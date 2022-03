Equidad tentará cortar a sequência positiva do Envigado

No dia anterior desta competição, a equipe local conquistou a vitória e chega com bom humor para receber a equipe visitante, que acaba de marcar um ponto e precisa retomar o caminho da vitória.

Envigado derrotou Aguilas Doradas Rionegro por 2-1 na partida anterior e buscará outro resultado favorável em casa. Nas últimas 4 partidas disputadas, ele venceu em 2 partidas e foi um perdedor duas vezes.

patrimônio adicionado um a um na data anterior, após empatar 1-1 com o Patriotas FC. Nas últimas partidas que jogou, ele ganhou 2 vitórias e 2 empates.

A equipe Orange e a Capital Verde se reunirão amanhã às 18:05 (horário da Argentina). A partida para a 11ª data da Colômbia - Liga Betplay 2022 será disputada no estádio Hernán Ramírez Villegas.

As últimas 5 vezes que eles se encontraram no torneio tiveram todos os resultados possíveis. O time da casa acumulou 2 vitórias, enquanto a visita adicionou 1. Em 2 partidas, eles terminaram uniformemente no placar.

O local está em sexto lugar com 17 pontos e 5 vitórias, enquanto o visitante alcançou 13 unidades e ficou em décimo terceiro lugar no torneio.

Mauricio Mercado é o escolhido para liderar a partida.

Horário de Envigado e La Equidad, dependendo do país

Argentina: 18:05

Colômbia, México EST e Perú: 16h05

México CST e Nicarágua: 15h05

México MST e México PST: 14h05

Venezuela: 17:05

