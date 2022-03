Meditação pela paz, massagens e receitas à base de plantas: o oásis verde de Lollapalooza

No centro de Lollapalooza há uma tenda como a usada pelos beduínos, decorada com guirlandas, tapetes e almofadas para descansar. Ele exige silêncio, que é conseguido através de fones de ouvido que bloqueiam sons externos para se conectar com a voz interna. Sim, no festival mais importante da Argentina há um oásis longe da maré de mais de 100.000 pessoas que vibram nos quatro palcos organizados no terreno do Hipódromo de San Isidro.

Chás de ervas de hortelã, limão e erva-doce são servidos lá. Eles são preparados por Patricia Barandilla e Gabriela Robledo, da Arapy. Ambos sabem muito sobre plantas, ervas e o poder das receitas naturais. Eles compartilham todo o seu conhecimento no workshop que organizaram para os três dias do festival. “Crescer do solo sem fertilizantes traz propriedades insubstituíveis das quais precisamos aproveitar. Um pouco de hortelã-pimenta para ajudar na digestão, hortelã com propriedades analgésicas e erva-cidreira como aliada ansiolítica. Tudo pode ser incorporado em bebidas quentes ou frias, como chá, ou em receitas como saladas ou pratos crus. Temos isso ao nosso alcance”, explicam eles.

Não é a única proposta da Lolla que convida a uma vida mais saudável. Alguns metros à frente, Juana exerce sua flexibilidade em uma aula de ioga de vinte minutos. Justine prefere parar no estande feito inteiramente em paletes que oferece massagens gratuitas de descontratação de 15 minutos. “O festival é longo, você tem que andar, pular, cantar... então chegamos um pouco para relaxar, recarregar as baterias e voltar a tudo. Uma mímica”, diz a jovem de Buenos Aires, que veio ver Miley Cyrus e Wos.

Redes que convidam você a relaxar e pausar o corpo para recarregar sua energia

A música deixou de ser a única razão para fazer parte do Festival mais importante da cena. A crescente popularidade dos retiros de saúde e bem-estar atesta o crescente interesse em cuidados físicos e espirituais. Na vanguarda, e em sintonia com essa tendência de saúde, organizações e referentes renomados foram associados, pensando em conectar o público do evento com um estilo de vida saudável, responsável e consciente dos problemas sociais.

O refúgio de bem-estar é chamado Espiritu Verde. Atravessar o portal é como entrar em outro portal onde o tempo parece ir em um ritmo mais calmo e despojado, onde você é convidado a viver o aqui e agora.

“Vamos meditar pela paz”, eles chamam da Arte de Viver. Pouco a pouco, um grupo de dez se reúne na rodada para respirar fundo com esse propósito. Eles já se sentam, fecham os olhos e se deixam levar pelo guia. “Estamos todos três dias. O importante é que mais pessoas conheçam os benefícios dessa prática milenar para elevar a qualidade de vida, aumentar a energia e fortalecer o sistema imunológico”, dizem do espaço.

Comer consciente é outro pilar da vida de bem-estar. É por isso que um setor de caminhões de alimentos para alimentos saudáveis estava disponível. Nutree, criado pelos empresários Dominique Ohaco e Belen Belverede, desembarcou no Hipódromo com seus hambúrgueres à base de quinoa. As opções que vêm em combinação são Cogumelos, Lentilhas, Espinafre, tudo acompanhado por uma mistura de batatas e beterraba frita. O preço: $1.100. Eles não param de vender. O mais popular é a nova receita de cogumelos.

A burga de espinafre à base de quinoa proposta por Nutree

Vegan Nature, à base de plantas, chegou a deixar sua marca em seu Foodtruck com pratos e combos servidos em embalagens 100% compostáveis. O que comer: Medalhão Casa Vegana, cebola caramelizada, fatia de tomate, pesto de rúcula e maionese vegana a $900. Há também três pizzas No Cheese, a grande com seis porções $800.

E quem disse que sorvete não é saudável? Too Good se definem como os especialistas, e é por isso que eles fizeram uma receita artesanal com apenas 170-295 calorias no quarto quilo. “Como queríamos que fosse perfeito, fazemos sem açúcar, sem gordura e sem Tacc para não excluir ninguém. E o melhor para o final: é delicioso, cremoso e nutritivo”, explicam do stand. Os sabores são clássicos: chocolate, morango, doce de leite e mais um pouco.

Em todos eles, como em todo carrinho, você paga com a pulseira. O sistema parece funcionar por vários motivos: não há problemas de mudança, não há insegurança, as crianças não precisam lidar com dinheiro e não há grandes cobranças que corram riscos.

Outra questão importante é que devemos reduzir o lixo, algo que ele gera em um festival de tal magnitude. É por isso que o Rock and Recycle entra em ação. Este programa busca reduzir a pegada ambiental do evento através da separação na fonte dos resíduos gerados durante os dois dias do festival. Para tanto, existem cestas diferenciadas entre recicláveis e não recicláveis disponíveis nas instalações para recuperar os materiais recicláveis e alcançar sua posterior reciclagem. Isso não só busca reduzir a poluição gerada, mas também infectar o público com bons hábitos que podem ser replicados em suas casas, escritórios e bairros. Durante a edição de 2019, 1714kg de material foram reciclados divididos em: plástico (284kg), papelão (338kg), latas de metal (980kg) e vidro (112kg).

A entrada do Espirítu Verde é um espaço compartilhado com outras organizações sem fins lucrativos, especialmente projetado para conectar o público do evento com um estilo de vida saudável, responsável e consciente

Há também um batalhão de voluntários de camisetas cor de terra comprometidos com questões ambientais que estão ativamente envolvidos neste programa de reciclagem. Eles aumentam a conscientização pública e promovem a separação correta dos resíduos para evitar que os recicláveis acabem no lixo.

O passeio termina em cima de uma bicicleta ergométrica com superpoderes. No ritmo de “Recicleta cuida do planeta”, um impacto positivo é alcançado porque uma garrafa de Pet revive em um fio que pode ser usado para fazer todos os tipos de objetos: bolsas, coleiras de cachorro, chaveiros.

É disso que se trata o Espiritu Verde, pequenos hábitos que geram grandes impactos para salvar o planeta. Quantos mais se somam.

Franco Fafasuli: fotos

