Satélites de Elon Musk não permitem que a Ucrânia seja mantida incomunicável

Uma das grandes preocupações que a Ucrânia tem hoje é que a invasão que a Rússia vem realizando há 25 dias é que as bombas e mísseis que caem sobre ela todos os dias a deixem incomunicável do mundo, às custas. de ser arrasado e incapaz de mostrar o horror da guerra.

A Rússia está buscando decididamente bombardear pontos estratégicos militares e civis, de modo que as antenas de comunicação são um objetivo prioritário . É por isso que as autoridades ucranianas procuram ajuda para superar essas dificuldades enquanto se defendem bravamente contra o avanço russo.

Isso é muito claro para o presidente Volodymyr Zelensky que eles estão, sem dúvida, vencendo o confronto do ponto de vista da comunicação através da mídia tradicional e também das redes sociais. O próprio presidente ucraniano fez de suas contas no Twitter e Instagram seus canais de comunicação favoritos para pedir ajuda internacional e fazer anúncios oficiais.

O pedido do vice-ministro ucraniano e Elon Musk (Foto: Captura de tela)

Semanas atrás, ele pediu ao vice-primeiro-ministro da Ucrânia e ministro da Transformação Digital, Mykhailo Fedorov, que pedisse ajuda ao empresário milionário Elon Musk graças a um tweet. Para estender uma mão vital a ele, a fim de manter o país em contato com o mundo. Fedorov pediu a Musk para ativar o serviço de internet via satélite chamado Starlink na Ucrânia para lidar com as interrupções da Internet que estão sofrendo devido ao bombardeio contínuo.

“Enquanto tenta colonizar Marte, a Rússia está tentando ocupar a Ucrânia! Enquanto seus foguetes pousam com sucesso do espaço, os foguetes russos atacam civis ucranianos! Pedimos a ele que forneça à Ucrânia estações Starlink e que se volte para os russos sãos para se levantar”, tuitou, jogando-o no empresário inovador. Um pedido que o guru da tecnologia concordou algumas horas depois e anunciou por meio de sua conta no Twitter.

A conexão com a Internet permite o que Fedorov descreveu como uma comunicação “salva-vidas”, seja entre parentes deslocados e separados por um ataque com mísseis ou equipes de primeiros socorros que tentam localizar uma pessoa ferida. O acesso à Internet é um componente crítico para aqueles na Ucrânia que lutam para sobreviver à invasão.

Primeiro lote de antenas Starlink a chegar à Ucrânia

“@elonmusk @SpaceX @SpaceXStarlink muito obrigado! A Starlink mantém nossas cidades conectadas e os serviços de emergência salvam vidas! Com os ataques russos à nossa infraestrutura, precisamos de geradores para manter os Starlinks e os serviços de resgate on-line. Ideias?” , informou o funcionário ucraniano no Twitter.

“A Ucrânia ficou sem Internet e muitos dos acessos que eles tinham, que vieram da Rússia, foram bloqueados, então a oferta de Elon Musk foi 'vamos enviar-lhes algumas antenas para que eles possam colocá-los em cidades diferentes e eles possam conectar pessoas' para saber o que está acontecendo, para ser informado, para poder comunicar uns com os outros”, explicou à França24 o especialista Samir Estefan, especialista em Tecnologia.

Musk, além de ativar o serviço de satélites, já enviou dois caminhões de 50 kits de recepção de sinal de satélite cada para instalar. Mas a ativação da internet via satélite da Starlink em solo ucraniano será realmente útil para o povo de Zelenski?

A SpaceX já colocou mais de 2000 satélites Starlink (SPACEX) em órbita

A resposta dependerá do número de kits de recepção de sinal que a empresa de Musk pode enviar a eles, já que a rede Starlink só funciona com esses dispositivos e não com nenhum prato. ou antena de satélite. Para receber um sinal de internet via satélite, o usuário deve instalar um kit Starlink específico composto por uma antena receptora, que recebe o sinal e deve estar conectada à corrente elétrica, e um roteador WiFi, para o qual esse sinal é enviado para dar acesso à internet.

O sistema só funciona com o pacote da própria empresa de Musk, então você não pode usar componentes de terceiros para estabelecer conexões . Além disso, todos os equipamentos são configurados para geografias específicas, portanto, não são intercambiáveis, a menos que sejam reconfigurados. Dessa forma, a Starlink só poderá oferecer internet via satélite à Ucrânia se já tiver kits no terreno configurados para aquela área, ou tiver capacidade logística para enviar mais do exterior, algo que sempre é difícil em uma região em guerra.

Dmitry Rogozin, diretor-geral da agência espacial russa Roscosmos, criticou a ajuda de Musk à Ucrânia. “Quando a Rússia implementa seus mais altos interesses nacionais no território da Ucrânia, @elonmusk aparece com seu Starlink, que anteriormente se declarou puramente civil”, disse Rogozin, referindo-se tanto à invasão quanto à implementação de interesses nacionais e ao país da Ucrânia como território.

“Eu avisei sobre isso, mas nossos” muskophiles “disseram: ele é a luz do mundo [da] cosmonáutica. Olha, ele escolheu o lado. Eu nem o culpo pessoalmente. Este é o Ocidente em que nunca devemos confiar”, acrescentou Rogozin.

Elon Musk foi a favor de ajudar a Ucrânia diante da invasão russa (Reuters/Nacho Doce/File Photo)

Antenas expostas

Além do fornecimento de kits de satélite, outro problema enfrentado pela internet via satélite na Ucrânia é a alta exposição de suas antenas a qualquer explosão ou sabotagem. A Starlink especifica em seu site que, para receber o sinal corretamente, esses dispositivos devem ser colocados em áreas elevadas e livres de obstáculos, como o topo de uma árvore ou um poste de luz. Ou seja, à vista de todos e sem proteções, o que pode fazer com que sejam facilmente localizados e destruídos pelos russos. “ Há claramente alguns riscos associados a isso e é que o governo russo pode saber onde estão as antenas , então Elon Musk emitiu um comunicado pedindo para deixar as antenas não muito visíveis porque vendo as antenas lá, isso significa que há uma grande grupo populacional e pode se tornar um alvo militar”, especificou Estefan.

Além disso, nem o Governo da Ucrânia nem a Starlink forneceram a menor informação sobre o poder que o serviço terá em solo ucraniano ou o número de satélites que dedicarão. Portanto, não sabemos se eles estão realmente preparados para dar ampla cobertura às regiões que permanecem nas mãos dos defensores.

As dificuldades para a Starlink trabalhar no meio de uma guerra são altas. No entanto, se for realmente implementado de forma ampla e ampla, sem dúvida será de grande ajuda para os ucranianos, tanto civis quanto militares.

Musk planeja implantar até 42.000 satélites na próxima década

Uma enorme rede no espaço

O projeto Starlink visa estabelecer em torno da Terra uma vasta rede de satélites do tamanho de uma mesa para transmitir Internet de alta velocidade para o nosso planeta. Atualmente, existem mais de 2000 satélites ativos da empresa em órbita, embora a SpaceX tenha enviado documentos para criar uma constelação de 42 mil satélites.

“A rede Starlink fornecerá cobertura quase global do mundo habitado”, mas atenderá principalmente regiões rurais e isoladas que são mal servidas pela infraestrutura terrestre convencional”, disse a empresa de satélites que lançou seus primeiros satélites em 2018.

