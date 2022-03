Realidade estendida: como a tecnologia funciona projetada para tornar as viagens de carro mais divertidas

Quem dirige é muito ocupado, que o acompanha nos bancos da frente, se ele não interagir com quem está ao volante, pelo menos ele tem todo o panorama visual da frente do carro. Mas aqueles que viajam nos bancos traseiros não são apenas passageiros passivos, mas devido à mesma situação de ter apenas as janelas laterais para ver o exterior de sua posição, eles tendem a considerar tedioso ficar em um carro por muito tempo. E como quase sempre são crianças ou adolescentes, o tédio é ainda maior.

Como se isso não bastasse, existem duas variáveis extras que coincidem para tornar a viagem nos bancos de trás de um carro menos agradável. A primeira é que os movimentos de aceleração e frenagem parecem muito mais fortes , algo que muitos motoristas não sabem porque nunca vão naquela área do compartimento de passageiros. A segunda é que, diante desse tédio, é quase instantâneo levar um celular para se conectar com o mundo exterior ou para brincar. Ambas as situações, em muitos casos, aceleram o efeito do desconforto que muitas vezes termina em tontura.

A Audi tomou nota dessa situação por algum tempo e começou a trabalhar com uma empresa especializada em Realidade Virtual chamada Holoride, que possui porque colaborou em sua criação. Juntos, eles conseguiram desenvolver um sistema de Realidade Estendida para equipar seus carros do futuro, criaram ambientes temáticos a bordo, que podem ser acessados simplesmente colocando um par de óculos de realidade virtual. O futuro chegou, porque a partir de junho próximo, o primeiro na Europa, e rapidamente nos EUA, Japão e China, o sistema estará disponível para modelos Audi que possuem sistema modular de infoentretenimento MIB 3 e o software atualizado mais recente nesses mercados.

A Realidade Estendida, eles explicam do Holoride, inclui muito mais do que visão e audição, pois é comum saber sobre Realidade Virtual. Com essa tecnologia, o movimento se torna a estrela do entretenimento , já que o jogo está conectado ao carro e, por esse motivo, todo movimento do veículo em seu caminho é reproduzido como um movimento em Realidade Estendida. Assim, o carro é o campo perfeito para aplicá-lo.

A mesma cena de rua, transformada em desenho animado em 3D, para tornar a viagem pura diversão

O cenário poderá mudar entre muitas opções, e em todas elas o movimento do carro será o que gerará o desenvolvimento do jogo escolhido. As alternativas são variadas. Você pode viajar no tempo ou entrar em um desenho animado, você pode passar por uma selva cheia de dinossauros ou lutar no espaço como tripulantes de uma nave intergaláctica. Em todos os casos, também há desafios para obter e participar de entretenimento ativo. Um botão permitirá que você ganhe pontos, seja por coletar prêmios, atirar em inimigos, se defender de animais predadores ou realizar missões em uma expedição.

O sistema foi introduzido pela primeira vez na CES em Las Vegas em 2019, onde Holoride criou um jogo baseado no universo Marvel e em colaboração com a Disney Games e a Interactive Experiences. Então, no ano passado, no Salão Automóvel de Munique, durante o IAA Mobility, os visitantes da exposição foram os primeiros a experimentar demonstrações em um carro. No recente Festival de Salzburgo, o sistema de Realidade Estendida foi mais uma vez apresentado com uma viagem no tempo dos bancos traseiros de um Audi e-tron por diferentes épocas da cidade austríaca em busca de nada menos do que o jovem Wolfgang Amadeus Mozart.

Além dos óculos e fones de ouvido de Realidade Virtual, um botão permite que você participe ativamente de cada jogo que o sistema propõe.

Um dos maiores desafios para os criadores do sistema é verificar se as pessoas nos bancos traseiros não sofrem de tontura ao colocar seus óculos e fones de Realidade Virtual. Depois de três anos de experimentação e ajustes, eles dizem que mudaram um paradigma. Se antes as pessoas pudessem ficar tontas porque não combinavam com o que vinham com o que seu corpo sentia, agora, com o movimento do carro e no mesmo sentido de movimento na Realidade Estendida, isso deveria desaparecer.

O veredicto dos usuários está faltando. Mas eles dificilmente ousaram lançar o produto massivamente sem a certeza de uma experiência completamente diferente do que é conhecido, o que tornará as viagens nos bancos traseiros muito mais divertidas.

A vida real e o mundo virtual se unem para entreter os passageiros de todos os modelos Audi mais recentes através da Realidade Estendida

Talvez em algum momento, com a chegada massiva desse tipo de soluções de entretenimento a mais marcas e modelos de carros, a famosa pergunta que os caras fazem quando acabam de passar alguns quilômetros de uma viagem mude a direção, e perguntar “quanto tempo ir” se tornará parte de um desejo porque ainda falta muito tempo para o destino. Nesse caso, a tecnologia terá vencido uma batalha que já parecia perdida.

