Ginástica e estudantes enfrentarão outro clássico vibrante de La Plata: tempo, TV e treinamento

Ginástica e Estudiantes torcerão por mais um clássico vibrante de La Plata para a sétima data da Copa La Liga. Ambas as equipes enfrentarão presentes muito diferentes, já que o Lobo vem de ser batido pelo River Plate e precisa urgentemente somar três (ele não faz quatro jogos) para sonhar em se classificar para a próxima fase do concurso, enquanto o Leão, apesar de sua última derrota com o Boca, liderando marcha em sua área e no meio da semana conseguiu se classificar para a fase de grupos da Copa Libertadores.

Pipo Gorosito planeja fazer mudanças em todas as linhas para se recuperar do duro 0-4 que sofreu no Monumental. O primeiro deles será o do uruguaio Brahian Aleman, que retornará à propriedade após completar a data de suspensão. Além disso, o jovem Guillermo Enrique poderia entrar em vez de Francisco Gerometta.

O resto da linha de base seria mantida com Morales e Fratta dos zagueiros centrais, Colazo como extremo, embora o treinador tenha tentado com Germán Guiffrey. No meio, o paraguaio Ramón Sosa e o colombiano Johan Carbonero seriam colocados pelas bandas, enquanto Aleman seria o double 5 com Nery Leyes como seu parceiro. Em seguida, o treinador tentou com uma dica dupla e Franco Soldano é quem se juntou a Cristian Tarragona.

Por sua vez, o russo Zielinski também analisa variantes em Estudiantes de La Plata devido à série de encontros. Por enquanto, o treinador não poderá contar com Mauro Boselli, que na derrota para o Boca Juniors sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo, e aguarda a evolução de alguns jogadores de futebol como o caso do colombiano Nelson Deossa, que já conseguiu voltar do Chile após ser positivo para coronavírus.

Para este jogo Leandro Díaz está disponível (contra o Everton ele não jogou porque foi suspenso na Copa), e ele certamente fará uma dupla atacante com o rionegrino Gustavo Del Prete, que jogou ontem depois de ser afetado por um forte estado de gripe por vários dias. Uma das questões é se o treinador manterá a linha de três zagueiros centrais, o que funcionou muito bem nas duas partidas da Libertadores contra o Everton.

Outra variante pode ser voltar à linha de quatro, com a qual Zielinski deve escolher dois dos três defensores e Manuel Castro jogaria por um lado e Pellegrini pelo outro, com Del Prete e Diaz na liderança.

Formações prováveis:

Ginástica: Rodrigo Rey; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Guillermo Fratta, Nicolás Colazo; Ramon Sosa, Brahian Aleman, Nery Leyes, Johan Carbonero; Franco Soldano e Cristian Tarragona. DT: Nestor Gorosito.

Alunos: Mariano Andujar; Agustín Rogel, Ezequiel Muñoz, Fabian Noguera; Leonardo Godoy, Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui, Emmanuel Más; Matias Pellegrini, Gustavo Del Prete e Leandro Diaz. DT: Richard Zielinski.

Ártbitro: Silvio Trucco.

Estádio: Juan Carmelo Zerillo.

Hora: 16:15.

Televisão: Fox Sports Premium.

POSIÇÕES: