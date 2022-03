Anne Perry, a escritora que, aos 15 anos, foi condenada por matar a mãe da melhor amiga

A famosa autora neozelandesa hoje conhecida como Anne Perry (“The Crimes of Cater Street”, “Death of a Stranger”, “A Crime at Buckingham Palace”, “Whitewashed Tombs”) foi originalmente chamada Juliet Marion Hulme, e era inseparável de sua amiga e vizinha Pauline Parker, a tal ponto veio sua amizade que eles decidiram matar a mãe de Pauline, Honor Rieper.

O brutal assassinato cometido na década de 1950 pelo casal de adolescentes que se consideravam melhores amigos acabou separando-os para o resto da vida.

Tudo começou na tarde de 22 de junho de 1954, quando Juliet e Pauline convidaram Honore Parker, mãe de Pauline, para fazer um piquenique no Victoria Park, na cidade de Christchurch; eles se afastaram e, vendo que não havia pessoas que pudessem vê-los, Pauline tirou um tijolo que mantinha em uma meia e bateu na mãe dela.

Ele pensou que com um único golpe seria o suficiente para tirar a vida de sua mãe, mas, vendo que ele só a deixou inconsciente, ele bateu nela um total de 45 vezes na cabeça. A cada golpe, Honora implorou e chorou por sua vida; no entanto, isso não impediu os dois amigos: Julieta estava segurando os braços da mãe, enquanto sua filha continuava a bater.

Anne Perry em 2012 via Wikimedia Commons

Em seu diário, Pauline escreveu que eles pediram apoio às pessoas, contando-lhes uma história diferente do que havia acontecido: “Por favor, ajude. Minha mãe caiu, bateu com a cabeça em uma pedra, e ela está coberta de sangue. Acho que ela está morta”, gritou a jovem aos transeuntes.

No início, a polícia deu-lhes crédito e tentou ajudá-los, mas depois perceberam que muitas coisas não coincidiam, então pediram aos dois amigos que viessem testemunhar. No primeiro interrogatório, Pauline confessou.

Da mesma forma, seu diário tinha muitos elementos incriminatórios que serviram para garantir que as duas jovens fossem culpadas pelo assassinato de Honora.

Em 28 de abril de 1954, ele escreveu: “A raiva contra minha mãe ferve dentro de mim. Ela é o maior obstáculo no meu caminho”, mostrando que achava que, ao matar a mãe, teria liberdade. “Nós o estudamos cuidadosamente e trememos com a ideia. Naturalmente, nos sentimos um pouco nervosos. Mas o prazer dos preparativos é muito bom”.

Alguns acreditam que o motivo da raiva da jovem Julieta, que a levou a cometer esse horrível homicídio, foi o divórcio dos pais de Julieta, após o qual a Sra. Hulme decidiu sair com um cliente, chamado Walter Perry, enquanto seu pai, o professor Hulme, deixou seu posto na Universidade de Canterbury, onde ele se tornou reitor, e preparou seu retorno a Londres.

Já havia planos para Juliet ir com sua tia para a África do Sul; Pauline, sabendo disso, recusou-se a ficar sem a amiga e disse à mãe que queria ir com ela, ao que a Sra. Hume recusou. Três dias depois dessa discussão com a filha, Honora estava morta em Victoria Park.

Em 21 de junho de 1954 horas antes de matar sua mãe, Pauline desabafou em seu diário: “Eu me sinto tão animada quanto quando você prepara uma festa surpresa. Minha mãe destruiu toda a beleza, e o feliz evento acontecerá amanhã à tarde. Da próxima vez que eu escrever no diário, minha mãe estará morta. Que estranha sensação de prazer!”

Em 29 de agosto de 1954, depois de conversar com psiquiatras e prestar seu testemunho perante as autoridades, as duas jovens foram consideradas culpadas; elas foram salvas de serem enforcadas, o que na época era a punição das leis da Nova Zelândia, mas foram mantidas em um centro. Eles também foram proibidos de estar por perto, nem mesmo escrever um para o outro, cada um foi enviado para uma prisão diferente e, cinco anos depois, eles saíram sem se comunicar novamente.

A primeira a sair foi Juliet, que se reuniu com sua família e foi para a aldeia de sua mãe, onde ela pegou o sobrenome de seu padrasto e se autodenominou Anne Perry; ela agora é uma escritora de muito sucesso de romances negros e histórias de detetive.

Pauline também mudou seu nome para Hilary Nathan e foi morar na Grã-Bretanha; a biblioteca na vila onde ela mora indica que ela é uma leitora voraz.

