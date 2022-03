Esta foi a surpreendente visita de Rosalía ao México antes do lançamento de seu álbum “Motomami”

A cantora catalã Rosalía, estreia hoje 18 de março, um dos projetos mais esperados deste ano no mundo da música. Este é seu terceiro material de gravação intitulado Motomami através da Columbia Records.

O álbum de estúdio tem 16 canções inéditas para as quais a artista afirmou ter sido inspirada pela cultura japonesa e ritmos latino-americanos, flamenco, boleros e dembow, buscando transmitir uma mensagem de empoderamento feminino beirando um conceito íntimo de transformação.

Nesse sentido, poucos dias depois que o projeto finalmente veio à tona após três anos de gestação, Rosalía decidiu visitar terras mexicanas como a última parada antes de voar para sua terra natal depois de passar algum tempo nas Américas a trabalho. Sua última visita foi feita em outubro de 2021.

Com uma carreira curta, mas frutífera, Rosalia se tornou uma das figuras mais aclamadas do mundo da música moderna (Foto: Instagram/ @rosalia .vt)

Sua chegada ao México causou um rebuliço entre seus fãs, que a receberam com carinho no Aeroporto Internacional CDMX. A cantora foi extremamente gentil com seus fãs e com os repórteres que a abordaram. Em meio a perguntas e presentes de paparazzi, entre os quais alguns artesanatos e uma camisa de futebol da Seleção Mexicana com seu nome escrito, a cantora declarou seu gosto pelo carinho do povo, pela gastronomia e pela música do nosso país.

Por meio de suas redes sociais, Rosalia anunciou seu encontro com o TikToker e o influenciador Michel Chávez, no qual o intérprete de sucessos como Con Altura e Malamente, ousou experimentar uma das delícias mexicanas mais controversas não só do mundo, mas também da própria nação: o gafanhotos.

A artista experimentou essa iguaria mexicana exótica pela primeira vez e sua reação foi impressionante (Fotos: Instagram/ @rosalia .vt)

Ele compartilhou em sua plataforma do Instagram o momento em que coloca molho verde e limão em um desses insetos e depois, com uma pitada de nervosismo, ele come: “Tem um gosto bom! , tem um gosto bom!” , exclamou surpreendentemente com essa delícia gastronômica exótica. Essa reação provocou a empolgação e a admiração de seus seguidores mexicanos em toda a internet, mais uma vez roubando seus corações.

A cantora não entrou em detalhes sobre sua curta visita ao México. Em 16 de março, ela foi pega novamente no aeroporto da capital, se despedindo de seus torcedores e vestindo a camisa do time de futebol mexicano que já havia sido dada a ela.

A imprensa mexicana se aproximou dela para fazer perguntas sobre a censura da capa de seu novo álbum no programa norte-americano The Tonight Show With Jimmy Fallon e sobre a rivalidade entre Residente e J Balvin.

Sua simplicidade foi elogiada depois de ignorar as perguntas dos repórteres e, em vez disso, focar em dar autógrafos, tirar fotos e até mesmo ter pequenas conversas com seus fãs. Em algum momento, a espanhola parou sua caminhada para pegar um boné do chão e perguntar sobre o dono.

Por meio de uma selfie, além de outras fotos em que é mostrado vestindo a mesma camisa do time de futebol mexicano, ele expressou sua tristeza por não poder mais ficar no país. As imagens foram publicadas em uma de suas contas no Instagram, especificamente a de @holamotomami, onde ele tem mais de 316 mil seguidores. Neles, ele confessou que não queria deixar o México.

Rosalia exibiu orgulhosamente uma camisa do time de futebol mexicano que recebeu de presente em sua visita ao nosso país (Foto: Screenshot /Instagram @holamotomami)

Em outras ocasiões, Rosalia já demonstrou seu gosto pela cultura de nossa nação. No ano passado, ela compartilhou em suas redes sociais algumas fotografias de sua manicure no estilo da loteria mexicana: o escorpião, o coração, a lua e o diabo, foram alguns desenhos que ela ostentava nas unhas.

