDRA 1, MZ C, JR. SANTOS

CHOCANO CDRA 1, MZ C, JR. RICARDO PALMA CDRA 1.

Brena

15:00 — 16:00

JR. CHAMAYA CDRA 2, JR. FULGENCIO VALDEZ CDRAS 2, 3, 7, JR. LORETO CDRA 2, JR. MORONA

CDRAS 2, 3, JR. PARIACOTO CDRAS 7, 8, JR. POMABAMBA CDRAS 2, 6, 7, 8, JR. CRAS DE AÇÚCAR

2, 3, 4.

Callao

15:00 — 17:00

ESFREGUE. LAS BRISAS DE OQUENDO AV. NESTOR GAMBETA MZ A, MISSÃO NOSSA SENHORA DE

CARMEN, CORPORAÇÃO DE TRANSPORTE INTEGRAL.

FALTA DE ENERGIA NA TERÇA-FEIRA 22-03-2022

San Martín de Porres

08:30 — 14:30

ASSOCIADO. PROLONGAMENTO DO PACÍFICO AV. ANTUNEZ DE MAYOLO MZ A, F2, S, T, ASSOCIADO. SANTO

FRANCISCO DE CAYRAN MZ A, A2, F2, M, JR. MALAGA CDRA1.

Lima Cercado

09:00 — 16:00

ESFREGUE. ZONA INDUSTRIAL JIRON RICARDO HERRERA CDRA 6.

São João de Lurigancho

11:00 — 12:00

ESFREGUE. INCA MANCO CAPAC AV. OS JARDINS DO LESTE CDRA 7, AV. SANTA ROSA CDRA 17, MZ J,

J5, JR. LAS LAJAS CEDRA 17.

Bellavista

12:00 — 14:00

JR. COLINA CEDRA 4, JR. FRANCISCO BOLONHESA CDRA 4, JR. HERÓIS CDRAS 1, 4, 5, JR. MIGUEL

GRAU CDRAS 3, 4, FERDINAND DE ARAGÃO PASSAGEM CDRA 1.

San juan de lurigancho

13:30 — 14:30

ESFREGUE. MARCA DE ALÇA BAIXA AV. SANTUÁRIO CDRAS 15, MZ PARA, D, H, I, JR. CRAS HATUNCOLLA

1, 2, 15, 16, MZ UM, H, EU, O, JR. MOXOCO CERAS 3, 17, MS W, JR. PUNKARI CDRA 15, MZ A, B,

JR. TACAYMANO CDRAS 1, 2, 16, MZ OU, Q, R, JR. TEMPLO DA LUA CDRAS 2, 3, MZ N, R, JR.

TEMPLO DO SOL CDRA 3, MZ Q, R, JR. CDRAS DO TEMPLO TARDIO 3, 5, MAX H, I, P, Q, URB. O

CARMELO MZ A, C, D.

15:00 — 17:00

AV. JOSE GALVEZ CDRAS 9, 10, JR. ARTISTAS 2, 3, JR. BRASIL CDRAS 1, 2, 3, JR. TUPAC

AMARU CEDRA 9, JR. UNIÃO CDRAS 1, 2, 3, 4.

São João de Lurigancho

15:00 — 16:00

RIMAC DE CAMPOY AV. EXTENSÃO DO PAREDÃO CHECO MZ: D LT: 1B, MZ: I LT: 02,

COOPERATIVA SAN MIGUEL DE PALLANCHACRA AV. EXTENSÃO DO CALÇADÃO CHECO MZ:

UM.

Huaura

09:30 — 15:30

AV. CEFERINO RAMIREZ BLOCO 6; AV. BLOCOS DE LIBERDADE 4, 5 E 6; PASSAGEM ALCIBÍADES

PACHECO; PASSAGEM VILLANUEVA; NO DISTRITO DE SANTA MARIA.

10:00 — 15:00

AV. ARENALES (SOMA: 1833782); LOCALIZADO NO DISTRITO DE HUACHO.

Oyon

09:30 — 11:00

CENTRO DA CIDADE ANDAJES: RUA DO PROGRESSO, RUA SALAVERRY, RUA 28 DE JULIO, RUA

02 DE MAIO; RUA SHANAHUAY; LOCALIZADO NO DISTRITO DE PACHANGARA.

11:30 — 13:00

COMUNIDADE DE ANDAJES RUAS PLAZA DE ARMAS, 28 DE JULIO, TWO DE MAYO, RUA

GRAU, PARQUE CENTENÁRIO; LOCALIZADO NO DISTRITO DE OYÓN.

14:30 — 16:00

CENTRO DA VILA LA CHIMBA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE PACHANGARA

17:00 — 18:30

CENTRO DA CIDADE DE CHURÍN, RUA RAMON CASTILLA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE

PACHANGARA.

CORTE DE ENERGIA NA QUARTA-FEIRA 23-03-2022

Callao

08:00 — 10:00

ESFREGUE. INDUSTRIAL SANTO DOMINGO DE BOCANEGRA AV. NESTOR GAMBETA CDRA 46,

EXTENSÃO CENTENÁRIA CDRA 4, 19, 22, 25, MZ A, 8.

Callao

08:00 — 10:00

ESFREGUE. FAZENDA INDUSTRIAL BOCANEGRA AV. CARLOS IZAGUIRRE LT 4, 5.

Vírgulas

08:30 — 18:00

FUNDO AGRARIO CHACRA CERRO MZ A, B, C, D, EU, L, M, N, R, R12, Y, 5.

Magdalena

09:00 — 16:00

AV. BRASIL CDRAS 33, 34, 35, 36, 37, AV. MANUEL GONZALES PRADA CDRAS 2, 3, RUA

DOMINGO PONTE CDRAS 3, 4, JR. DANIEL ALCIDES CARNIÇA CDRAS 1, 2, 3, 4, 5, JR. FELIX

DIBOS CDRAS 1, 2, 3, JR. INCLAN CDRA 4,5 JR. PARCO HERRERA CERA 1, 8, 9, 10, JR. MOORE

CEDRA 4, JR. RAYMONDI CDRAS 4, 6, JR. RICARDO REY BASADE CRAS 1, 2, 3, JR. SIMON

BOLIVAR CDRAS 1, 2, 3.

San juan de lurigancho

09:30 — 10:30

ESFREGUE. ZARATE DE. PARA CHIMU CDRAS 4, 11, 12, 13, MS G6, OU. LAS LOMAS CEDRAS 1, 2, 3, 4,

AV. MIGUEL CRAS CDRAS 11, 12, RUA AYLLU CRAS 3, RUA INTI CRAS 4, 12, 13, MZ P,

RUA LOS CHASQUIS CDRAS 3, 11, JR. O CURACA CDRA 4, JR. O HARAVICU CDRA 3, JR.

HUAMAMPOMA CDRA 2, JR. OS AMAUTAS CDRAS 2, 3, 11, 12, 13, MZ P, X5, JR. O VARAYOC

CDRAS 1, 2, 3, 4, JR. TAHUANTINSUYO CDRA 11, JR. TIHUANACO CRAS 11, 13, JR. VILLAC

UM CDRAS 12, 13, MZ PARA, A6.

Jesus Maria

09:00 — 16:00

ESFREGUE. OS PATRÍCIOS AV. GREGORIO ESCOBEDO CDRA 4, 5, 6, RUA COSTA RICA CDRA 1, JR.

NICARAGUA CDRA 1, 4, 5, JR. RIO DE JANEIRO CDRA 6.

Vírgulas

09:30 — 16:30

P.J. CARMEN ALTO CALLE RICARDO BENTIN CDRA 1, 5, 6, MZ O, O2, P, P1, P2, Q1, R, R2, S, S1,

S3, T, T4, HUAYNA CAPAC CDRA PASSAGEM 2, 3, MZ A, P, P1, Q, Q1, R, PASSAGEM DE LIBERDADE MZ P,

P4, PASSAGEM PACHACUTEC MZ Q, Q1, R, R1, R3, S, T, PASSAGEM DE ROCHA SINCHI MZ O2, R, R2, R4,

R4A, R5, S, S2, RUA SERRA MAESTRA MZ B, Q, R, S, S1.

O agostiniano

10:00 — 17:00

ASOC. DANIEL ALCIDES CARNIÇA MZ A, B, C, D, A.H. HERÓIS DO PACIFICO MZ C, J.

São João de Lurigancho

11:00 — 12:00

ASSOCIADO. MONTERRICO DE CAMPO MZ A, B, C, D, E, F, G, AH. RIMAC DE CAMPOY MZ AV.

EXTENSÃO DO CALÇADÃO CHECO CDRA 10 MZ A, C.

Janela

12:00 — 17:00

A.H. LAS LOMAS MZ B, B1, B2, B3, B4, B5, E, E1, E2, E3, C7, C8.

Independência

10:30 — 17:30

ESFREGUE. TAHUANTINSUYO AV. CONTISUYO CDRAS 2, 3, AV. HURIN CUSCO CDRAS 1, 2, 3, RUA

CAPAC YUPANQUI CRAS 1, 2, MA A1, Q, MATA CAPAC CDRA 1 RUA, RUA

QUIPUCAMAYOC CDRA 1, SENHOR. CAPAC SIHUAS CRAS 1, 2, JR. INTI RAYMI CDRA 1, JR, QUIPAN

CDRA 1, MZ C, C1.

São Martinho de Porres

12:00 — 14:00

ESFREGUE. A MILHA AV. ALFREDO MENDIOLA CDRA 13, URB. FIORI AV. CDRAS ALFREDO MENDIOLA

5, 14, 15, 16, 17, MZ M, N, S, AV. ENRIQUE FERMI CRAS 4, 5, 7, MZ RU, RUA PÁDUA CEDRA

5, MZ N, RUA VERONA CDRA 5, MZ M, JR. PARQUE TURIN CDRA 5, MZ R, S, JR. PERUGIA CDRA

14, MZ PARA, JR. PRIMAVERA CDRA 4, JR. TORINO CDRA 4, 5, MZ Q, S, U, PASSAGEM FONIA CDRA 14.

São Martinho de Porres

15:00 — 17:00

ESFREGUE. DEIXE A MILLA SAIR. TOMAS VALLE CEDRA 6, CASA DE CINEMA, OU. TOMAS WHEY 985.

Ponte de pedra

14:00 — 16:00

ASSOCIADO. LOTIZAÇÃO SEMI-RÚSTICA LOLIZACIÓN CALLE LOS CEREZOS MA F, G.

CORTE DE ENERGIA NA QUINTA-FEIRA 24-03-2022

Lima Cercado

08:00 — 17:00

JR. BLOCOS ANCASH. 3, 13, 14, 15, JR. SEBASTIAN LORENTE CDRAS. 3, 4, 5, 6.

Callao

08:30 — 10:30

AV. CONTRA-ALMIRANTE ERNESTO DE MORA CDRAS. S/N, 4, 6, RUA IGNACIO MARIATEGUI

CDRA. 4.

Los Olivos

09:00 — 18:00

JR. OS AQUARINOS CDRAS. 1, 2, JR. MUSGOS CDRA. 1, AV. ALFREDO MENDIOLA CDRA.

39, JR. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY CDRAS. 38, 39, JR. AS GRANADAS CDRAS. 5, 40, 41,

PJE. LOS SAUCOS CDRA. 1, 41, PSJE LAS AMAPOLAS CDRAS. 2, 5, PSJE. CDRAS LOS CLAVELLES.

2, 3, AV. LOS ALISOS CEDRA. 5, PSJE. OS CRAVOS CDRAS. 2, 3, JR. IGNACIO MERINO CDRA.

39, JR. OS FIGOS CRA. 41, PSJE. LOS CARDOS CEDRA. 1, 3, 54, PSJE. OS GUAYAQUILES

CDRA. 3, ESFREGUE. MICAELA BASTIDAS MAIS. A, B1, C, D, E, G, H, EU, K, N.

Carabayllo

09:30 — 17:30

AV. ISSO. MARIA MZS. A, B, EU, PSJ. MZ PRIVADO. B, RUA S/N MZS. A, B, C OU.

Callao

09:30 — 11:30

PROLG. CDRAS CENTENÁRIOS. 0, 6, 13, MAIS. A2

Carmen De La Legua Reynoso

12:00 — 14:00

DO. TORNEIRA ELMER CDRAS. 3, 4, 5, P.J. REYNOSO MZ. 6, G, AV. TORNEIRA C/ JR. PIURA, DE.

JULIO CAESAR TELLO CRA. 1, PSJE. CAHUIDE CRAS. 0, 1, RUA JOSÉ SANTOS CHOCANO

CEDRA. 1, JR. PIURTA CDRA. 5.

Callao

12:00 — 14:00

CALLE NUEVE S/N URB. OQUENDO INDUSTRIAL (ENTEL PERUANO S.A.)

Callao

15:00 — 17:00

PJE. CRAS DE ÁGUIA. 0, 1, 2, AV. ARGENTINA CDRAS. 1, 3, 34, 35, JR. O SUN CDRAS. 2, 30,

32, 34.

Callao

15:00 — 17:00

RUA LOS FERROLES CDRAS. 1, 2, RUA PUNTA PARIÑAS CDRA. S/N, 1, 7

Oyon

08:30 — 10:00

AV. MIGUEL GRAU S/N, JR. MIGUEL GRAU, AV. VICTOR LARCO HERRERA, AV. EVITAÇÃO,

MERCADO MUNICIPAL, CA. MIGUEL GRAU, L. PRADO 200 ESQ. LARCO DESCIDA PARA

CANAL, PÉ. SÃO MARTINHO, LEONTIUS. PRADO, SETOR DE SPA DE CHURÍN, FAIANÇA

ESPORTES DO MUNICÍPIO, TINTA PACCHA, CP AYARPONGO SCT CHURÍN;

LOCALIZADO NO DISTRITO DE PACHANGARA.

10:30 — 12:00

AV. GRAU CUADRA 3 E 4; RUA LARCO HERRERA BLOCO 3 A 5, LOCALIZADO NO DISTRITO

13:30 — 15:00

RUA MARISCAL CASTILLA BLOCO 2; RUA A CAMINHO DE BAÑOS DE CHURÍN; RUA LA

PLATÔ, LOCALIZADO NO DISTRITO DE PACHANGARA.

15:30 A 17:00

RUA SAN FELIPE; AH. CHIWINTAMA; ESFREGAR. SAN FRANCISCO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE

PACHANGARA.

FALTA DE ENERGIA NA SEXTA-FEIRA 25-03-2022

Los Olivos

08:00 — 17:00

AV. UNIVERSIDADE NORTH CDRAS. S/N, 1, 44, 45, 46, 49, 59, 60, 61, 62, URB. PARQUES DE

VILLA SOL MZS. A, B, C, C1, D, URB. VILLA SOL MZS. A, A', A1, B, B1, D, D1, EU, Ñ, Q, R, S, T, U, V,

W, X, Y, Z, ESFREGUE. VILLA DEL NORTE MAS. N, N1, ANO, O1, AV. LAS PALMERAS CDRA. 57, A.H. O

OLIVEIRAS MAIS DE 25, 26, 28A, JR. ABEL ZELA CERAS. 1, 2, 3, 4, MAIS. RUA ST TOMÁS OLAYA

CDRA. 2, MZ. PARA, RUA ANTONIA MORENO DE CÁCERES CDRAS. 1, 2, MAIS. PARA, E, JR. ARMANDO

BLONDELL MZ. B, CDRAS. 1, 2, 3.

Ponte de pedra

08:00 — 16:00

POR EXEMPLO, INCLINAÇÕES DE SEXTA EXTENSÃO ESTRIDENTE MZS. S, S7, P.J. ENCOSTAS DE 7MA ESTRIDENTE

MAIOR ALARGAMENTO. R5, 7.

São João de Lurigancho

09:00 — 18:00

GRUPO. FAM. A GRUTA DE SANTA MARIA MZS. UM, A1, B1, E1, G, GU, GU1, GU2, GU3, GU4,

GU5, GU5A, GU6, GU7, GU8, GU9, GU10, GU11, GU12, GU13, GU14, GU15, GU16, GU17,

GU19, GU20, GRUPO. FAM. FEVEREIRO 28 MZS. GU, A, Z, Z1, Z2, RUA S/N MZS. A-A2-B-B2-

C-C1-C2-D-D1-D2-E1-F-F1-G-H1-GU-H-H1-H2.

Callao

10:00 — 12:00

AV. ELMER FAUCETT CDRA. 51, CALLE SAN JUAN MASÍAS CDRA. 1 ANTIGA FAZENDA TABOADA

São Martinho de Porres

10:00 — 12:00

JR. SAN LUCAS CDRAS. 4, 5, RUA SAN CRISTOBAL CDRA. 9, RUA SAN VIRGILIO CDRAS. 5, 9,

AV. JUAN NICOLINI CDRA. S/N, 3, 4, 5, JR. SANTO INÁCIO CDRAS. 4, 5, JR. SÃO FRANCISCO

CDRAS. 3, 9, 10, JR. MANUEL RAMÍREZ CEDRA. 3, RUA ESPINOZA CDRAS. 4, 8, PSJE. SANTO

MATTHEW CDRA. 9

Janela

11:00 — 13:00

GALINHEIRO. KAWACHI MS. A, B, C, D, E, F, G, H, J, O, P.

Callao

13:00 — 15:00

AV. PACASMAYO CDRAS. 1, 2, RUA MISSIONÁRIA ALVAREZ CDRA. 2, RUA MISSIONÁRIA

COMINI CARA. 1, PJE. EL POZO CDRA. 2, CALLE EL CONVENTO CDRA. 2, CALLE LA CAPILLA

CDRA. 1, AV. THOMAS VALLE CDRAS. 1, 2.

Callao

16:00 — 18:00

CALLE LOS CAPULÍES CDRA. 5, AV. PACASMAYO CDRA. 5.

Callao

15:00 — 17:00

DO. NÉSTOR GAMBETTA CDRA. 9.

CORTE DE ENERGIA NO SÁBADO 26-03-2022

Callao

08:00 — 10:00

AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU CDRAS. 1, 2, 3, JR. MAGDALENA CDRA. 1, FANNING STREET

CEDRA. 2, JR. ALBERTO SECADA CDRA. 1, RUA BUENOS AIRES MZ. V9, PJE. REAL PHILIP S/N

ESFREGUE. CHUCUITO.

Callao

08:30 — 18:30

NÉSTOR GAMBETTA KM. 9,7, RUA 2, RUA S/N

Ponte de pedra

08:30 — 09:30

MCAL GAMARRA RUA MZS. A, A1, A2, D, E, CDRAS. 114, 140, RUA APURIMAC MZ. E

Callao

09:30 — 11:30

AV. SAENZ PENA CDRA. 6, JR. CUZCO CEDRA. 1

São João de Lurigancho

11:00 — 12:00

0,1526 S

RUA OS CISNES CDRAS. 3, JR. OS FALCÕES CDRAS. 1, 3, AV. PROLG. CALÇADÃO CHECO

CDRAS. 3, 15, AV. OS HERÓIS CZRA. 1, PSJE. BEIJA-FLORES CDRA. 3, JR. LOS PAUJILES

1, 3, 15, PSJE. LOS CANARIOS CEDRA. 3, A.H. MANUEL SCORZA MZS. A, B, C, D, E, F, Z,

A.H. ABRIL 12 MZS. OZ, GALINHEIRO. DANIEL ALCIDES CARNIÇA MAIS. A, B, C, ASSOCIADO. AS TORRES

POR CAMPOY MZ. PARA, A.H. RIVERA DE CAMPOY MAIS. A, B, AH SAN JUAN DE PACHECO MZ. D,

GALINHEIRO. O VALE MZS. A, B, ASSOCIADO. VILLA MERCEDES MAIS. UMA, B

São João de Lurigancho

13:00 — 14:00

ESFREGUE. A MAIORIA DAS VIOLETAS. B, B8 OU, P, T, AV. HERÓIS DA INDEPENDÊNCIA CDRAS. 15, 16,

ESFREGUE. FLORES DE LIMÃO MAIS. C, N, P, T, ESFREGAR. JARDINS DE SAN JUAN MZS. D, D1, JR. O

BOLOTAS 2, 12, 14, JR. AS CORALLINAS CDRA. 2, JR. OS POMARES CDRA. 1, JR. O

CDRA SENSÍVEL. 2, JR. LOS ACEBOS CDRA. 1.

Huaura

08:00 — 16:00

CENTRO POPULACIONAL MENOR DE HUMAYA, DISTRITO DE SAYÁN, SETOR DE IRRIGAÇÃO SAGRADA

ROSA.

FALTA DE ENERGIA NO DOMINGO 27-03-2022

Callao

09:00 — 17:00

CHAMADA NOVE CDRAS. S/N, 2, 3

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:30 — 17:30

A.H. J.C. MARIÁTEGUI SCT 5 MZ A, A1, A3, B, C, D, E, F, G, H, EU, J, K, N, Ñ, O, Q, R, S, U, V, V5,

V5A, V5B, V5D, V5E, V5F, V5G, V5H, V5I, V5J, V5K, V5M, V5Ñ.

Carabayllo

09:30 — 18:00

CP CASINELLI AV. CHAVIÑA MZ A, B, C, D, E, N, U, 1W, CP RIO SECO MZ C, C1, C2, C3, RUA

AS ORQUÍDEAS D, D1, D2, D3, D5, D7, E, E1, E3, E4, E6, F, F3, RUA AS MARGARIDAS MZ G,

G1, G2, H, I, J, J2, K, L, L2, M, N, O, RUA OS CRAVOS CDRA 1, C.P. CASA HUERTA EL

PARAÍSO AV. JICAMARCA MZ A, A2, A3, B, B1, B2, B3, C, C4, D.

Callao

15:00 — 17:00

PROLG. CENTENÁRIO CDRAS. 5, 7

