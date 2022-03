'The Box Challenge': Beta novamente supera seus rivais e obtém todos os benefícios

Depois de enfrentar um desafio que deixou as equipes Alpha e Gamma sem comida, o líder da equipe roxa que anteriormente ganhou o prêmio de melhor grupo no primeiro ciclo da competição está procurando maneiras de obter sustento das plantas ao redor de sua casa, à medida que a fome começa a pressionar em um dos mais fortes concorrentes.

Por sua parte, Ceta na casa Beta, encontrou alguns momentos de entretenimento antes da competição que definiram quem conseguiu os serviços completos, ensinando seus companheiros de equipe como cavalos e gado estão ligados nas planícies orientais, de onde é o capitão da equipe.

Tarzan, da equipe Alpha, recorreu à alimentação de vegetais com as plantas ao redor da casa do grupo. Retirado do Canal Caracol ao vivo.

Para os membros da equipe Gamma, sentimentos começam a surgir em alguns quando Skirla relembra como tem sido difícil pertencer à polícia por mais de 18 anos, dos quais 15 patrulham nas montanhas, depois de terem sofrido a punição de raspar o cabelo completamente. Em sua história, ele foi acompanhado por Leticiano, capitão do grupo, e lá ele falou do abandono da região amazônica pelo Estado.

“Eu queria dar tudo para a minha Letícia, para os amazonenses... Não tenho frustração, tenho tristeza de ver a região como ela é, muito abandonada, tento representá-los da melhor maneira e por tantos anos chegar à minha própria cidade sentindo rejeição”, disse Leticiano.

Leticiano, da equipe Gamma, relembrou a situação difícil de sua terra natal, Letícia, Amazonas, devido ao abandono em que se encontra. Retirado do Canal Caracol ao vivo.

Por sua vez, os membros da Omega pouco antes da competição analisaram a estratégia para ganhar o prêmio de serviço completo e como eles sentenciariam seus oponentes que lhes deram 3 coletes de sentença durante o primeiro ciclo para ir ao Death Challenge, deixando o padre Torvic de fora.

Desta vez, o 'Desafio de Julgamento e Serviços' aconteceu na caixa azul, em que seis desafiantes se enfrentaram em uma competição aquática que foi realizada da seguinte forma:

Um teste cujo objetivo principal era marcar algumas bolas em uma cesta que deveria ser realizada por revezamentos, cada um dos desafiantes fez uma rota que os levou à piscina onde foram esperados por 3 obstáculos para avançar, quando saíram da água encontraram uma parede de escalada que tinha uma rampa para continuar no competição.

Quando desceram da rampa, encontraram uma piscina de 2 metros de profundidade e lá encontraram uma cesta contendo as bolas que tiveram que levar para voltar ao início da pista e marcá-la, depois disso, tiveram que voltar ao ponto de partida e dar a volta ao próximo competidor.

Desafio de Julgamento e Serviços, arena de competição. Retirado do Canal Caracol ao vivo.

No desenvolvimento do desafio, houve uma dificuldade com o Porto, um dos integrantes da equipe Alpha que no momento de enfrentar a piscina de dois metros de profundidade para tirar a bola e continuar seu desafio, os nervos tomaram conta dela por causa do medo que ela tem da água, então ela teve que pedir ajuda de os salva-vidas para poder sair desse ponto de água.

O Porto, a equipa Alpha, enfrentou um dos seus piores medos na água quando quase se afogou na piscina. Retirado do Canal Caracol ao vivo.

Depois disso, o teste correu bem e o primeiro a se deliciar com todas as bolas foi Beta, que manteve água, eletricidade e gás em sua casa para poder tornar sua estadia mais suportável no segundo ciclo da competição. Além disso, a responsabilidade de atribuir coletes de condenação a seus oponentes.

Para esta oportunidade, eles escolheram dois membros da equipe Gamma com o objetivo de desestabilizar a equipe mais rapidamente e tornar cada vez mais difícil avançar na competição. Os escolhidos foram Emily e Skirla.

Skirla e Emily, as condenadas pela equipe Beta. Retirado do Canal Caracol ao vivo.

“Eles querem nos enfraquecer mentalmente, eliminar personagens... é aí que percebemos corpo a corpo quem é quem”, disse Skirla.

Por sua vez, Brayan ficou muito decepcionado com a situação, porque eles já tinham dois companheiros de equipe condenados: “Estou ofendido que eles estão jogando em nós, eles não têm ovos para jogar nos outros, não há mais equipes? , devemos ser 4 equipes”, disse.

