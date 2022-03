Participação em massa no funeral em Israel do influente rabino Kanievsky

Centenas de milhares de judeus ortodoxos se reuniram no domingo perto de Tel Aviv para assistir ao funeral do influente rabino Chaim Kanievsky, apelidado de “Príncipe da Torá”, em meio a fortes medidas de segurança para evitar debandadas.

Uma figura-chave no judaísmo e líder dos judeus da comunidade lituana, Kanivesky morreu na sexta-feira aos 94 anos. Seu funeral estava marcado para a tarde de domingo em Bnei Brak, uma cidade ortodoxa adjacente à metrópole de Tel Aviv, no centro do país.

Milhares de fiéis encheram as ruas e se amontoaram em escadas e até telhados para assistir ao enterro, constatou a AFP.

“Chorei quando descobri que estava morto”, disse Shlomo Lugassi, um fiel de 41 anos que tentava romper a multidão, sem sucesso, para ter acesso à casa do falecido rabino.

“Como judeus, sabemos que o que o povo (judeu) detém é a Torá, e este homem era a Torá, por seu conhecimento”, acrescentou.

A polícia israelense estimou o afluxo em cerca de 750.000 pessoas e enviou 3.000 oficiais, bem como paramilitares, para evitar tragédias como a que ocorreu em abril de 2021, quando uma debandada durante uma massiva peregrinação judaica deixou 45 mortos, incluindo crianças, no norte de Israel.

“O rabino sempre fez questão de receber todas as pessoas com o coração aberto”, disse o primeiro-ministro israelense Naftali Bennett em um comunicado.

“Ele era um verdadeiro líder público, que de sua modesta casa em Bnei Brak (perto de Tel Aviv) liderou dezenas de milhares de pessoas em Israel, com sabedoria, bom senso e rara habilidade”, acrescentou.

