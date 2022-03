Rússia sob ameaça de falência enfrenta primeiros pagamentos

A Rússia enfrenta a primeira troca de pagamentos obrigatórios na quarta-feira, que congelou ativos estrangeiros sob sanções internacionais em meio à ameaça de falência.

Nesta quarta-feira, a Rússia reembolsará o primeiro pagamento da série previsto para março e abril: US $117 milhões em títulos de 2 euros.

No entanto, no momento, em retaliação às operações militares russas da Ucrânia, cerca de 300 bilhões de dólares pertencentes a reservas russas foram congelados nos bancos ocidentais.

Na segunda-feira, o Ministério das Finanças anunciou que havia enviado uma “ordem de pagamento ao banco apropriado para pagamento” de “$1172 milhões”.

Não faz muito tempo, o ministro das Finanças, Anton Siluanov, ameaçou pagar a dívida em rublos.

“A declaração de que a Rússia é incapaz de cumprir suas obrigações de dívida pública é inconsistente com a realidade”, disse o ministro das Finanças na segunda-feira.

“O congelamento de contas em moeda por bancos e governos russos pode ser visto como um desejo estrangeiro de provocar um default artificial da dívida”, acrescentou.

Se a Rússia cumprir a ameaça de pagar o rublo, então um período de 30 dias é aberto, após o qual é declarado inadimplência na dívida externa pela primeira vez desde 1918, quando Lenin violou as obrigações do Estado.

No entanto, como a situação é sem precedentes, a primeira expiração de 16 de março tem certa ambiguidade.

Os analistas do JPMorgan acreditam que os pagamentos devem ser possíveis.

O Departamento do Tesouro dos EUA afirma que até 25 de maio de 2022, os americanos podem pagar juros sobre títulos emitidos pelo Banco Central da Rússia, pelo Fundo Soberano Russo ou pelo Tesouro antes de 1º de março de 2022.

É necessária aprovação para continuar recebendo esses pagamentos após essa data.

As sanções ocidentais paralisaram parte do sistema bancário e financeiro russo e levaram ao colapso do rublo.

O padrão bloqueia automaticamente o acesso do estado aos mercados financeiros e compromete a lucratividade por muitos anos.

