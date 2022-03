Obrigado Gerardo, pelo seu exemplo de uma televisão digna

Os homens costumam ser chamados pelo sobrenome. Para as mulheres, por outro lado, pelo nome. O sobrenome dá seriedade e o nome proximidade. Gerardo Rozín, no entanto, é Gerardo. Talvez o equilíbrio entre popularidade, massividade, afeto das pessoas, tempos de televisão e uma linha de profundidade, reflexão e cultura que vai além da classificação, efeito ou viralização sejam uma homenagem a Gerardo (Gerardo ou Rozín), mas também um show que outra televisão era possível.

E espero que outros continuem tentando. Não é fácil encontrar pesquisas, propostas e programas semelhantes aos de Gerardo (que não são mais cópia do que conduta) em um contexto em que a lama espirra em quase todos os programas e espirra tanto que nada pode ser visto sem os olhos ardendo por causa do ódio que eles exalam.

Conheci o Gerardo em 2010. Produziu “Mañaneras” com Karina Mazzocco, Paula Trapani e Carmela Bárbaro. Eu estava fazendo uma das primeiras colunas de gênero na televisão no agora fechado canal CN23. Hoje, as questões de gênero são mais comuns na TV, mas não tanto progresso foi feito quanto parece. Pelo contrário, hoje as vozes que difamam têm uma tela e não há coluna de gênero como as que sabíamos construir com Mariana Carbajal e Liliana Hendel.

A televisão sempre brincou de esconde-esconde com o movimento de mulheres na Argentina (não com algumas mulheres à solta, nem com mulheres que tiram suas roupas contra outras mulheres), mas com um movimento que foi capaz de gerar uma revolução feminista mais reconhecida no mundo do que em nossa tela.

Em 2015, um grande sucesso foi gerado com o movimento “Ni Una Menos” que a televisão mostrou. Mas o que ele fez como se não existisse para repensar os modos de produção audiovisual. Mas as denúncias do “Eu também” trouxeram uma onda de críticas e questionamentos massivos.

As redes (que já são piores que a televisão hoje, embora continuemos assistindo TV e usando o Twitter) foram uma janela de oportunidade no primeiro boom de efeito e repercussão. Foi possível impor uma agenda que os produtores não precisavam aprovar e, embora houvesse discussões, os call centers não foram organizados para que aqueles de nós que escreveram pesassem a dosagem de sangue ruim pelo hematócrito na balança antes de vermos o que escrevemos.

Em 9 de janeiro de 2018 Gerardo Rozín se manifestou contra a naturalização da violência na cultura que “facilita os violentos” em seu programa.

Quando a televisão abriu a porta, houve mudanças. Porque, apesar de nós, a televisão continua carregando um grande peso de comunicação quando se trata de produzir efeitos sociais e políticos. A leitura de Pepito Cibrián de “Marica” no programa de Susana Giménez foi um dos fatores (não o único, nunca há um único fator) que influenciou a aprovação da igualdade matrimonial com um aceno popular ao amor sem senhor e senhora no livro de casamento e no bolo de casamento.

Na aprovação do aborto legal, a abertura de verão de “Intrusos” em que desfilamos uma série de feministas (Bimbo, Julia Mengolini, Malena Pichot, Flor Freijo, Ingrid Beck, Valeria Licciardi, entre outras) foi um choque para trazer o aborto para fora do armário e que pudemos conversar, em todas as casas, em ampla luz do dia, de todas as mulheres que interromperam a gravidez e não o disseram. Mas se foi dito na TV, era mais fácil dizer.

No entanto, muitos motoristas se arrependeram de abrir o microfone para feministas. E isso mostra. Existem excelentes jornalistas e apresentadores nos canais. Mas há mais mudanças para a galeria do que mudanças reais, não há colunas de gênero e jornalistas com mais espaço e classificações parecem ter raiva contra as mulheres e não trabalhar para fazer o que na série canadense Workin' Moms chama de efeito “elevador” para que aqueles que ocupam lugares acima ajudem outros (que estão abaixo) também podem ascender. Eles parecem querer cortar a corda em vez de levantar as outras mulheres.

Após a denúncia de Thelma Fardín, as portas do “Morfi” foram reabertas para discutir questões de gênero

Gerardo contribuiu para a disseminação do humor, música e cultura popular com uma nobreza que ganhou uma classificação, mas foi reconhecida exponencialmente após sua morte. Talvez porque seja como uma música que não é estridente e mostra mais quando está desligada do que quando está ligada. Mas merece ser reconhecido. E, além disso, o trabalho e a humanidade de Gerardo merecem que nem sua memória nem seu exemplo sejam extintos: uma televisão com mais dignidade é possível.

Quase todos os comentários sobre Gerardo valorizam o mesmo gesto: ele sabia ouvir. Pessoalmente, eu me sentia da mesma maneira toda vez que falava com ele: ele sabia ouvir . E ele ensinou a ouvir os outros e a ouvir a si mesmo em seus próprios desejos. Além disso, nesses últimos meses de doença, Gerardo me ensinou a ouvir sobre a morte como ninguém mais ouviu. Ele não ia apenas morrer, ele sabia que iria morrer em breve. Isso fez com que o insuportável se transformasse em riso, dor ou amizade. Agradeço-lhe por essa lição de dignidade ao longo da vida.

Ouvir é aquele gesto que parece extinto entre jornalistas, motoristas e homens em uma motocicleta que faz tanto barulho que eles não conseguem mais som. Gerardo realmente ouviu falar que há uma necessidade de uma mudança cultural em relação ao machismo. Muitos homens disseram que estavam desconstruindo ou reconstruindo. E isso pareceu um bom ponto. Não era necessário que eles tivessem registros de santos ou não poluídos. Mas que eles conseguiram ouvir (também não foi tão ruim assim). Mas para a maioria era uma moda, uma pose ou, pelo contrário, uma planta para se tornar mais machista.

Em “Morfi” Rozín levou a falar sobre aborto legal na discussão do Senado sobre a Lei de Interrupção Voluntária da Gravidez em 6 de agosto de 2018

Não me arrependo de tentar. Fale onde eles me deixaram, tente pegar aqueles que pareciam dispostos a ouvir. Para ir mais longe e mais fundo do que poderíamos fazer escrevendo em Las/12, da Página/12, fato que Gerardo gostou porque ele havia começado em seu amado Rosário/12. Mas, em muitos casos, foi um fracasso. Com Gerardo, o sucesso não foi de um programa, mas de uma conversa sincera e transformadora na vida real. E na doença e na morte - que fazem parte da realidade - também.

9 de novembro de 2016 foi a primeira vez que ele me convidou para seu programa. Voltei com um pékele (um delicioso bolo de chocolate, banana e doce de leite de Chantal Abad) que ele cuidou de envolver em mim (como alguém que convida para um estúdio de TV ou para a sala de sua casa) e o presente deixou minha filha feliz que me acompanhou. Não foi exceção. Não é o único convite. Fomos com as jornalistas Mariana Carbajal e Florencia Alcaraz após o triunfo de Donald Trum nos Estados Unidos. E ele, que era plural, e estava muito longe da rachadura onde não se encaixava, também não era neutro. Ele não gostava de machismo ou racismo. E então ele disse isso.

Naquela época, disse, em relação à eleição de Trump: “Queremos tentar entender por que um machista que se confessa e se orgulha de como seu poder econômico e por ser famoso poderia servi-lo para conquistar uma mulher e avançar fisicamente também”, frisou antes de dar origem à palavra.

Mas talvez as palavras que mais mostram uma profundidade que deve ser resgatada sejam o que ele editorializou dizendo que estava fazendo um passe editorial (diga-me qual entrevistado você está levando e eu direi o que você quer dizer) em 9 de janeiro de 2018. Um dia antes, Hollywood havia se levantado contra o abuso sexual com o hashgat #Time's Up e atrizes vestidas de preto em uma cena que levou #MeToo ao tapete vermelho no Golden Globe Awards.

“Nenhuma mulher precisa suportar a violência”, editorializou Rozín pedindo um editorial em janeiro de 2018 no contexto do #MeToo.

Mas a Argentina acordou com uma polêmica porque Cacho Castaña havia dito “Se as mulheres são estupradas, deixe-as relaxar e se divertir”. Não vamos dizer que o maestro que deu origem ao folclore, tango, cumbia, trova e rock não entendia a cultura popular. No entanto, ele foi encorajado a dar um passo adiante. “Mais do que uma entrevista queríamos pedir quase uma editora, Luciana”, ela me deu o passe para condenar a naturalização da violência sexual.

Mas ele não ficou em silêncio e ressaltou: “ Culturalmente a sociedade entendeu que algum conteúdo é pesado demais para a vida real. E que validar alguns discursos acaba instalando uma ideia de coisas sobre como a questão de gênero é tratada na sociedade que acaba facilitando a ação para os violentos. Entendo que basta, no mundo, que a cultura torne as coisas mais fáceis para os violentos”.

Em 6 de agosto de 2018, faltavam dois dias para o Senado da Nação lidar com a interrupção voluntária da gravidez. Havia censura nos canais, havia jornalistas fechando as portas e havia mulheres que só traziam homens para sua mesa em momentos decisivos para o futuro das mulheres. Gerardo não estava no ar, mas decidiu, como produtor, abrir a palavra novamente. Em sua cidade, Rosário, o aborto era legal por motivos e ele deu sua tela para escrever nos gráficos: “Aqueles que deixam a vida são mulheres pobres”; “A sociedade tem padrões duplos” ou “As pressões contra as mulheres jovens são antidemocráticas”.

Em 13 de dezembro de 2018, após a denúncia de Thelma Fardín, o microfone foi aberto novamente em seu programa. E também para contar sobre o livro “A revolução das filhas”, com fotos dos lenços verdes, que hoje são insultados de outros lugares onde o jogo de televisão não é justo e as mulheres estão sendo empurradas para trás. Há momentos em que as comparações são necessárias. Mas, neste, especialmente, para agradecer e mostrar que você pode refletir outra televisão enquanto permanece popular, familiar e no horário nobre.

Muitos motoristas me ligaram quando foram criticados, questionados ou queimados nas redes sociais. Gerardo também. Mas ele foi o único que manteve a conversa e o microfone de seus programas (como maestro e produtor, quando estava na câmera ou atrás da lista de convidados) e os maestros eram outros rostos: Alejandro Fantino, Zaira Nara, Damian De Santo, Paulo Kablan, Melina Fleiderman, Malena Guinzburg, etc.

O maior problema é não ter algum gesto sexista, mas não conseguir ouvir essa mudança é necessária. A maior hipocrisia veio daqueles que disseram ter ouvido e na primeira troca colocaram plugues nos ouvidos novamente. Gerardo também demonstrou que ouvir, mudar e ter uma classificação é possível. E essa dignidade faz parte da herança cultural que ela nos deixa. Deixe-os nos ouvir.

Gerardo propôs fazer um programa com um painel feminista que discutimos em bares (entre muitos outros comentários sobre comida, é claro) e eles não deixaram. Mas como alguém que realmente acredita na televisão, ele sempre manteve a possibilidade de falar sobre violência sexual, gozo feminino, efeito de Trump na política e, em meio à pandemia, sobre outra questão que o preocupava e que lhe dava tela: os incêndios que afetaram tanto sua amada Rosário em 2021.

Ele sempre falou sobre seus amigos: Romina Manguel, Claudia Acuña, Gabriela Esquivada e Nidia Marsero. Claro, entre muitos outros. Mas ele ouviu as mulheres, riu e aconselhou. E ele sabia como valorizar e acompanhar as mulheres inteligentes que o cercavam.

Ele falou com muito orgulho sobre a mãe de sua filha (Carmela Bárbaro) e a mãe de seu filho (Mariana Basualdo) e sentiu a responsabilidade de acompanhar as mães com quem ele se sentou em suas lutas para rever as co-responsabilidades da parentalidade.

E falou, acima de tudo, da importância para ele cuidar, criar, rir e acompanhar a filha. E que sua filha ficaria orgulhosa dele. Eu quero escrever esta homenagem, para cumprir a ele, que o que mais importava para ele era cumpri-la.

PARA CONTINUAR LENDO