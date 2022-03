Tolima busca uma vitória contra o Patriotas FC para subir ao topo

O time da casa vem da vitória e quer manter sua sequência positiva, enquanto o visitante tentará obter os três pontos novamente, depois de empatar no último encontro.

Tolima derrotou Cortuluá por 3-1 na partida anterior. Nas últimas 4 partidas disputadas, ele venceu em 2 partidas, ele foi um perdedor em 1 chance e empatou em 1 partida.

Patriotas FC empatou 1-1 contra o La Equidad no dia anterior. Nas últimas partidas que disputou, ele venceu 2 derrotas e 2 empates.

Vinotinto y Oro e Red serão medidos amanhã às 18:00 (horário da Argentina). A partida para a 11ª data da Colômbia - Liga Betplay 2022 será disputada no estádio Manuel Murillo Toro.

As últimas 5 vezes que eles se encontraram no torneio tiveram todos os resultados possíveis. O time da casa acumulou 3 vitórias, enquanto a visita adicionou 1. Em 1 partida, eles acabaram até no placar.

O local está em segundo lugar com 22 pontos e 7 vitórias, enquanto o visitante alcançou 6 unidades e ficou em décimo nono lugar no torneio.

O árbitro indicado para a partida é Edilson Ariza Moreno.

Horário do Tolima e Patriotas FC, dependendo do país

Argentina: 18h

Colômbia, México EST e Perú: 16h

México CST e Nicarágua: 15h

México MST e México PST: 14h

Venezuela: 17h

Fonte de Nota e Imagem: Fábrica de dados