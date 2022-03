Saiba mais sobre as provisões para a noite de Guacherna em Barranquilla

Depois de dois anos, Barranquilla voltará a realizar um dos eventos mais importantes do período pré-carnaval: a Noite da Guacherna. No dia 18 de março, as ruas da cidade serão preenchidas com monocucos, marimondas, cumbiamberas e rabiscos que darão aos espectadores um show, mas para apreciá-lo, as autoridades lembraram algumas indicações para garantir a biossegurança.

Por um lado, em termos de biossegurança, foi indicado que para a entrada nas áreas circundantes ao percurso onde o desfile passará, será necessário um cartão de vacinação de dose completa contra a covid-19. Além disso, haverá suporte de biossegurança para os participantes, especialmente lavatórios, álcool, máscaras e cabines sanitárias na área de montagem. Também estarão disponíveis ambulâncias cobrindo a rota do desfile e postos fixos de assistência médica.

Haverá controle de capacidade em todas as entradas, operado por supervisores de segurança e sob a direção do Posto de Comando Unificado.

Por outro lado, em questões de segurança, a Secretaria do Governo Distrital informou que para esta sexta-feira em Guacherna segurança e biossegurança será reforçada nas áreas mais altas, como 76, 72, 70, 69 ruas, Plaza de la Paz, entre outros que terão controles especiais.

As autoridades lembram que o desfile está programado para começar às 19h e, como medida de biossegurança, o número de grupos folclóricos caiu de 176 para 83, representando uma diminuição de 47%. No que diz respeito aos trajes, a redução será de 75%. Da mesma forma, no início do desfile, um grande bloco de figurinos sairá para prejudicar o tempo de exibição.

Estima-se que o último grupo do desfile saia às 10h30 da noite, ou seja, 1 hora e meia mais cedo do que em 2020.

Deve-se notar que, dentro das disposições das autoridades, também foi acordado regular o aluguel de cadeiras. Por sua vez, a Secretaria Distrital de Controle Urbano e Espaço Público concedeu o uso econômico do espaço público ao longo da rota Guacherna para o aluguel de cadeiras aos membros das 11 diferentes organizações de silhar.

Assim, o preço do aluguel de cadeiras foi fixado em um máximo de 25.000 pesos durante o desfile de Guacherna, com um total de 15 cadeiras disponíveis para permissão concedida.

Foi indicado que os selins são obrigados a cumprir os protocolos de biossegurança, ter a área em condições adequadas de limpeza e limpeza, manter a área da plataforma a 1,50 metros livre para pedestres e manter as ruas intermediárias e cruzamentos livres de ocupação durante todo o desfile. No total, 1.580 licenças foram concedidas para o uso de cadeiras durante a Guacherna, ou seja, cerca de 23.700 cadeiras permitidas.

