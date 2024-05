Ingressos River-Boca estão à venda: como comprá-los e tudo o que você precisa saber sobre o super clássico

A Copa da Liga já passou e este fim de semana está cheio de pura adrenalina. Será um famoso dia de “Interzone".

Os liderados por Marcelo Gallardo, que chegaram do telhado com alma depois de enfrentar o Deportivo La Ferrere e Gimnasia y Egrima la Plata na Copa da Argentina, estarão na zona da Copa da Liga. Ele é um dos líderes da 1. O povo de Sebastian Batalia levou os invictos Estudiantes de la Plata, mas eles perderam peso como Caliz Chierdos. Na Zona 2, 11 unidades ocupam o 3º lugar.

Tempo de jogo, TV, árbitro:

📷 Dario Herrera torna-se o árbitro super clássico do rio e Boca (Reuters/ (Alexander Schneider)

As reservas para Antonio Vespusio Liberti começarão neste domingo às 19h, com Fox Sports Premium e TNT Sport com TV argentina (apenas pacotes de futebol).

Esta é a quarta vez que os nativos de Neuquen se tornam o juiz principal. O primeiro é lembrado com tristeza pelo “spray de pimenta" que um padeiro napolitano jogou em um jogador do river na 16ª rodada da Copa Libertadores em 2015.

Sua próxima intervenção ocorreu em um duelo correspondente a um torneio regional no mesmo ano.Naquela época, Xeneize venceu um monumental 1-0 graças ao gol de Nicolás Rodeiro, Uruguai. Enquanto isso, o evento final aconteceu em La Bombonera no primeiro semestre de 2017. A vitória foi para os milionários. Ele foi para Pitti Martinez, Lucas Alario e Sebastian Drizzie (Pell (Nando Gago marcou um desconto local) por um longo tempo com o objetivo de Beats 3-1.

Herrera tem um recorde de liderança no river com 11 vitórias, 4 vitórias e 5 quedas em um total de 20 jogos. Enquanto isso, o Boca voou 27 vezes com 15 vitórias, 9 empates e 3 derrotas.

Veja quando as vendas de ingressos começam e como comprá-las.

O povo de Núñez anunciou oficialmente uma pré-venda exclusiva para membros (“Não há lugar para você no monumento)" (cota definida), que começa nesta quarta-feira às 10 horas. Assim que esse naufrágio desaparecer, os membros do rio Somos poderão comprar ingressos a partir dos 18 anos.

Assim que a compra for confirmada, um local é cobrado automaticamente por um cartão e um monumento é inserido sem receita adicional.Os ingressos não podem ser comprados sem um único cartão.

Por outro lado, ficou claro que essa competição exige um passe de condicionamento físico.

Canais dedicados para operações de segurança e famílias:

Guillermo Madero, gerente da LPF e da Associação Argentina de Futebol, representou duas organizações relacionadas: bombeiros da cidade, defesa civil, polícia de eventos esportivos, AGC (órgão de controle do governo) e MPF (Ministério Público) Guillermo Madero, para agendar a partida em 19 dias, de acordo com oficial pedidos às autoridades do futebol.

Uma das inovações implementadas pelas agências de segurança neste super clássico é um canal dedicado, onde as famílias entram por uma certa distância, evitando aglomerações. “É familiar. Se você vem com um menor ou um aposentado, você já é um grupo familiar. Essas pessoas entram com uma abordagem diferente para evitar as multidões que estão sempre presentes em um show desse tamanho. Vamos fazer um teste piloto e fazer outro teste contra Kim Nassia, mas é oficialmente realizado no super clássico. Incentivamos as famílias a ficarem em paz quando seus netos vierem e saírem juntos". Madero disse à Infoba.

Nesta operação, existem 1200 policiais e 120 agentes preventivos. Para evitar acidentes como a final da Copa Libertadores 2018, a entrada será alterada para o Visiting Micros. As portas abrirão 4 horas antes do início do jogo.

