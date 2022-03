Os corpos estão empilhados no necrotério da cidade ucraniana de Mikolaiv.

No pátio do instituto forense com um necrotério na cidade ucraniana de Mikolaiv, na costa do Mar Negro, há neve nos cadáveres embrulhados em sacos plásticos cinza, aguardando a evacuação.

Em uma dessas imagens frias, o corpo está perto da mão, como se estivesse orando.Ele explica que os russos estavam realmente jogando um coquetel molotov quando o pegaram. Ele acrescentou que suas mãos estavam amarradas e executadas.

Nas instalações forenses ruinosas da cidade, onde os russos foram atacados por falta de espaço, outros cadáveres estão no chão. O cheiro da morte misturado com desinfetantes está em toda parte.

“Nunca vi nada parecido com isso. Eu pensei que a pior coisa que poderia acontecer conosco aqui era um acidente de carro.” Vladimir, um dos funcionários do necrotério, diz que está segurando um cigarro na mão.Ele trabalha 24 horas por dia com seus colegas.

Entre as mortes estão vítimas de guerra, civis e militares, bem como pessoas que morreram de causas naturais.

O médico realiza uma autópsia em condições insalubres: em Ochkiv, a poucos quilômetros de Mikolaiv, você precisa ir a uma câmara frigorífica onde os corpos das vítimas do ataque, ocorrido há alguns dias, devem passar por vários corpos nus.

- “Jovem demais” -

Vladimir novamente atravessa o pátio e abre os portões dos pesadelos. Cerca de 30 corpos estão localizados no chão.

Vladimir lamenta que “eles sejam muito jovens e mais jovens que seus sobrinhos”. Ele também diz que há um soldado russo na parte de trás do prédio. “Nós os mantemos afastados”, diz.

O funcionário remove cuidadosamente a corrente do pescoço usada para a identidade do corpo.

Violentas batalhas e bombardeios russos ocorreram em Mikolaiv e na região, mas os ucranianos resistiram e recuperaram até o aeroporto mais ao norte há alguns dias.

A cidade é estratégica porque constitui a fase final da transferência da grande cidade portuária de Odessa.

Olga Dierugina, do Instituto de Pesquisa Forense, disse: “Desde o início da guerra, recebemos 120 corpos, incluindo 80 soldados e 30 civis. A mais nova das vítimas civis era um menino de três anos, e o mais velho era um homem de 70 anos, diz.

Alguns corpos são difíceis de identificar. Isso é especialmente verdadeiro para os 19 corpos que chegaram de Ochakov há dois dias. Coletamos amostras de DNA para saber mais sobre sua identidade e analisar tatuagens e joias por especialistas.

Os corpos dos soldados são enviados para sua terra natal. “Eles são todos muito jovens e nasceram em 1990, 2000...” “, explica Dierugina. “Como você se sente hoje?” , ele pergunta. “Medo. Todos nós temos filhos”, lembra depois de ficar em silêncio por um tempo.

O médico tenta se acalmar com lágrimas. “Aqui em Mikolaiv, ainda está tudo bem, mas meus pais estão em Chernigov (norte) e não podem ser evacuados”, diz.

Do instituto forense, 15 colegas fugiram para o oeste, cerca de 60 pessoas ainda estavam trabalhando, 20 delas estavam no necrotério.

“Não posso agradecer o suficiente”, continua ela, embora em Mikolaiv a situação ainda esteja sob controle, “se continuar, estamos indo diretamente para um desastre humanitário”.

Fora do necrotério, algumas famílias esperam silenciosamente sob a neve.

cf/in/in/dbh