Um magnata russo do petróleo perseguido pelo Kremlin pediu ao Ocidente para confrontar Vladimir Putin: “Ele é um bandido, um bandido”

“Eu tenho lutado uma guerra pessoal com Vladimir Putin por quase 20 anos. Isso me levou a ficar preso na Rússia por dez anos e depois expulso, com o aviso de que a prisão perpétua me aguardava se eu voltasse. Conheço o homem que fez tudo isso comigo? Acho que sim. É por isso que olho desesperadamente para a abordagem derrotista de líderes ocidentais, como Joe Biden, Emmanuel Macron e Naftali Bennett”, afirma Mikhail Khodorkovsky em uma coluna gritante no The Economist.

O ex-magnata russo do petróleo afirma saber como o russo vê os líderes ocidentais como fracos. “Parte do problema é que os atuais líderes dos países ocidentais nunca lidaram com bandidos. Sua experiência e educação se referem a interações entre estadistas”, diz, acrescentando: “Este não é o caso de Vladimir Putin. Ele cresceu na KGB, uma organização que dependia da força e do desprezo pela lei. Enquanto trabalhava na Prefeitura de São Petersburgo, no início dos anos 90, ele foi responsável pela interação informal das agências de aplicação da lei com gangsters. Naquela época, São Petersburgo foi vista na Rússia como Chicago foi percebida durante a proibição. Em vez de uísque contrabandeado, os gangsters vendiam drogas e óleo.”

Ele afirma que os tempos mudaram, mas sua maneira de resolver problemas permaneceu. “Algumas das conversas entre seus confidentes e criminosos conhecidos, tornadas públicas após uma investigação do Ministério Público espanhol, ajudam a entender como o assassinato de Alexander Litvinenko e o envenenamento de Alexey Navalny e os Skripals ocorreram sob a direção do líder. Tais atos são a norma nos círculos do presidente, porque ele é um valentão por natureza”, diz.

“É um erro drástico ele ser visto como um estadista normal. Os parceiros estrangeiros da Rússia não entendem quem ele realmente é”, insiste.

Ele adverte que se os países ocidentais dizem que não vão desistir da Ucrânia e ainda assim fizerem exatamente isso, para Putin isso significa que eles são fracos. “E isso torna provável que eu olhe para outros vizinhos, como Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia, que antes também faziam parte do Império Russo”, alerta.

O empresário exilado afirma que Putin, em sua cabeça, há muito tempo está em guerra não com a Ucrânia, mas com os Estados Unidos. Ele diz: “O hábito da impunidade entre os bandidos não diminui tão rapidamente. E isso significa que é provável que haja uma guerra pior.”

Ele lembra que Putin conseguiu aumentar seus índices de imagem positiva quando chegou ao poder, em 1999, com a guerra chechena. Ele resolveu o problema de controlar seu “presidente interino”, Dmitry Medvedev, indo para a guerra com a Geórgia em 2008. Indo para a guerra sob as ordens de Putin, Medvedev foi forçado a abandonar sua própria agenda de modernização. E também resolveu o problema da popularidade em 2013-14 tomando a Crimeia.

E faz uma previsão brutal: “Em 2024 haverá eleições e Putin lançará uma nova 'operação especial'. A Moldávia é muito pequena, então provavelmente está nos Estados Bálticos ou na Polônia. A menos que Putin seja parado no ar sobre a Ucrânia, a Otan terá que lutar contra ele no chão.”

Além disso, ele afirma que o presidente russo tem uma psicose maníaca. “Ele é obcecado em ser uma figura histórica como Stalin. Ele colocou uma enorme estátua do príncipe Vladimir, o criador da Rússia, na porta de seu Kremlin. Mas ele não é um suicídio. Ele só usará armas nucleares se acreditar que não haverá resposta.”

