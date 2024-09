¿Por qué los autos con caja automática no se pueden empujar?

Dependencia de la presión hidráulica: En los autos con caja automática, el sistema de transmisión se basa en la presión hidráulica para funcionar. Esta presión es generada por una bomba de aceite, que generalmente está conectada al motor. Si el motor no está en marcha, no se genera presión, lo que impide que la transmisión funcione adecuadamente y, por lo tanto, no permite que se empuje el auto para arrancarlo.