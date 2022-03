Martín Cauteruccio, reflexões de um goleador: “A cabeça é 80% do atleta; se você estiver bem, trabalhará bem o resto”

“Venho de uma família de classe média, meus pais se separaram quando eu era muito jovem e fui criado com a imagem deles com seus respectivos parceiros constituídos. Eu morava muito com minha avó.” O astuto Martin Cauteruccio dentro da área dispensa apresentações, o homem que vive discreto atrás do capitão de Aldosivi faz. Caute cresceu na tranquila Montevidéu sob a proteção de sua avó, enquanto ele compartilhava alguns fins de semana com seus velhos quando a separação de seus pais ainda tinha um certo cheiro de tabu.

O uruguaio de 34 anos tem uma história frutífera no futebol argentino, brilhando com a camisa Quilmes há uma década e se consolidando em um dos melhores San Lorenzo dos últimos tempos. Até então, tinha sido difícil para ele ratificar seus pergaminhos como o artilheiro histórico dos inferiores do Nacional e ele mal conseguia desdobrar seu potencial em suas terras ele cruzou a lagoa. Hoje, depois de estar no olho de vários clubes no último mercado de passes, ele permaneceu no Tiburón para ser líder da equipe de Martin Palermo. Como o chefe de um referente pensa em um guarda-roupa?

- Muitas vezes Luis Suárez, com quem compartilhavam uma posição no Nacional inferior, disse em entrevistas que lhe devia muito, que você o ajudava e até lhe emprestava roupas e assim por diante... Como era o relacionamento dos meninos?

- É só que nós dois viemos de classes semelhantes. Felizmente, nunca faltou nada, mas o pouco que tínhamos foi compartilhado de ambos os lados. Nós nos conhecemos desde que éramos muito jovens com Luis. Começamos a jogar no Nacional aos 12 ou 13 anos e a partir daí nossa carreira cresceu. Cada um mais tarde seguiu seu curso, mas nos conhecemos desde que éramos crianças.

- Eles estavam competindo pela posição, mas eles acertaram a onda de qualquer maneira, por quê? o que eles tinham em comum?

— Nós nos demos bem desde o início. Sendo bons meninos, talvez ele não jogasse muito, então ele começou a jogar. Nós alternamos porque além de nós dois estava Bruno Fornaroli (hoje no futebol australiano). Honestamente, o 87 do Nacional foi uma categoria que conseguiu muitos jogadores, foi muito poderoso. Foi muito bom para nós. Muitos de nós que começamos naquela época ainda estamos jogando, o que não é tão normal. Com Luis, passamos muito tempo dentro do clube e depois fora. Eu estava indo para a casa dele, ele veio para a minha. Bem como alguns anos depois, compartilhamos com Bruno, que era do interior do país. A verdade é que éramos muito próximos nessa categoria.

- O relacionamento está acontecendo à distância hoje?

- Sim, falamos um com o outro de vez em quando. Obviamente, hoje existem muitos problemas que você não tem no dia a dia, a distância desempenha seu papel. À medida que envelhecemos, todos também formaram seus relacionamentos. Ele começou sua família, ele tem uma família linda. E isso significa que você não tem o dia a dia, mas mantemos o relacionamento e toda vez que conversamos é como se conversássemos todos os dias. Normalmente nossos encontros depois de sua carreira na Europa foram quando ele veio para o Uruguai e eu concordei lá.

- Muitas vezes foi dito que no começo era difícil para ele e depois ele estava ganhando o lugar, ele já viu o artilheiro que acabou sendo?

— Ele sempre teve habilidades e as aprimorou muito mais com o tempo. Ele é um jogador que passou de menos para mais e quando atingiu o ponto alto ele explodiu. Ele viu tudo o que foi visto desde o momento em que deixou o Uruguai. A verdade me deixa muito feliz porque a realidade é que ele é um menino que sempre trabalhou e tudo o que ele tem merece.

- Ele te deve algumas roupas ou devolveu tudo...?

- Hahaha, na verdade não éramos muito próximos e o meu era dele, ele era meu. Não é que ele não tivesse nada e eu costumava resolver os tênis dele. Nós dois tínhamos pouco e o pouco que tínhamos que compartilhamos.

Uma amizade que dura ao longo do tempo: Suárez e Caute se conheceram nos inferiores do Nacional

- Você cresceu como o artilheiro dos inferiores no Nacional, você se estabeleceu primeiro e conseguiu ser um artilheiro, você pode treinar um artilheiro ou é algo que vem inato? qual é o chip que você tem diferente do resto dos jogadores?

— Parece-me que é muito a intenção, o que cada pessoa quer. No meu caso, é como se estivesse acontecendo. Sempre fui atacante desde menino, tive mais contato com o arco rival. Então, eu estava gerando o desejo de todas as partidas de estar no placar. Conforme você avança e as possibilidades são dadas e você marca, é como se você estivesse querendo mais e mais. Sempre tive a possibilidade e a alegria de sempre poder ficar na mesma posição. Eu tive companheiros de equipe que começaram como atacantes, começaram a recuar e acabaram defendendo. É algo que eu gosto porque há o desafio constante de ter que pesquisar e trabalhar para poder criar situações também.

- Você vem falar com Palermo para perguntar a ele os segredos da posição?

- Sim, claro que me parece ter alguém como ele como treinador. Não se trata muito de falar de mãos dadas, mas obviamente está em tudo a ver com a posição em determinados momentos. Ele se aproxima de mim e de todos os camaradas que precisam de alguns conselhos ou correções.

— Você tinha um mercado de passes movimentado, falava-se muito sobre uma transferência, mas você ficou e agora tem que ser capitão e lutar para fazer recordes históricos de clubes (NdR: procure ser o artilheiro no primeiro de Aldosivi), como você vive com isso?

— Sou muito bom, muito motivado. Parece-me que o principal nessa situação é ficar calmo. Saber que tudo o que acontece acontece por alguma coisa. Se isso me fez ter que continuar em Aldosivi, foi por um grande motivo. Sem falar que isso me motiva a conseguir coisas no clube. Essas são as coisas que fazem o jogador encontrar motivação além de fazer o que gosta. No caso dos atacantes, é poder deixar uma marca, estar na história do clube.

— É a sua vez de ser capitão, como você vive com essa responsabilidade? Que tipo de liderança você exerce no camarim?

— É importante para você, como capitão, o que deseja marcar, se você quer apenas carregar a fita ou também transferir uma maneira de pensar, um comportamento e que essa responsabilidade não seja apenas minha, mas que cubra toda a equipe. Aqui ele não é apenas um jogador, todos nós temos que fazer o nosso melhor para o bem comum. Eu, como talvez o líder do grupo de hoje, tento dar o exemplo e que, neste caso, o lema é muito trabalho, muita intensidade e nunca desistir. Liderar pelo exemplo é o mais importante. Não há contágio mais intenso do que o contágio do exemplo. Eu não posso dizer nada sem fazer isso primeiro. Isso é essencial para ser capaz de manter uma equipe forte.

- Você sempre se mostrou discreto além de como estava na época, a atmosfera do futebol às vezes deixa você barulhento? Estou falando de ver a maioria dos jogadores com os carros mais luxuosos, as roupas sempre na moda, você acha que isso pode confundir um jogador que acaba de chegar primeiro?

— Às vezes acontece, eu tinha a alegria de ter uma família nas costas que estava sempre lá para me aconselhar, me deu uma educação que foi muito frutífera e sempre me deu valores que me dariam o poder de pensar o que era melhor para mim no futuro. Desde muito jovem, tive que administrar meu dinheiro e pude me dar algum luxo que queria me dar porque tinha a possibilidade de ganhar meu dinheiro, mas sempre agradeço aos meus pais e avó pela educação que eles me deram para que eu pudesse ver e entender o que realmente é importante ser capaz de progredir e não sair por aí me mandando coisas malucas. Então, no futebol, você vê todos os casos. Hoje, quando eu tenho que ser um dos grandes nomes do plantel, talvez se eu visse algo assim o que eu faria seria aconselhar, mas aqui ninguém é dono de ninguém e todo mundo faz o que ele acha melhor...

- Como você viveu com aquela ascensão e queda que teve que viver em San Lorenzo para marcar gols, sofrer uma lesão grave e depois poder voltar em um bom nível?

— A passagem por San Lorenzo me marcou, vivi muitas coisas. Muitos momentos opostos. Para poder marcar gols, sinta-se bem e depois se machuque. Foi muito difícil porque fiquei por seis meses no meio de toda aquela mudança de Quilmes para San Lorenzo. Não é fácil voltar de uma lesão dessas e eu tive o prêmio de poder jogar a final da Libertadores, para ser campeão. Estar em uma equipe líder e todos os jogos como resultado, jogando com Milan, Roma, vai jogar o Match for Peace e conhecer o Papa. Foi um momento em que depois do tapa veio toda aquela glória.

- Naquela subida e descida da lesão anterior (os ligamentos do joelho foram quebrados), é exposto que o futebol um dia você é completamente bem-sucedido e de repente você leva um tapa. Você tinha dúvidas?

— Honestamente na minha cabeça nunca foi o “meu trem passou”, mas é complicado. A cabeça começa a levantar questões sobre como você vai voltar. Eu sempre tive certeza de algo: eu ia me recuperar bem e voltaria para repetir o que já havia começado a fazer. A cabeça é 80% do atleta; se você estiver bem, trabalhará bem com todo o resto. Se você for ruim lá em cima, todo o resto não será suficiente.

“Você fica confuso quando passa do amor absoluto das pessoas que lhe dizem que você é o melhor e, nos outros dias, começa mal críticas ferozes?”

— Pode acontecer, principalmente quando as mudanças são muito abruptas. Um dia você pode ser um jovem, você está treinando primeiro e no dia seguinte você fez sua estreia, correu muito bem e depois de dois meses eles vieram te procurar para se vender por milhões. O mais importante em um jogador de futebol, que em última análise é uma pessoa, são as bases, a contenção e as pessoas que conversam com você desde a infância e incutir um pouco o que pode acontecer com as decisões que são tomadas no futuro. Nunca fiz coisas loucas na minha carreira.

— Hoje você tem que ser capitão e pode olhar para trás, em algum momento eles inventaram um romance com um parceiro no México, além do fato de você ter esclarecido esse assunto na época e ter sido negado, por que a homossexualidade ainda é tabu no futebol?

— Na verdade, eu nem saí para esclarecer porque não tinha nada a dizer. Foi algo que havia sido inventado e estava além do que eu poderia pensar. Sinceramente, até achei engraçado, porque no meu caso era impensável. Mas faz parte de quem o aceita e, no momento em que foi lançado, talvez eles estivessem procurando gerar algum problema dentro do clube ou na equipe. Um de cada vez, que tem muita exposição, sabemos que somos propensos a todo esse tipo de coisa. Em seguida, continua como você lida com as coisas. Acalmei-me porque sabia que minha família e meu ambiente me conhecem, enfim, se eu tivesse me tornado namorado de um parceiro, não teria problemas em dizer isso. Mas não são meus gostos pessoais. Na medida em que alguns que realmente sentem isso, têm seu parceiro e querem mostrar isso, isso vai começar a ficar mais normal. Hoje, como não se fala, esses problemas não são tratados. Parece-me que anda de mãos dadas no desejo de que cada um tenha de externalizá-lo. Com o tempo, ele se normalizará, pois tudo foi normalizado.

— Quando você se machucou em San Lorenzo você decidiu terminar a escola, por quê?

— Eu sabia que tinha que terminar e era algo que eu carregava há tempos e um pouco de preguiça. Eu estava adiando isso. Quando me machuquei, além de treinar duas vezes mais, entendi que era hora de terminar o que havia ficado inacabado. É importante porque serve para você por toda a vida e especialmente para você sentir que um ciclo acabou.

- Com base nessa decisão, você acha que amanhã continuará vinculado ao futebol ou estudará outra coisa?

— A verdade é que não sei o que o futuro reserva para mim. O principal para qualquer pessoa é se preparar. Em seguida, as estradas se movem e flutuam à medida que você pensa que um caminho é melhor que outro. O mais importante é a preparação, então você toma a decisão. Hoje não posso dizer o que posso acabar fazendo porque penso no amanhã, e amanhã é o treinamento. Então eu vou ver, mas sim, eu quero me preparar e ter as bases sólidas para poder escolher.

CONTINUE LENDO: