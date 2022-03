Tomás Boy, presente em memória no chamado Tigres para enfrentar Monterrey no Regio Classic

Tomás Boy foi considerado dentro da convocação do UANL Tigers para enfrentar o Monterrey Rayados no derby de Nuevo León para o torneio Grita México Clausura 2022. A instituição felina o fez em homenagem ao Chefe após sua morte, aos 70 anos, em 8 de março deste ano.

A Liga MX está se preparando para uma nova edição do chamado Regio Classic, que enfrenta os dois clubes mais poderosos do norte do México. Para tanto, os estudantes universitários exibiram uma imagem através de suas redes sociais em que Tomás Boy aparece na lista de jogadores de futebol concentrados para o jogo da onze jornada.

Além disso, o resto dos jogadores que aparecem estão marcados com oito, um número que ele usou por mais de uma década no babador. A memória do Tigres a Boy não é de admirar, pois ele é uma de suas maiores lendas históricas e o segundo melhor marcador do clube (superado apenas pelo francês Andrés Pierre Gignac). Com a jaqueta felina, o ex-meio-campista marcou 104 pontos.

Homenagem de Tigres a Tomás Boy. Foto: Twitter @TigresOficial

O chefe morreu como resultado de tromboembolismo pulmonar, uma condição que pode aparecer repentinamente e comprometer a função dos pulmões, bem como o oxigenação do resto dos órgãos do paciente. Este é um bloqueio repentino de alguma artéria pulmonar, a via pela qual o sangue deficiente em oxigênio viaja para ser purificado no sistema respiratório.

Embora o nativo da Cidade do México não pudesse conquistar nenhum título como treinador, em sua atividade nas quadras ele se consolidou como referência e capitão da Seleção Mexicana: competiu na Copa do Mundo do México de 1986 como capitão e venceu duas ligas da Primeira Divisão com o Tigres, além de um Copa do México.

Por meio das redes sociais, diferentes personagens da mídia mexicana se despediram de Tomás Boy. Comentaristas como David Faitelson e José Ramón Fernández dedicaram palavras a ele, pois coincidiram nos estudos da ESPN quando o ex-jogador de futebol atuou como analista esportivo.

Thomas Boy. Foto: Twitter @joserra_espn

A décima primeira data do campeonato mexicano contará com o confronto entre Tigres e Monterrey, um duelo que se caracterizou nos últimos anos pela natureza espetacular de seus respectivos esquadrões (atualmente são os dois times mais caros da Liga MX, de acordo com dados da o portal especializado Transfermakt), bem como a paixão que seus hobbies mostram nas arquibancadas.

Para o atual Classic Regio, o 127º da história, os Rayados estão em aparente desvantagem depois de terem cessado seu diretor técnico Javier el Vasco Aguirre no meio da temporada. No entanto, uma sequência de quatro jogos sem perder (três deles triunfos) trouxe a gangue de volta à luta pelos primeiros lugares no campeonato. Os azuis e brancos estão em terceiro lugar na tabela com 22 pontos, enquanto os azuis e brancos, com sete a menos, são o quinto lugar.

O compromisso está programado para acontecer às 19h deste sábado, 19 de março, no campo do Estádio Universitário e será protegido por uma forte operação de segurança diante da história de violência ocorrida no âmbito dos jogos. Além do que aconteceu no Estádio Corregidora, gerentes de futebol e autoridades governamentais prestaram atenção especial à salvaguarda segurança.

CONTINUE LENDO: