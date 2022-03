Miguel Araujo sobre Perú vs Uruguai: “Fizemos história em outros países, esperemos que isso não seja exceção”

Miguel Araújo falou da Holanda e se referiu aos jogos de qualificação da América do Sul que levaram à Copa do Mundo de 2022 do Catar. O zagueiro central, que jogará neste sábado defendendo o FC Emmen e depois viajando para o Perú para participar dos treinos da seleção peruana, referiu-se ao compromisso vital com o Uruguai, onde espera fazer história como em outras ocasiões.

“Como todos os peruanos, queremos ir diretamente para o campeonato mundial. Acho que com o esforço e o comprometimento dos onze que entrarão na quadra e dos que entrarão, obteremos um bom resultado, mas primeiro temos que ficar empolgados e focados. Já fizemos história em outros países onde não vencemos, conseguimos e espero que desta vez não seja a exceção”, comentou na Rádio Ovación.

Além disso, ele se referiu à contribuição das seleções estrangeiras e disse que vê as duas partidas como finais. “As sensações são difíceis, porque serão duas finais, assim como todas as partidas dessas eliminatórias. Agora, aqueles de nós que jogam fora se juntarão à seleção nacional para entrar em forma e poder entrar nessas duas partidas que jogaremos como finais reais.”