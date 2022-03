Invasão da Ucrânia AO VIVO: Tropas do Kremlin evacuaram moradores de Mariupol contra sua vontade para o território russo

Quase um mês após o início da invasão russa, a Ucrânia estimou que existem cerca de 850 civis mortos e 1.400 feridos no país devido a ataques violentos das tropas de Moscou.

À medida que a pressão internacional contra o Kremlin cresce, o governo de Zelensky pediu à China que se juntasse ao Ocidente na condenação da “barbárie russa”, depois que os Estados Unidos alertaram Pequim das consequências se apoiasse o ataque de Moscou ao país.

A luta é cada vez mais dura em solo ucraniano. A Rússia concordou em ter usado mísseis hipersônicos durante seus ataques, e as Forças Armadas ucranianas afirmam ter destruído, ao longo dos confrontos, cerca de 95 aeronaves russas, 115 helicópteros, 72 sistemas de lançamento de mísseis e 44 sistemas de defesa aérea.

Em seguida, minuto a minuto da invasão russa: (horário ucraniano, GMT+2):

Domingo, 20 de março:

4:30: O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, e seu homólogo indiano, Narendra Modi, pediram este fim de semana a “cessação imediata da violência” na Ucrânia após a invasão russa, depois de terem mantido uma conversa numa cimeira em Nova Deli.

Kishida e Modi ressaltaram a importância da segurança das instalações nucleares na Ucrânia e se comprometeram a tomar medidas para enfrentar a crise humanitária que a Ucrânia está enfrentando, de acordo com uma declaração conjunta emitida após a reunião.

“Ambos os líderes concordaram que não há outra opção senão o caminho do diálogo e da diplomacia” para a resolução do conflito”, disse aos jornalistas o ministro das Relações Exteriores da Índia, Harsh Vardhan Shringla.

“Tanto o primeiro-ministro Modi quanto eu confirmamos que precisamos de uma resolução pacífica com base no direito internacional (...) O Japão, junto com a Índia, continuará tentando acabar com a guerra e continuará a apoiar a Ucrânia e seus países vizinhos”, explicou Modi.

Índia e Japão, juntamente com os Estados Unidos e a Austrália, fazem parte do Diálogo Quadrilátero de Segurança, que é visto como um baluarte regional contra a crescente assertividade da China.

4:00: O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou a suspensão da atividade de dez partidos da oposição durante a lei marcial, dada a escalada da invasão e as ligações de alguns deles com a Rússia.

“O Conselho de Segurança e Defesa Nacional decidiu, dada a guerra em grande escala e as ligações de algumas estruturas políticas com este estado (Rússia), suspender qualquer atividade de vários partidos políticos durante o período da lei marcial”, explicou Zelensky em um vídeo transmitido no início da manhã em oficial canais governamentais ucranianos.

Especificamente, os partidos cuja atividade foi suspensa são 'Plataforma de Oposição — Pela Vida', 'Partido da Sharia', 'Nosso', 'Oposição de Esquerda, 'União das Forças de Esquerda', 'Estado', 'Partido Socialista Progressista da Ucrânia', 'Partido Socialista', 'Socialistas' e 'Bloco de Vladimir Baldo'.

3:15: O chefe do Departamento de Investigação da Direção Geral da Polícia Nacional Ucraniana em Kharkiv, Sergei Bolvinov, informou que 266 civis morreram nesta região ucraniana desde o início da guerra em 24 de fevereiro.

Entre os civis que morreram com o bombardeio de tropas russas estão 14 crianças, segundo Bolvinov em comunicado compartilhado em sua conta no Facebook, que também anunciou três mortes nas últimas 24 horas.

Kharkiv, uma cidade no nordeste da Ucrânia com uma população de 1,5 milhão antes da invasão russa da Ucrânia, é sitiada por tropas russas. Além disso, este sábado a cidade foi bombardeada e vários edifícios residenciais foram atingidos por mísseis, segundo a agência ucraniana Unian.

2:30 O presidente suíço Ignazio Cassis garantiu que a Suíça “está pronta” para se tornar um mediador na resolução do conflito na Ucrânia e anunciou sua vontade de organizar negociações entre Kiev e Moscou.

“A Suíça combina neutralidade com uma tradição humanitária (...) É um país pequeno que está firmemente comprometido com a liberdade. (Suíça) está pronta para desempenhar um papel de mediador nos bastidores ou para sediar negociações”, disse o presidente suíço em uma manifestação em Berna em apoio à Ucrânia, de acordo com a RTS.

No evento, com a presença virtual do presidente ucraniano Volodymir Zelensky, o presidente suíço expressou sua “esperança” de que as armas “sejam rapidamente silenciadas” e enviou uma mensagem de boas-vindas aos ucranianos que encontraram refúgio na Suíça, conforme relatado por '24 heures'.

2:00: A Câmara Municipal de Mariupol denunciou que as tropas russas estão evacuando os moradores da cidade para o território russo contra sua vontade.

Isso foi explicado pelo conselho da cidade sitiada pelas tropas russas em um comunicado no Telegram, onde explica que “vários milhares de residentes” foram deportados para a Rússia. De acordo com o comunicado, as tropas russas teriam se refugiado em um clube esportivo onde mais de mil pessoas (principalmente mulheres e crianças) estavam se escondendo dos constantes bombardeios.

Por esse motivo, e para evitar que o Exército russo “use” os lugares lotados para “sequestrar” um morador da cidade de Mariupol, as tropas ucranianas teriam se retirado “dessas áreas”, segundo as autoridades ucranianas.

“Sabe-se que os moradores capturados de Mariupol foram levados para campos de filtragem, onde os ocupantes verificaram os telefones e documentos das pessoas . Após a inspeção, alguns moradores de Mariupol foram redirecionados para cidades remotas na Rússia, embora o destino do resto seja desconhecido”, diz o texto.

1:20: Pelo menos 6.623 pessoas foram evacuadas pelos corredores humanitários das cidades ucranianas sitiadas no sábado, de acordo com Kyrylo Tymoshenko, alto funcionário do gabinete do presidente Volodymyr Zelensky.

Tymoshenko disse que 4.128 pessoas, incluindo 1.172 crianças, foram evacuadas de Mariupol para Zaporizhzhia.

Na região de Kiev, 1.820 pessoas foram evacuadas de vilas e cidades menores - incluindo Bucha, Bilohorodka, Piskivka e Horenychi - e foram transferidas para a capital ucraniana, Kiev, disse ele.

Em outros lugares da Ucrânia, 675 pessoas foram evacuadas da região de Luhansk, disse Tymoshenko.

00:05: O presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky discursou neste sábado milhares de manifestantes de paz reunidos em Berna e convocou os suíços Governo para apreender as contas dos oligarcas russos.

O presidente ucraniano Volodymir Zelensky fala em uma manifestação anti-guerra em Berna, Suíça (Reuters/Arnd Wiegmann)

“Esta também é uma batalha contra o mal”, disse Zelensky em uma videoconferência através de um intérprete atrás de uma mesa e vestindo sua já típica camisa verde. O pedido para apreender as contas dos oligarcas foi recebido com aplausos.

Manifestantes se reuniram do lado de fora do prédio do parlamento suíço carregando bandeiras ucranianas para denunciar a invasão russa que começou em 24 de fevereiro.

Notícias em desenvolvimento...

