Motor turbo y diseño renovado: así es la actualización del auto nacional que promete darle pelea a los importados

El Peugeot 208 renueva su imagen y equipamiento para ofrecer la alternativa del motor turbo que impone el mercado actual

Hay momentos especiales en el mundo de la industria, para los que es conveniente estar bien preparados, porque tarde o temprano llegarán sí o sí, y pueden generar un cambio de situación tan grande que deje afuera a quienes no lo vieron venir.

Como parte integrante de Stellantis, el grupo automotriz con más marcas del mundo, Peugeot Argentina enfrentó este año con dos proyectos que responden a la necesidad de tener esa sintonía fina que parece oportuna para la industria automotriz de nuestro país.

Así como Fiat aprovechó los últimos cuatro años plagados de trabas para importar autos incluso desde Brasil y colocar al Cronos como el auto más vendido del mercado entre 2020 y 2024, el cambio de signo político y las nuevas reglas de comercio exterior, modificaron el escenario, en el que nuevamente habrá competidores fuertes, esos que en el último tiempo estuvieron limitados y otros que podrán llegar también.

La estética también ha cambiado con nuevo frente y luces traseras

Si bien los plazos de los proyectos industriales siempre son largos y la programación de inversiones se hace con mucha anticipación, no es casual ni mucho menos, que ante la aparición de nuevos jugadores, los que dominaron la competencia, busquen refuerzos. Haciendo una analogía con el fútbol, aquello de “equipo que gana no se toca” no es aplicable al momento del mercado automotor argentino, porque quién no se prepare para defender su liderazgo con nuevas armas podría perder mucho más que esa posición de privilegio.

La llegada del Peugeot 2008 a la fábrica de Palomar será probablemente el proyecto industrial más importante del año, pero no es el único. Antes de lanzar el nuevo SUV-B con el que la marca pretende liderar la franja rápidamente, había que actualizar “al soldado que aguantó todas las batallas” este tiempo, el Peugeot 208, porque más allá de su exitoso recorrido, hoy es el auto que más se vende en Argentina, tomando la posta del Fiat Cronos que, aunque en el acumulado de siete meses sigue siendo el líder absoluto, probablemente entre agosto y septiembre pierda esa condición.

Así, como un modo de prepararse para competir con el Toyota Yaris y el Volkswagen Polo, e incluso con el Chevrolet Onix si la política de General Motors respecto a volúmenes para el mercado argentino lo permite, el 208 se ha renovado con una propuesta estética y mecánica que le permite enfrentar a sus competidores con grandes posibilidades de salir airoso.

El motor 1.0 litros turbo T200 vendrá como impulsor de las dos versiones de mayor equipamiento

La propuesta tiene como su principal atributo la incorporación del motor turbo conocido como T200, un impulsor de 1.000 cm3 tricilíndrico que es capaz de entregar 120 CV de potencia con 200 Nm de torque y que ya impulsa otros modelos de Stellantis como el Fiat Pulse. Ese motor estará asociado a una caja de cambios CVT de 7 marchas preprogramadas que podrá usarse con tres modos de conducción diferentes: Manual, Sport y Drive.

Sin embargo, habrá versiones que continuarán utilizando el noble motor aspirado 1.6 litros de 115 CV y 150 Nm de torque, que estará disponible con caja manual de cinco marchas o automática de seis. Las versiones que ofrecerá Peugeot para el 208 son seis, empezando por la más básica que ahora se llamará Active y que sólo tendrá caja manual, luego con tres opciones de Allure, una con caja manual y dos con caja automática, y finalmente las dos de mayor equipamiento de la línea, la Allure T200 y la aspiracional GT T200, ambas con el motor turbo y la caja CVT de 7 marchas.

A nivel estético, el nuevo 208 se presenta con un nuevo frente, en el que se destaca la parrilla de grandes dimensiones y color carrocería, la nueva iluminación en las luces delanteras y la incorporación de tecnología LED en las traseras, y la incorporación por primera vez en el mercado local de la nueva imagen del león de Peugeot. En la versión GT, además, hay un nuevo diseño de llantas de 17 pulgadas y el aporte estético de los ya conocidos pasaruedas negros que realzan las cuatro ruedas.

Nuevas luces LED delanteras y traseras para el nuevo 208

A nivel de equipamiento, en la versión GT se podrá contar con faros delanteros Full LED, encendido automático de luces, luces altas automáticas, lectura e indicador de límite de velocidad, alerta de riesgo de colisión, frenado automático de emergencia, asistencia al mantenimiento de carril, lectura e indicador de límite de velocidad. Además, este modelo incorpora el display 3D en el cuadro de instrumentos, mientras que las restantes cinco versiones mantienen el panel 2D habitual.

El nuevo Peugeot 208 estará disponible en cinco colores: Blanco Banquise, Blanco Nacré, Negro Perla Nera, y Gris Artense, y el novedoso Gris Selenium. La garantía es transferible y es de 3 años ó 100.000kms, lo que ocurra primero.

Los precios del nuevo Peugeot 208 se ordenan desde los 21,6 millones de pesos hasta los 29 millones de acuerdo al siguiente detalle:

Active AM25: $21.662.200

Allure AM25: $24.137.800

Allure AT AM25: $25.375.600

Allure Pk AM25: $27.450.000

Allure Pk T200 AM25: $28.298.900

GT T200 AM25: $29.078.500.