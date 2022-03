A corrida assume o clássico; vence o Independiente por 2-1

BUENOS AIRES (AP) - O Racing Club derrubou o final e foi dono da Avellaneda ao vencer por 2-1 como visitante do Independiente no clássico dia interzonal da Copa da Liga Argentina de Futebol.

Em outros derbies disputados no sábado, San Lorenzo-Huracán e Colón-Union empataram sem gols, e Banfield venceu Lanús por 1-0 fora.

Este domingo será a vez do Superclassic entre River Plate e Boca Juniors, que estrelará o estádio “Monumental” no destaque da sétima data.

Um gol de Enzo Copetti, em 85 minutos, definiu o processo no estádio “Libertadores da América” e catapultou provisoriamente o Racing, o único invicto na competição, para o topo da Zona A.

A visita foi avançada por Gabriel Hauche, após 3 minutos, e o Independiente conseguiu empatar com Lucas González, aos 55, também com um gol.

O Racing de Fernando Gago teve um primeiro tempo muito bom, mas no segundo tempo ficou impressionado com o anfitrião, que melhorou com a renda de Alan Soñora e “Saltita” González no intervalo.

A equipe de Eduardo Domínguez conseguiu manter os três pontos, mas um poste e o ótimo desempenho do goleiro Tomás “Chila” Gómez os impediram de fazê-lo.

E a visita terminou com uma vitória inesperada em sua única peça associada do complemento (grande ajuda de Facundo Mura para a definição precisa de Copetti).

“Mostramos que, em um contexto adverso, sabemos como nos levantar. Não devemos levar o crédito pelo rival, que no segundo tempo nos empurrou”, disse o “Demon” Hauche após a quarta vitória do Racing nos últimos cinco clássicos.

No estádio “Nuevo Gasómetro”, San Lorenzo e Huracán ofereceram um clássico pobre do bairro.

O “Ciclone” procurou mais e teve sua melhor chance aos pés de Ricardo Centurion, com um tiro que mal foi largo.

A “Globo”, que estendeu sua sequência de derrotas (duas vitórias e seis empates) para oito partidas oficiais contra seu eterno rival, só se preocupou com o fim.

O clássico da cidade de Santa Fé também estava em dívida.

Colón, que não venceu o Unión no “General Brigadier López” há nove anos, contou com o goleiro visitante, o uruguaio Santiago Mele.

Em “La Fortaleza”, Banfield estendeu sua “paternidade” sobre Lanús no chamado “Clássico do Sul” da Grande Buenos Aires.

Um gol principal do zagueiro Luciano Lollo foi suficiente para que o “Taladro” ganhasse os três pontos e subisse para o quinto lugar na Zona A. Isso pode ser invalidado porque a bola não estava corretamente posicionada no momento da execução da curva anterior.

Lanús, liderado por Jorge Almirón, está passando por uma crise de resultados e compartilha a última posição na Zona B. O “Granate” tem sete partidas (três empates e quatro derrotas) sem vencer seu rival clássico.

Neste domingo, além da disputa do Superclassic, serão disputados os derbies das cidades de Rosario e La Plata, entre Central-Newell's e Gymnasia-Estudiantes, respectivamente.