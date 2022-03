Guerra contra a inflação: sem medidas concretas, Alberto Fernández insiste nos controles de preços e na lei da oferta

Por fim, o discurso de Alberto Fernández, no qual prometeu iniciar a “guerra contra a inflação”, não teve medidas concretas para empurrar os preços para baixo. Em um discurso gravado, o presidente destacou que o Congresso aprovou o acordo com o FMI para refinanciar a dívida de Mauricio Macri e aludiu ao impacto que a invasão da Ucrânia pela Rússia terá sobre insumos e commodities.

Como resultado, ele enfatizou as consequências que o aumento do trigo poderia ter: “Aumentaria os custos de produção de pão, macarrão, farinha que milhões de argentinos e argentinos consomem. E esses não são aumentos que infelizmente sofremos devido à desordem macroeconômica que enfrentamos, mas sim um impacto que atingiria ainda mais as famílias com aumentos incomuns na cesta básica”.

Portanto, ele antecipou que um “fundo de estabilização será criado com o objetivo de impedir a transferência desse aumento do preço internacional para o preço pago por argentinos e argentinos” e disse que os ministros da área econômica tomarão as medidas necessárias e serão responsáveis para comunicá-los a partir de amanhã.

“Decidi que o gabinete econômico deve se concentrar a partir deste momento na implementação de todas as medidas necessárias para lidar com a inflação, em particular o que vemos nos alimentos. Eu dei instruções aos meus ministros para construir acordos com os diferentes setores, mas que eles não hesitam em aplicar todas as ferramentas do Estado para definir e fazer cumprir as medidas necessárias. Eles serão responsáveis por mantê-lo informado diariamente sobre as medidas que serão implementadas a partir deste exato momento”, disse o presidente.

O preço do trigo foi onde o presidente enfatizou em seu discurso

Além disso, como a Infobae antecipou, ratificou que convocará a partir desta segunda-feira representantes do setores produtivos, empresários, trabalhadores formais e economia popular, representantes do campo e do comércio, pequenas e médias empresas e sociedade civil.

No final, ele ameaçou medidas unilaterais do Estado se não chegasse a um entendimento com todos os setores envolvidos: “Esperamos encontrar acordos que ajudem a baixar a inflação e garantir o aumento do poder de compra dos salários. Não deixaremos de controlar e controlar os preços, aplicando a lei da oferta, se necessário, e usando todos os instrumentos disponíveis ao estado para atender ao objetivo de controlar os preços”.

“Nossa batalha hoje é contra os especuladores. Contra os gananciosos. Contra aqueles que buscam, mesmo em situações tão complexas, obter uma renda extraordinária. Contra os agoreros habituais, que tentarão instalar o save que pode ou procurar culpados rápidos e respostas simples”, insistiu.

E acrescentou: “Não vou me cansar de repetir: ninguém é salvo sozinho. Ouvirei suas propostas e suas preocupações e transmitirei a você os caminhos que estamos tomando. É hora de cada setor pensar em sua contribuição para esse momento crucial no mundo e na Argentina.”

Em seguida, ele listou as metas que planeja alcançar com essas medidas que serão conhecidas a partir de amanhã: “Vamos consolidar nossas reservas do Banco Central. Promovemos o investimento e a produção nacional. Vamos melhorar o financiamento das políticas públicas. Vamos aprofundar o diálogo e a busca de acordos para conter os preços e melhorar as receitas”.

Grande parte do discurso foi dirigido às consequências da invasão da Ucrânia pela Rússia: “A Rússia e a Ucrânia são dois países muito importantes na produção mundial de grãos. Eles fornecem quase 30% das exportações mundiais de trigo e quase 80% das exportações de óleo de girassol. Então o conflito acaba afetando o mundo inteiro, porque afeta a produção de matérias-primas, que são centrais para nossa alimentação diária. Estou falando de farinha, pão, macarrão e dezenas de alimentos que consumimos em nossas vidas diárias”.

Ele continuou: “É por isso que todos os países estão rapidamente começando a buscar a oferta desse bem e os preços estão rapidamente começando a subir. Uma informação permitirá que eles meçam a gravidade do problema. Antes de 20 de fevereiro, o dia em que a guerra estourou, uma tonelada de trigo custava menos de $300. O início do conflito começou um aumento incomum que o levou a níveis recordes. Na história mundial, o trigo nunca custou o que custou hoje em dia, atingindo valores superiores a 400 dólares por tonelada.”

Para trazê-lo ao nível argentino, o chefe de Estado exemplificou: “O preço interno do trigo usado para o pão, que estava sendo comercializado em torno de 26.000/27.000 pesos por tonelada até 20 de fevereiro, subiu rapidamente para valores acima de 30.000 pesos assim que o conflito começou e, nos últimos dias, ultrapassa 35.000 pesos por tonelada”.

“Isso nos afeta claramente e aumenta os muitos problemas que já temos e que todos já conhecemos. Seria absurdo assumir a culpa por nossa inflação na guerra. Mas a verdade é que está tendo um impacto negativo e causando problemas maiores. É meu dever adverti-lo de que este contexto internacional complica ainda mais as coisas. A inflação é um problema sério para argentinos e argentinos. A guerra agrava tudo”, disse.

Notícias em desenvolvimento