EUA bloqueiam russos na fronteira, aceitam ucranianos

TIJUANA, México (AP) - Cerca de três dezenas de russos em busca de asilo não conseguiram entrar nos Estados Unidos vindos do México na sexta-feira, enquanto um grupo de ucranianos cruzou a fronteira depois de mostrar seus passaportes.

A cena reflete uma mudança silenciosa, mas inequívoca, no tratamento diferente de russos e ucranianos que entram no México como turistas e voam para Tijuana, na esperança de entrar nos Estados Unidos pela oportunidade de receber asilo.

Os russos - 34 na sexta-feira - acamparam por vários dias em frente à mais movimentada passagem de fronteira dos EUA com o México, dois dias depois que as autoridades municipais de Tijuana pediram gentilmente que eles saíssem.

Os russos sentaram-se em tapetes e cobertores, olharam para seus smartphones, conversaram e comeram lanches, com sacos de dormir e carrinhos de bebê ao lado deles. Um fluxo constante de transeuntes passou por ele para cruzar a fronteira. Cinco meninas estavam sentadas em um grupo e conversando, algumas segurando bichos de pelúcia.

Alguns dias antes, alguns russos foram autorizados a passar para os Estados Unidos na passagem da fronteira de San Ysidro, enquanto alguns ucranianos foram impedidos. Mas na sexta-feira, foram os russos que não conseguiram passar e os ucranianos foram admitidos após curtas esperas.

“É muito difícil entender como eles tomam decisões”, disse Iirina Zolinka, uma russa de 40 anos que acampou durante a noite com sua família de sete pessoas depois de chegar a Tijuana na quinta-feira.

Erika Pinheiro, diretora de contencioso e política do grupo ativista Al Otro Lado, disse que os Estados Unidos começaram a admitir todos os ucranianos na terça-feira através de uma licença humanitária por um ano, enquanto ao mesmo tempo bloqueavam todos os russos. Não houve anúncio oficial.

Em um memorando datado de 11 de março, mas divulgado quinta-feira, o Departamento de Segurança Interna disse às autoridades de fronteira que os ucranianos poderiam ser isentos de amplos limites de asilo destinados a impedir a propagação do COVID-19. Ele disse que as decisões sobre os ucranianos serão tomadas caso a caso, mas não mencionou os russos.

“O Departamento de Segurança Interna reconhece que a guerra de agressão injustificada da Rússia contra a Ucrânia criou uma crise humanitária”, disse o memorando.

Os migrantes russos em Tijuana sentaram-se ao lado de uma fila de centenas de habitantes da fronteira esperando para cruzar a fronteira caminhando em direção a San Diego. A linha estava se movendo sem problemas.

Um migrante russo de 32 anos que permaneceu na passagem da fronteira desde que chegou a Tijuana com sua esposa há cinco dias não quis sair por medo de perder uma oportunidade repentina.

Horas depois de sua chegada, o migrante, que só se identificou como Mark por medo de que sua família na Rússia sofresse represálias, viu que três russos foram autorizados a passar para os Estados Unidos. Depois de seis horas, as autoridades norte-americanas devolveram seu passaporte e disseram que apenas ucranianos estavam sendo aceitos.

“Ucranianos e russos estão sofrendo por causa de um homem”, disse Mark, referindo-se ao presidente russo, Vladimir Putin. Mark fugiu pouco depois que a Rússia invadiu a Ucrânia.

As autoridades dos EUA expulsaram migrantes mais de 1,7 milhão de vezes desde março de 2020 sem lhes dar a oportunidade de pedir asilo, de acordo com uma ampla autoridade para evitar a propagação do COVID-19. Mas essa provisão de saúde pública, conhecida como Título 42, raramente é aplicada a migrantes de algumas nacionalidades cuja expulsão é difícil por razões financeiras ou diplomáticas.

No entanto, para solicitar asilo, os migrantes devem ser encontrados em solo americano, e as autoridades estão impedindo que eles passem, exceto aqueles que desejam admitir.

Mesmo antes da invasão russa, os Estados Unidos viram um aumento no número de russos e ucranianos interessados em pedir asilo, a maioria deles tentando entrar pelas passagens oficiais de fronteira de San Diego, em vez de cruzar ilegalmente desertos e montanhas.

Mais de 1.500 ucranianos entraram nos Estados Unidos pela fronteira mexicana de setembro a fevereiro, de acordo com o Escritório de Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP), aproximadamente 35 vezes mais do que os 45 ucranianos que cruzaram no mesmo período do ano anterior.

Os ucranianos que conseguem chegar ao território dos EUA têm virtualmente garantida a oportunidade de solicitar asilo. Apenas quatro dos 1.553 que entraram no período de setembro a fevereiro foram excluídos, de acordo com a ordem de saúde pública que permite aos Estados Unidos expulsar migrantes sem a oportunidade de acesso à proteção humanitária.

O número de requerentes de asilo russos que entram nos Estados Unidos por terra vindos do México ultrapassou 8.600 de setembro a fevereiro, cerca de 30 vezes mais do que os 288 que fizeram o mesmo um ano antes. Todos, exceto 23, foram processados de acordo com as leis que lhes permitem buscar asilo.

As autoridades mexicanas suspeitaram dos migrantes que dormem na fronteira. No mês passado, eles desmontaram um enorme acampamento em Tijuana com tendas e lonas, que bloqueou um corredor para atravessar em San Diego.

Desejando impedir a formação de outro campo, as autoridades municipais distribuíram uma carta na quarta-feira solicitando que os migrantes deixassem os locais onde haviam acampado por motivos de saúde e segurança, e ofereceram-lhes abrigo gratuito se não tivessem dinheiro para pagar um hotel.